Ізраїль кожен день бомбить Газу і планує операцію, що може стерти сектор з лиця Землі. Що з цього приводу каже міжнародне право? Огляд іноземних медіа від «Бабеля»

Бомбардування Гази

Закони війни, також відомі як міжнародне гуманітарне право, складаються з чотирьох Женевських конвенцій 1949 року, двох додаткових протоколів 1977 року, Гаазьких конвенцій 1899 і 1907 років, а також з деяких конвенцій про зброю. Їхня мета — максимально захистити цивільних і некомбатантів від руйнівних наслідків бойових дій.

Стаття 51 статуту Організації Обʼєднаних Націй говорить про те, що держава має право на самооборону в разі збройного нападу. Ця стаття дала Ізраїлю значну свободу дій після нападу ХАМАС, але вона ж говорить, що відповідь на агресію має бути пропорційною. Держава, яка захищається, може застосовувати стільки сили, скільки необхідно, щоб усунути загрозу, і не більше.

Експерт із законів війни у Вашингтонському юридичному коледжі Американського університету Роберт Голдман вважає, що бомбардування Гази, щоб знищити військові об’єкти ХАМАС, можна вважати виправданими діями. Та правило пропорційності забороняє атакувати військову ціль, якщо це призведе до надмірних жертв серед цивільного населення.

Тобто ізраїльські військові повинні аналізувати кожну майбутню атаку і в разі передбачуваних великих жертв серед цивільних скасувати її. Але в секторі Гази дуже щільна забудова, тож у будь-якому разі уникнути жертв не вийде, навіть при використанні точної зброї.

Палестинці тікають на південь сектора Гази після ізраїльських бомбардувань, 16 жовтня 2023 року. Getty Images / «Бабель» Розбомблені будівлі в Аль-Рімал, місті в західній частині Гази, 10 жовтня 2023 року. Getty Images / «Бабель» Палестинці тікають на південь сектора Гази після ізраїльських бомбардувань, 16 жовтня 2023 року. Розбомблені будівлі в Аль-Рімал, місті в західній частині Гази, 10 жовтня 2023 року. Getty Images / «Бабель»

Аурел Сарі, професор права в британському Ексетерському університеті вважає, що масштаби нападу ХАМАС і вбивства бойовиками цивільних дозволять Ізраїлю «відносно легко виправдати» бомбардування Гази на законних підставах.

Блокада Гази

На відміну від минулих війн, зараз повна облога міст під час бойових дій незаконна — через блокаду мешканці Гази не отримують їжі, ліків, води та електрики. Це може призвести до епідемій та голоду, тож подібні дії заборонені міжнародним правом.

«Хоч би якими жахливими були дії ХАМАС, міжнародне право не дозволяє потерпілій стороні реагувати так само. Порушення закону однією стороною не може виправдати чи санкціонувати незаконні дії іншої сторони», — каже Роберт Голдман

Ізраїльська влада виправдовує повну блокаду тим, що ХАМАС використовує цивільні товари для військових потреб. Так само бойовики використовують і електроенергію. Том Данненбаум, професор права Університету Тафтса в Бостоні каже, що ізраїльські чиновники ведуть неофіційні перемовини з Єгиптом, щоб відновити поставки на півдні Гази й уникнути гуманітарної катастрофи в секторі.

Евакуація цивільних в Газі

Ввечері 12 жовтня ізраїльські військові закликали жителів Гази евакуюватися з півночі на південь сектора. Спочатку на це дали добу, але потім терміни кілька разів продовжили. Мешканцям Гази складно евакуюватися, бо інфраструктура сектора в руїнах, тож їм просто нема куди піти. Крім того, евакуація не має сенсу в ситуації повної облоги, а переміщатися, поки відбувається бомбардування — небезпечно.

Тринадцятого жовтня кілька десятків людей у Газі загинули внаслідок ізраїльського авіаудару саме в той момент, коли вони бігли на південь сектора. Міжнародний комітет Червоного Хреста вважає, що інструкції з евакуації в поєднанні з облогою «не сумісні з міжнародним гуманітарним правом».

Дії ХАМАС

Роберт Голдман пояснює, що міжнародне право застосовується до всіх воюючих сторін, незалежно від характеру конфлікту. Тобто і ЦАХАЛ, і ХАМАС мають однакові права та обовʼязки. Нещодавні дії ХАМАС — обстріл Ізраїлю, вбивство та захоплення цивільних осіб у заручники — це терористичні акти та воєнні злочини.

Експерти з міжнародного права не одностайні в тому, як правильно інтерпретувати конфлікт між Ізраїлем і ХАМАС. За словами Роберта Голдмана, деякі експерти стверджують, що ХАМАС та Ізраїль беруть участь у так званому неміжнародному збройному конфлікті. Простіше кажучи — в громадянській війні. В такому разі бойовики ХАМАС не отримують статусу військовополонених. Тобто Ізраїль може судити їх, наприклад, як терористів, а не за порушення законів війни.