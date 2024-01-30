Суд залишив у СІЗО колишнього очільника Верховного суду Всеволода Князєва. Йому сьомий раз зменшили заставу

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Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) 30 січня продовжив запобіжний захід колишньому голові Верховного суду Всеволоду Князєву у вигляді тримання під вартою до 29 березня 2024 року. Також суд зменшив йому заставу з 20 млн грн до 18,168 млн грн.

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Суму застави Князєву «ріжуть» уже всьоме. У травні 2023 року вона становила 107,3 мільйона гривень, а в кінці місяця — 75 мільйонів. У вересні того ж року суд зменшив суму до 55 мільйонів гривень, у кінці вересня — до 45 мільйонів, у жовтні до 35 мільйонів, а на початку грудня — до 27 мільйонів. Наприкінці грудня 2023 року заставу знизили до 20 млн грн.