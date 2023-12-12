За витік документів Пентагону покарали 15 військових ВПС США

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За витік секретних документів Пентагону, повʼязаних, зокрема, з війною рф проти України, понесли покарання 15 військовослужбовців Військово-повітряних сил США.

Про це пише пресслужба американських ВПС.

У звіті про результати розслідування йдеться, що єдиним організатором витоку залишається військовий з Національної гвардії штату Массачусетс Джек Тейшейра, якому предʼявили кримінальні звинувачення ще в червні.

Перевірка виявила, що інші військові не зробити необхідного, щоб запобігти витоку. До непрямих факторів, які призвели до розголошення секретної інформації, інспектори віднесли нездатність командирів стежити за довіреними їм справами, непослідовність в інформуванні про безпекові інциденти, надання доступу до секретних даних людям, які не повинні його мати, тощо.

Командира розвідуальної ескадрильї, у якій служив Тейшейра, Шона Райлі звільнили з посади, а командир розвідувальної групи Енріке Довало отримав адміністративне стягнення. Загалом від роботи відсторонили всю 102 групу розвідки.

Витік документів Пентагону і Тейшейра

На початку квітня стало відомо, що в Twitter і Telegram опублікували засекречені військові документи, які стосуються контрнаступу Сил оборони України у війні проти росії, а потім у мережі зʼявилася друга партія секретних документів американської влади. У них ідеться не лише про Україну, але й про діяльність США в Індо-Тихоокеанському регіоні, на Близькому Сході, дії для боротьби з тероризмом і відносини з Китаєм, про ООН, Угорщину.

За кілька днів ФБР заарештувало підозрюваного у витоку секретних даних Пентагону — 21-річного нацгвардійця Військово-повітряних сил США Джека Тейшейру. Йому висунули обвинувачення за шістьма пунктами. За це загрожує до 60 років увʼязнення.