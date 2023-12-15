ООН: Таліби відправляють до вʼязниці жінок, які зазнали насильства

Новини

У звіті ООН про становище жінок в Афганістані йдеться, що представники «Талібану» відправляють тих, хто зазнав жорстокого поводження, у вʼязницю «для захисту». Це відбувається подібно до того, як вʼязниці використовували для розміщення наркозалежних і безхатьків у Кабулі.

В ООН вважають цю практику шкідливою для психічного та фізичного здоровʼя постраждалих.

В Афганістані ліквідували всі державні прихистки для жінок, оскільки таліби не бачать у них потреби. Коли «Талібан» прийшов до влади у 2021 році, у країні було 23 державних центри або притулки для захисту жінок. Зараз їх немає.

Представники «Талібану» кажуть, що жінки мають бути зі своїми чоловіками або членами сімʼї чоловічої статі, а не в прихистках. Один з них назвав такі центри «західною концепцією».

Чиновники сказали, що проситимуть чоловіків у родинах взяти на себе «зобовʼязання» не шкодити жінці, яка вже зазнала насильства.

Водночас жінок, які не мають чоловіка або родича чоловічої статі, відправляють у вʼязницю «для їхнього захисту».