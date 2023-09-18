Після обстрілу Чернігова ми поговорили з Марією Берлінською про відповідальність, кінець війни і початок нової, а ще про фіорди Ісландії — відеоінтервʼю не про дрони

Марія Берлінська, керівниця проєкту Victory Drones, багато років говорить про те, що технології та інженери допоможуть Україні виграти війну з росією. Сама вона на цій війні, з перервами, з 2014 року займається аеророзвідкою, закупівлею дронів і підготовкою операторів. І майже весь цей час Берлінську називають чи не найбільшим скептиком і песимістом стосовно прогнозів на майбутнє. Девʼятнадцятого серпня 2023-го про неї написали всі медіа країни. Берлінська була співорганізаторкою зустрічі виробників дронів у Чернігові, яка проходила в місцевому драмтеатрі. Росіяни вдарили по ньому ракетою «Іскандер» — семеро людей загинули, 129 отримали поранення. Деякі блогери й політики заявили, що організатори не подбали про безпеку людей і не мали проводити виставку в центрі міста неподалік білоруського кордону. Берлінська відповіла — такі заходи у військовий час необхідні, а для безпеки організатори зробили все, що могли. Після трагедії в Чернігові 1 вересня Марія вперше погодилася на інтервʼю, але попередила, що поки триває слідство, деталі справи коментувати не може. Раніше ми опублікували скорочену текстову версію розмови, а тепер публікуємо повну відеоверсію.