Норвегія відправить два винищувачі F-16 в Данію для навчання українських пілотів
- Автор:
- Олександра Опанасенко
- Дата:
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Air Force USA
Норвегія відправить два винищувачі F-16 до Данії, щоб зробити свій внесок у навчання українських пілотів.
Про це заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Аріль Грам, передає Reuters.
За його словами, Норвегія вже направила в Данію 10 інструкторів для допомоги в навчанні українських пілотів. Норвезькі військово-повітряні сили замінили свої власні F-16 новими F-35.
- Україна очікує понад 70 американських винищувачів F-16 від Нідерландів (42 машини, з яких частина тренувальні), Данії (19 одиниць), Норвегії (кількість не оголошена) та Бельгії (заявлена передача кількох одиниць). У вересні стало відомо, що влада Швеції розмірковує над передачею Україні в майбутньому винищувачів Saab JAS 39 Gripen.
- Українські пілоти й технічний персонал уже проходять підготовку в Данії, Британії та США. До підготовки також погодилися долучитися Франція, Бельгія і Канада. У Румунії відкрили навчальний центр підготовки пілотів F-16, де вчитимуться й українці.
- 20 листопада делегація Міністерства оборони України на конференції в Копенгагені представила західним союзникам концепцію нової спецструктури для інтеграції винищувачів F-16 у загальну систему Сил оборони України.
- Газета The Wall Street Journal писала, що українські пілоти можуть почати використовувати F-16 у бою вже в лютому 2024 року, тобто цієї зими — за умови, що не буде затримок із поставками.
- 26 грудня 2023 року перші українські пілоти завершили навчання на F-16 у Великій Британії. Тепер вони вчаться керувати винищувачами в Данії.