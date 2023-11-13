СБУ і ДБР прийшли з обшуками до нардепа Олександра Дубінського
- Автор:
- Анна Холоднова
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Служба безпеки України і Державне бюро розслідувань прийшли з обшуками до нардепа Олександра Дубінського.
Про це повідомили два джерела «Бабеля» у правоохоронних органах. Депутат фігурує у справі про державну зраду.
Деталі поки не розголошують. Однак, за даними «Української правди» та Укрінформу, Дубінському готують підозру у державній зраді у складі злочинної організації.
За даними джерел медіа, справа стосується пресконференції на тему «Нові факти про міжнародну корупцію, Burisma та схему доведення України до банкрутства», у якій Дубінський та екснардеп Андрій Деркач брали участь у 2019 році.
«Плівки Деркача»
У травні — липні 2020 року народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які, за його словами, можуть свідчити про вплив колишнього віцепрезидента США Джо Байдена на пʼятого президента України Петра Порошенка під час його перебування на посаді.
За словами Деркача, ідеться про дві частини записів. Перша стосується виділення Штатами мільярда доларів в обмін на звільнення генерального прокурора Віктора Шокіна, при якому ГПУ розслідувала справу Burisma — компанії, де працював син Байдена.
Друга частина записів нібито стосується того, що Порошенко, попри відсутність коаліції в парламенті, блокував звільнення Кабінету міністрів і призначення дострокових виборів до Верховної Ради. Також, за словами Деркача, в аудіозаписах ідеться про вплив Байдена на наглядові ради великих держпідприємств.
- У вересні 2020 року Міністерство фінансів США запровадило санкції проти чотирьох людей, яких підозрюють у втручанні у вибори президента за підтримки російського уряду. Серед них — український депутат Андрій Деркач. У Кремлі тоді на це відреагували, назвавши причетність Деркача до спецслужб рф «дурницею».
- Також Мінʼюст США підозрює нардепа Деркача у фінансових злочинах.
- В Україні Деркач отримав підозру у державній зраді. За даними слідства, народний депутат за період 2019—2022 років одержав щонайменше $567 тисяч від російських правоохоронних та розвідувальних органів за підривну діяльність проти України — йдеться про дискредитацію України на міжнародній арені, погіршення дипломатичних відносин зі Сполученими Штатами Америки, а також ускладнення інтеграції України до Європейського Союзу та НАТО. У розшук його оголосили 16 вересня 2022 року.
- 11 січня 2021 року Міністерство фінансів США запровадило санкції проти семи людей та чотирьох організацій за втручання в американські вибори. Серед них опинився й Дубінський. Санкції запровадили через «плівки Деркача».
- Дубінського 1 лютого 2021 року виключили з фракції «Слуга народу», а 14 березня зняли з посади голови Київської обласної організації «Слуга народу».
- 6 листопада Печерський районний суд Києва відправив під цілодобовий домашній арешт народного депутата Олександра Дубінського, якого підозрюють в організації схеми виїзду за кордон. Також йому вручили протокол про адміністративне правопорушення, повʼязане з корупцією.