Білорусь відправила дітей з окупованих територій України на навчання з військовими
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Міністерство оборони Білорусі / Twitter
Білорусь відправила групу українських дітей, які нещодавно приїхали з окупованих територій України, на навчання з білоруськими військовими. Там дітей нібито вчили евакуюватися у випадку пожежі.
Про це заявили на державному білоруському телеканалі «Беларусь 1».
До міста Могильов відправили 35 українських дітей з міста Антрацит Луганської області. Білоруські військові нібито вчили дітей, як поводитися в екстремальних ситуаціях — цим опікувалося Міністерство з надзвичайних ситуацій.
- Депортація українських дітей — один із воєнних злочинів росії, за це Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт путіна і дитячого омбудсмана рф Марії Львовї-Бєлової. Наразі відомо про примусову депортацію щонайменше 19 453 українських дітей в росію, хоча в самій рф казали про понад 700 тисяч дітей. Україна також має докази, що Білорусь бере участь у депортації українських дітей.
- 23 травня 2023 року білоруська опозиція заявила, що Білорусь брала участь у депортації та вивезла 2 150 українських дітей, зокрема сиріт віком від 6 до 15 років. Їх відправили до білоруських таборів і санаторіїв. Українська прокуратура після того почала розслідування.