Що подивитися у вихідні. Новий сезон «Ранкового шоу», інтригуючий серіал «Глушина» і сатиричний фільм «Граф» про Піночета-вампіра

Політична сатира «Граф»

Про що фільм. Колишній чилійський диктатор Августо Піночет насправді не помер. Він ― 250-річний вампір, який інсценував свою смерть і укрився у таємному, закритому від сторонніх очей лігві в Патагонії. Піночет втомився і хоче померти. Але зібрати думки до купи йому заважає сімʼя, яка вже ділить спадок, не дуже вірний слуга і симпатична бухгалтерка. На Венеційському кінофестивалі у 2023 році фільм отримав приз за найкращий сценарій.

El Conde / Netflix / режисер — Пабло Ларраін / у головних ролях — Хайме Вадель, Ґлорія Мюнхмаєр, Альфредо Кастро / тривалість — 1 година 51 хвилина / рейтинг Rotten Tomatoes — 83% від критиків, 86% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,4.

Що кажуть критики. The Guardian хвалить фільм за їдкий гумор і тонку сатиру. The New York Times, навпаки, вважає метафори фільму доволі простими, проте все одно радить його подивитися.

Романтична мелодрама «Кохання з першого погляду»

Про що фільм. Адаптація роману «Статистична вірогідність кохання з першого погляду» 2011 року британської письменниці Дженніфер Е. Сміт. Хедлі Салліван ― студентка Нью-йоркського університету, яка летить у Лондон на весілля свого розлученого батька. В аеропорту вона випадково знайомиться з Олівером, який летить тим самим рейсом до своєї мами, у якої після 10-річної ремісії стався рецидив раку. Кілька випадковостей призводять до того, що Хедлі й Олівер опиняються на сусідніх місцях у літаку.

Love at First Sight / Netflix / режисерка — Ванесса Касвілл / у головних ролях — Гейлі Лу Річардсон, Бен Гарді, Джаміла Джаміл / тривалість — 1 година 31 хвилина / рейтинг Rotten Tomatoes — 76% від критиків, 86% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,3.

Що кажуть критики. The New York Times пише, що сам задум фільму до неможливості банальний, але в результаті вийшла міцна маленька романтична драма. The Guardian каже, що фільм викликає саме ті почуття, які й має викликати, і це добре.

Сатирична драма «Ранкове шоу» — третій сезон

Про що серіал. Алекс Леві ― ведуча ранкового шоу на каналі UBA, чийого співведучого Мітча Кесслера звільняють через сексуальні домагання. Леві намагається дистанціюватися від Мітча, тому в прямому ефірі виголошує промову, у якій заявляє про свою підтримку всіх скривджених жінок. Це запускає ланцюг подій, які значно змінюють увесь телеканал. У третьому сезоні до основних героїв приєднується ексцентричний мільярдер Пол Маркс, який планує власну космічну програму і думає про купівлю каналу UBA.

The Morning Show / Apple TV+ / шоуранер — Джей Карсон / у головних ролях — Дженніфер Еністон, Різ Візерспун, Біллі Круда, Джон Гемм / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 69% від критиків, 25% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,2.

Що кажуть критики. Vulture пише, що серіал остаточно перетворився на стандартне мильне шоу, але це парадоксальним чином пішло йому на користь. The Independent вважає, що серіал намагається бути більш сатиричним, але зрештою стає взагалі не зрозуміло, якого ефекту він хоче досягати.

Гостросюжетний серіал «Глушина»

Про що серіал. Лів і Вілл ― подружжя з Британії, яке переїхало в Нью-Йорк через роботу Вілла. Лів для цього довелося пожертвувати карʼєрою в журналістиці. Раптом вона дізнається, що у Вілла був роман з іншою жінкою. Той запевняє, що це було лише один раз і йому шкода. Лів каже, що вірить чоловіку і погоджується на автомобільну подорож майже через всю країну, яка має зміцнити їхні стосунки. Але в дорозі вони несподівано зустрічають колегу Вілла Кару та її хлопця. І саме Кара була коханкою Вілла. Лів замислюється про помсту.

Wilderness / Amazon Prime / режисерка — Со Йон Кім / у головних ролях — Дженна Коулман, Олівер Джексон-Коен, Ешлі Бенсон / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 56% від критиків, 67% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,8.

Що кажуть критики. The Hollywood Reporter каже, що перші три епізоди чудові та створюють справжню інтригу. Але далі, на жаль, починається забагато жанрових кліше. Variety пише, що серіал пропонує глядачам багато цікавих інтриг і справжній розвиток персонажів.

Байопік «Мільйон миль від Землі»

Про що фільм. Біографічна драма про астронавта Хосе Ернандеса, який був учасником місії NASA у 2009 році та провів у космосі майже два тижні. Ернандес був простим мексиканським хлопцем, який народився в Каліфорнії. І свою карʼєру починав із сільського господарства. Але зміг здобути освіту, став винахідником ― розробив обладнання для цифрової мамографії. А з 2001 року почав працювати в NASA.

A Million Miles Away / Amazon Prime / режисерка — Алехандра Маркес Абелла/ у головних ролях — Майкл Пенья, Роза Салазар, Хуліо Седільо / тривалість — 2 години 1 хвилина / рейтинг Rotten Tomatoes — 88% від критиків, 100% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,4.

Що кажуть критики. The New York Times дивується, що це лише історія успіху конкретної людини й нічого більше. Інтриг, конфліктів, питань мігрантів, асиміляції та всього такого тут просто немає. Оглядач на RogerEbert оцінює фільм так само, але зазначає, що він підійде, якщо вам потрібно щось приємне для сімейного перегляду.

