29 років тому на екрани вийшов перший епізод серіалу «Друзі». Його 236 серій тільки наша редакція дивилася 236 разів. Думаєте, знаєте про нього все? Перевірте в новому тесті «Бабеля»

Двадцять другого вересня 1994 року американський канал NBC показав перший епізод серіалу «Друзі». Комусь історія про шістьох молодих ньюйоркців могла здатися банальною і не надто перспективною, але не її творцям — сценаристам й авторам ідеї Марті Кауффман і Девіду Крейну. Ще з пілотних серій вони не сумнівалися — серіал стане хітом і принесе їм славу. Так і сталося. За десять років зйомок «Друзі» зібрали всі можливі премії, зокрема «Еммі» й «Золотий глобус», виконавці головних ролей стали мультимільйонерами, а Крейн і Кауфман — живими і дуже заможними легендами. За оцінками Forbes, за всі роки зйомок кожен із шести акторів отримав близько $136 мільйонів. Але «Друзі» — це значно більше, ніж премії та рекорди. Це настрій, крилаті вислови й просто любов. Якщо ви посміхаєтеся, почувши How you doinʼ?, We were on a break!!! і Joe doesnʼt share food!!!, то пройдіть наш тест про улюблений серіал і залежно від результатів — припиніть нарешті його дивитись або перегляньте ще раз.