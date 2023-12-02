При будівництві «Північного потоку — 2» росію цікавили дані про субмарини НАТО. Деяку інформацію вона отримала
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Nord Stream 2
Під час будівництва газопроводу «Північний потік — 2» росія через запити до німецьких органів влади намагалася отримати таємну інформацію про військові підводні човни НАТО в Балтійському морі.
Як пише Deutsche Welle з посиланням на агентство dpa, такого висновку дійшла слідча комісія парламенту землі Мекленбург-Передня Померанія.
Гірське управління міста Штральзунд від імені компанії-оператора газопроводу Nord Stream 2 запитувало в Бундесверу координати зон занурень підводних човнів у Балтійському морі. Це управління було одним з органів, що займалися ліцензуванням трубопроводу і у 2018 році відповідало за дозвіл на будівництво та експлуатацію у прибережних водах Німеччини.
Комісія встановила, що росії надали «дуже приблизні дані», але це поставило під загрозу безпеку Німеччини і НАТО.
Процес ліцензування трубопроводу супроводжували корупційні скандали, звинувачення в порушеннях та лобіюванні інтересів росії через німецьких чиновників. У Німеччини у 2023 році почали розслідування проти фонду «Захист клімату та екології», створеного рішенням парламенту землі Мекленбург-Передня Померанія. Його звинуватили в допомозі будівництву обходити санкції США.
Російський «Газпром» профінансував цей фонд на €20 мільйонів. Керівництву ж фонду закидали хабарництво. Після початку повномасштабної війни росії проти України німецька влада зупинила сертифікацію газопроводу.
- 26 вересня 2022 року в трубопроводах «Північний потік — 1» та «Північний потік — 2», які пролягають дном Балтійського моря від росії до Німеччини, сталися три вибухи. Вони спричинили масові витоки газу. Недоторканою залишилася лише одна з чотирьох ниток газопроводу.
- Версії щодо причетних до вибуху різні — Шведські спецслужби знайшли підтвердження диверсії. За основною версією, до вибухів причетна державна структура, проте не можна виключати роботу «незалежної групи діячів». Також поблизу місця вибуху «Північного потоку» фіксували російські спецкораблі.
- Західні медіа пишуть, що до диверсії причетна українська сторона. Президент Володимир Зеленський це заперечує.