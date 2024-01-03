Норвегія відправить два винищувачі F-16 в Данію для навчання українських пілотів

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Air Force USA

Норвегія відправить два винищувачі F-16 до Данії, щоб зробити свій внесок у навчання українських пілотів.

Про це заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Аріль Грам, передає Reuters.

За його словами, Норвегія вже направила в Данію 10 інструкторів для допомоги в навчанні українських пілотів. Норвезькі військово-повітряні сили замінили свої власні F-16 новими F-35.