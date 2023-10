Що подивитися у вихідні. Інтригуючий детективний серіал «Тіла», жовчна комедія «Літні татусі» та документалка про британського автора шпигунських романів Джона ле Карре

Детективний мінісеріал «Тіла»

Про що серіал. Мінісеріал за мотивами однойменного графічного роману британського письменника Сі Спенсера. У 2023 році детектив Шахара Хасан знаходить тіло чоловіка в лондонському районі Вайтчепел. Дивним чином це саме тіло на тому ж самому місці знаходять детективи Чарльз Вайтмен і Альфред Гіллінгед, але у 1941 та 1890 роках відповідно. А детектив Айріс Меплвуд знаходить тіло в Лондоні майбутнього — у 2053 році. Чотирьом детективами з різних епох тепер доведеться розкрити таємницю, яка суттєво вплине на їхні життя та історію Британії.

Bodies / Netflix / шоуранер — Пол Томалін / у головних ролях — Шира Хаас, Стівен Ґрем, Амака Окафор, Джейкоб Форчун-Ллойд, Кайл Соллер / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 75% від критиків, 62% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,3.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що це достатньо хороший серіал, щоб за першою серією одразу подивитися другу і так до кінця. The Hollywood Reporter каже, що серіал не настільки амбітний, щоб вразити глядача емоційно, але все одно історія вийшла гарна.

Комедія «Літні татусі»

Про що фільм. Джек, Коннор і Майк — старі друзі, які мають спільний бізнес з торгівлі текстильними виробами. Усі вони — чоловіки 40+, із дітьми, але з різними сімейними історіями. Вони вводять у свій бізнес молодого стартапера Аспена, який згодом вичавлює їх з власної компанії. Чоловіки опиняються на роздоріжжі — карʼєрному, сімейному і взагалі життєвому. Вони погано розуміють сучасний світ і його виклики та ностальгують за старими часами. Це перший повнометражний фільм стендап-коміка Білла Барра.

Old Dads / Netflix / режисер — Білл Барр / у головних ролях — Білл Барр, Боббі Каннавале, Бокім Вудбайн / тривалість — 1 година 44 хвилини / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — ще немає.

Що кажуть критики. The New York Times називає фільм задовільним і каже, що Барр досить досвідчений в жартах про сучасний світ. The Guardian, навпаки, вважає комедію злою, несмішною і надто жовчною.

Фантастичний серіал «Завантаження» — третій сезон

Про що серіал. У 2033 році існує технологія, яка дозволяє завантажити свідомість людини після її смерті до віртуального світу. Є різні такі світи, які людина може обрати залежно від свого смаку і статків. Програміст Нейтан Браун потрапляє в ДТП, і лікарям не вдається його врятувати. Йому пропонують «жити» у віртуальному елітному комплексі Lake View. Він вагається, але його дівчина Інґрід переконує Нейтана, що це гарна ідея. Згодом працівниця технічної підтримки Нора, яка займається «поселенням» Нейтана в Lake View, починає підозрювати, що його смерть не була випадковою.

Upload / Prime Video / шоуранер — Ґрег Деніелс / у головних ролях — Роббі Амелл, Енді Елло, Аллеґра Едвардс, Зайнаб Джонсон / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 88% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 7,9.

Що кажуть критики. Collider вважає, що після сумнівного другого сезону третій пропонує цікаві сюжетні лінії, а хімія між Амеллом і Елло сягнула нового рівня. AV Club пише, що до рівня першого сезону третій все одно не дотягує.

Документальний фільм «Голубиний тунель»

Про що фільм. Документальний фільм на основі великого інтервʼю з Джоном ле Карре — автором популярних шпигунських романів, центральним героєм більшості з яких був агент MI6 Джордж Смайлі. Письменник, якого насправді звали Девід Джон Мур Корнвел, і сам працював у британській розвідці. У другій половині ХХ століття він став відомий як автор більш реалістичних шпигунських історій, ніж «Бондіана» Яна Флемінга. Джон ле Карре помер у 2020 році.

The Pigeon Tunnel / Apple TV+ / режисер — Еррол Морріс / тривалість — 1 година 34 хвилини / рейтинг Rotten Tomatoes — 95% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 7,5.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що в цьому фільмі по суті немає нічого нового, але дивитися його все одно цікаво. The New York Times каже, що в деяких реконструкціях подій, які зробив режисер, навіть немає потреби, бо слухати героя інтервʼю вже цілком достатньо.

