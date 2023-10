Скучили за гарним горором? Пограйте в Alan Wake 2, нічого цікавішого в жанрі давно не було. А перед тим почитайте історію гри і згадайте обличчя Макса Пейна

Джон Ву та Стівен Кінг ігрової індустрії

Фінська студія Remedy Entertainment зʼявилася у 1995 році. Її першим проєктом була гоночна аркада Death Rally, яка не здобула великої популярності, але добре продалася. Це забезпечило Remedy звʼязки в індустрії та можливість зробити серйознішу гру.

У 2001 році вони випустили легендарний шутер Max Payne й одразу потрапили в топи ігрової індустрії. Max Payne багато в чому був новаторським. За пʼять років розробки проєкт помітно еволюціонував. Спочатку там планувалися якісь фантастичні елементи, потім багатокористувацький режим. Але зрештою Remedy зупинилися на одній міцній нуарній історії про поліцейського Макса Пейна, який втратив дружину і доньку, потім — колегу та друга. Зрозумів, що ці смерті не були випадковими, й пішов шукати помсти в засніженому Нью-Йорку.

Тоді тільки лінивий не порівнював Max Payne з «гонконгськими бойовиками» режисера Джона Ву. Як на той час, гра була максимально кінематографічною, а на хвилі популярності «Матриці» розробники додали механіку bullet time — можливість уповільнити час, щоб прицілитись чи оминути кулі ворогів. Між главами сюжет подавали у вигляді похмурих коміксів.

Головною творчою одиницею студії під час розробки Max Payne став креативний директор Сем Лейк, який написав сценарій гри. Бюджету на акторів не було, тому Лейк ще й став обличчям головного героя. Також різні ролі в грі зіграли батьки Лейка.

Max Payne зібрала багато нагород, у тому числі отримала Golden Joystick Award як найкраща гра для ПК.

У 2003-му вийшла Max Payne 2: The Fall of Max Payne — пряме продовження, яке не стало настільки ж популярним, як перша частина, але логічно доповнило історію героя. Після цього Remedy зникли з публічного простору і почали готувати свій наступний проєкт.

Поки розробники відпочивали від років постійних кранчів, Сем Лейк виношував нову ідею, також кінематографічну, але зовсім іншу. Тепер це мав бути психологічний трилер зі структурою серіалу — сюжет був поділений на епізоди, які мали внутрішню логіку та кліфгенгер у кінці.

Історію Лейк написав, надихаючись романами Стівена Кінга, серіалом-антологією «Сутінкова зона» та «Твін Піксом» Девіда Лінча. Популярний колись автор детективів Алан Вейк та його дружина Еліс їдуть у відпустку в провінційне містечко Брайт-Фоллс у штаті Вашингтон. Так Вейк хоче подолати творчу кризу. Вони оселяються у старому будинку на острові посеред озера. Раптом Еліс падає в озеро і зникає, а Алан непритомніє. Прийшовши до тями в лісі, він дізнається, що ніякого острова на озері немає з 1970 року.

Гроші на акторів тепер були, тому роль Вейка зіграв фінський актор Ілкка Віллі. Знову зʼявився на екрані і сам Сем Лейк, хоча й епізодично.

Спочатку Alan Wake мала бути іншою. Лейк і компанія планували невеликий відкритий світ, де гравець зможе сам вирішувати, куди йому йти та в якій послідовності вести розслідування. Вдень містечко мало бути безпечним, а вночі на Алана нападали б істоти з потойбіччя.

Але в процес розробки втрутилися нові видавці з Microsoft, які хотіли видати Alan Wake на Xbox. І бачили, що розробка затягується. Лейк потім казав, що ситуація в якийсь момент стала складною, бо «у страви стало занадто багато кухарів».

У результаті відкритий світ прибрали, гра була суто лінійною. Вона зібрала гарні відгуки, пристойні оцінки від ігрових журналів і оглядачів. Для багатьох геймерів, які не застали ключових ігрових горорів 1990-х, Alan Wake була першою великою грою в жанрі. Але відчувалося, що гру трохи не доробили, не розкрили повністю її потенціалу. Критики запитували, на що пішли майже сім років розробки, якщо в результаті вийшла просто нормальна гра. Тим більше від студії, яка до того випустила шедевр.

Хоча промокампанія була гучною. Перед релізом Remedy опублікували короткометражний вебсеріал Bright Falls режисера Філіпа Вана, який сюжетно був приквелом гри. Його і зараз можна подивитися на YouTube.

Більше горору, ніж шутеру

Survival horror — це, скоріше, не жанр, а атмосфера і стиль. Безпосередні ігрові механіки можуть бути різні. Вперше цей термін зʼявився у промокампанії Resident Evil 1996 року від Capcom. Хоча основи жанру ще раніше заклала Alone in the Dark 1992 року від Atari. Третім стовпом жанру у 1999 році стала Silent Hill від Konami.

Тоді жанрова формула survival horror була така — шутер, але некомфортний для гравця, щоб він не відчував звичного рівня контролю над грою. Не дуже зручне управління та камера, противники за спиною, постійний брак набоїв та інших ресурсів, раптові стрибки складності. І на додачу до цього — елементи детективної едвенчури, пошук записок і предметів, різні головоломки.

twitter

Перший Alan Wake 2010 року вписувався в цю формулу, хоча гравці й відзначали, що шутера у грі значно більше, ніж чогось іншого. І навіть брак ресурсів досить швидко закінчувався, все починало залежати від спритності гравця.

Але за останні 13 років жанр survival horror помітно змінився. У тому ж 2010 році вийшла Amnesia: The Dark Descent від Frictional Games, в якій гравець взагалі не міг битися з противниками, лише ховатися, збирати інформацію та розвʼязувати головоломки. Ще у 2005 році у грі Call of Cthulhu: Dark Corners of the Earth були елементи такого підходу — десь першу третину сюжету в героя не було зброї, але потім все ж починався шутер.

Після Amnesia жанр стелс-горорів швидко набрав популярності. Вони часто були атмосферними, дійсно лякаючими, а головне — простішими в розробці. Не треба придумувати бойову систему, якщо її немає. Тому за останні 10 років вийшло безліч малобюджетних стелс-горорів від невеликих студій. Серед них вже є і власна класика жанру, як-от Five Nights at Freddy’s 2014 року.

Ще одна причина популярності горорів — ігрові летсплеї і стрими. Відеоблогери набирали підписників на емоційних відео, як вони грають у страшні ігри, лякаються і кричать у прямому ефірі. А глядачам уже й не треба грати в це самим. Всесвітньо відомий блогер і мільйонер PewDiePie колись набув популярності, не в останню чергу, своїми летсплеями Amnesia.