На нового іномовника The Gaze з бюджету витратили $1 мільйон. Для іномовника це зовсім мало, для The Gaze — забагато. Як так вийшло — інтервʼю з консультантом проєкту Артемом Біденком

Другого червня 2023 року тоді ще міністр культури та інформполітики Олександр Ткаченко заявив, що в Україні зʼявилося «обіцяне українське іномовлення англійською мовою» — онлайн-проєкт The Gaze. Зі слів міністра, сайт мав «знайомити західну аудиторію з феноменом країн нової Європи та України як її складової». Планувалось, що нова платформа поєднає кращі новини, репортажі, розважальний контент, аналітику та стримінгові формати. Через чотири місяці NGL Media випустило матеріал, в якому розказало про роботу іномовлення. Якщо коротко — на нього з держбюджету витратили понад 60 мільйонів гривень, але проєкт не читають і не дивляться. Захищати The Gaze взявся Артем Біденко, радник держпідприємства «Мультимедійна платформа іномовлення», яке запустило й відповідає за проєкт. За часів президентства Петра Порошенка Біденко був заступником міністра інформаційної політики, а з 2017 по 2020 рік — держсекретарем у цьому ж міністерстві, а ще в Міністерстві культури, молоді та спорту і Міністерстві культури та інформполітики. Біденко написав великий пост про концепцію і можливості The Gaze, яким він безпосередньо займається як консультант. До нього з коментарями і критикою прийшли десятки відомих медійників. Шеф-редакторка «Бабеля» Катерина Коберник і журналістка Маша Жартовська поговорили з Біденком про те, які шанси у проєкту на успіх і як саме він буде конкурувати за аудиторію в Європі і Штатах.