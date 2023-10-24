ЦРУ з 2015 року навчало СБУ та ГУР розвідці й навчило. Як Україна завдяки Штатам підірвала Кримський міст, колаборантів і Дугіну (а мала її батька) — переказ The Washington Post

ЦРУ почало працювати з Україною після Майдану

А саме ― з 2015 року. Спочатку із пересторогою: у ЦРУ остерігалися, що в українській службі досі багато агентів ФСБ. Щоб знизити цей ризик, СБУ створила нове управління ― пʼяте. Воно мало зосередитися на «активних заходах» проти росії та було відокремлено від інших відділів СБУ. Пʼятим управлінням керував Василь Бурба до свого переходу в ГУР у 2016 році. Згодом в СБУ створили й шосте управління, щоб працювати з британською розвідкою MI6.

ЦРУ займалося з новобранцями пʼятого управління в навчальних центрах за Києвом. Їх вчили працювати таємними групами на тодішній окупованій території. ЦРУ надало українцям засоби безпечного звʼязку, обладнання для прослуховування і перехоплення російських дзвінків й електронних листів. ЦРУ знайшло і передало навіть форму російських бойовиків, щоб СБУ було легше працювати на окупованій території.

Спочатку новий підрозділ СБУ мав обмежені задачі ― він прослуховував і вербував інформаторів серед бойовиків. Однак дуже скоро агенти перейшли до великих операцій: диверсій, викрадень, а згодом і ліквідацій. До 2018 року СБУ знищила щонайменше шістьох високопоставлених бойовиків. Серед них ― колаборанти Євген Жилін і Михайло Толстих на прізвисько «Гіві». Бомбу для останнього підклала жінка, яка звинуватила Гіві у зґвалтуванні.

Євген Жилін. Getty Images / «Бабель»

ЦРУ має стосунок і до атаки на Кримський міст

У Вашингтоні знали про плани України атакувати міст, але непокоїлись, що це спричинить ескалацію. Перша атака сталася 8 жовтня 2022 року ― тоді на мосту підірвали вантажівку, у якій була 21 тонна вибухівки. Росія не відповіла. До розробки другої атаки долучилися західні розвідки. У рамках надсекретної операції Україна, ЦРУ та інші західні спецслужби розробили морські дрони-камікадзе. Вони й атакували Кримський міст вдруге 12 серпня 2023 року.

Кримський міст після атаки 8 жовтня 2022 року. Getty Images / «Бабель»

Убивство пропагандистки Дарʼї Дугіної — теж робота СБУ

Двадцять першого серпня 2022 року під Москвою вибухнув позашляховик, в якому була Дарʼя Дугіна ― донька ідеолога «російського світу» Олександра Дугіна. Цю операцію теж спланувала українська Служба безпеки. Вибухівку таємно завезли в росію в переносці для котів у цивільній машині з жінкою та її 12-річною донькою. За чотири тижні пристрій здетонував під Москвою в позашляховику, за кермом якого була Дугіна. Щоправда, головною ціллю була не вона. Спецслужби планували вбити Дугіна дорогою з культурного фестивалю, де він виступав із лекцією. Очікувалося, що вони з дочкою їхатимуть разом, але Дугін поїхав в іншій машині.

У вбивстві ФСБ звинуватило 42-річну українку Наталію Вовк, яка вʼїхала до росії з Естонії разом з донькою. Мовляв, вона теж була на тому фестивалі, що й Дугін. У Києві заперечували причетність до операції. Але представники України коротко пояснили журналістам WP, що Наталія Вовк ― з Маріуполя, це вплинуло на її мотивацію.

Похорон Дар'ї Дугіної. Getty Images / «Бабель» Місце підриву авто Дугіної. Getty Images / «Бабель» Похорон Дар'ї Дугіної. Місце підриву авто Дугіної. Getty Images / «Бабель»

З 2015 року ЦРУ фактично «перезібрало» ГУР з нуля

Проти СБУ військова розвідка була невеликою та молодою структурою, тому там легше було впроваджувати зміни. «ГУР був нашою маленькою дитиною. Ми дали їм усім нове обладнання і провели навчання. [Офіцери ГУР] були молодими хлопцями, а не генералами КДБ радянських часів. СБУ була занадто великою, щоб її реформувати», ― розказав журналістам колишній співробітник американської розвідки, який працював в Україні. З 2015 року на обʼєктах в Україні та США оперативники ГУР проходили підготовку ― від таємних маневрів у тилу ворога до роботи з вибухівкою. Як й у випадку із СБУ, ЦРУ забезпечило ГУР ресурсами.

Бійці ГУР МО. ГУР / Facebook / «Бабель» ГУР / Facebook / «Бабель» ГУР / Facebook / «Бабель» Бійці ГУР МО. ГУР / Facebook / «Бабель»

Їм допомогли придбати найсучасніші системи спостереження, електронного прослуховування та програмне забезпечення для взлому телефонів російських чиновників, які відвідували окуповані території. Також ЦРУ оплатило штаб-квартири для спецпризначенців ГУР й управління, що займалось електронною розвідкою. До великої війни офіцери ГУР навчилися перехоплювати до 300 тисяч повідомлень російських військових на день.

«Інформації було так багато, що ми самі не могли з нею впоратися», ― зізнався колишній український офіцер розвідки. Розвідувальними системами керували українські офіцери, проте всі дані вони передавали американцям. Там їх ретельно перевіряли ЦРУ й Агентство нацбезпеки.

Саме завдяки багаторічній співпраці з ЦРУ ГУР здійснило десятки атак дронами по території росії. У травні 2023-го дрон влучив у дах Кремля і підпалив його. Ці дрони летіли й з території України, і з росії. Двигуни для деяких безпілотників закупили у китайських постачальників за приватні гроші.

Також завдяки навчанню ЦРУ українські спецслужби ліквідували кількох російських командирів і ледь не вбили начальника Генштабу зс рф Валерія Герасимова. Серед убитих ― войовничий блогер Владлєн Татарський та екскомандир російського підводного човна Станіслав Ржицький. Останнього вбили в парку в Краснодарі під час пробіжки.

ЦРУ не бере участі в операціях України

Україна ніколи не залучала до таємних операцій інші країни, тим паче за лінією фронту, каже український експосадовець ГУР. Робота ЦРУ зосереджена на тому, щоб СБУ і ГУР краще збирали розвіддані.

«У нас було багато обмежень щодо оперативної роботи з українцями. Акцент робили більше на захищених комунікаціях і ремеслі, на пошуку нових потоків розвідданих усередині росії, а не на «ось як можна підірвати мера». У мене ніколи не було відчуття, що ми були залучені до розробки їхніх операцій», ― каже і колишній американський розвідник. Але підрозділ ЦРУ діє в Україні й досі.

Від українських операцій в захваті не всі

Десятки успішних операцій та вбивства російських військових і прихильників війни змусили непокоїтися чиновників в Україні та США. Навіть якщо цілі спецслужб виправдані, під питанням доцільність цих операцій, кажуть деякі американські посадовці. Вони переживають, що після закінчення війни цей маховик зупинити буде непросто.

Ексчиновник ЦРУ каже: робота СБУ і ГУР схожа на зародження ізраїльського Моссаду у 1970-х роках. Останній теж проводив ліквідації у третіх країнах. Проте такі операції України можуть викликати протиріччя з партнерами. А це може завадити вступу України в НАТО та ЄС.

Від операцій СБУ точно в захваті Кримський міст. А ми в захваті від наших читачів. Підтримайте «Бабель»: 🔸 у гривні, 🔸 у криптовалюті, 🔸 Patreon, 🔸 PayPal: [email protected].