Що подивитися у вихідні. Містичний серіал «Підміна» за романом Віктора Лаваля, новий спіноф «Ходячих мерців» про пригоди Деріла Діксона і документалка про сексуальне насильство в рядах бойскаутів

Містичний серіал «Підміна»

Про що серіал. Адаптація однойменного роману 2017 року американського письменника Віктора Лаваля. Букініст Аполлон Кагва з Нью-Йорку знайомиться з бібліотекаркою Еммою Валентайн і закохується у неї. Вони зустрічаються, одружуються, Емма народжує дитину. Одразу після цього життя Аполлона поступово перетворюється на пекло — Емма страждає на параною, їй здається, що дитина не її. Одного разу Емма просто зникає, а Аполлон вирушає на її пошуки.

The Changeling / Apple TV+ / шоуранер — Келлі Марсел / у головних ролях — Лейкіт Стенфілд, Адіна Портер, Кларк Бако, Сем Херінг / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 70% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 6,1.

Що кажуть критики. The Guardian каже, що, з одного боку, серіал гарно знятий і має непересічний сюжет, але з іншого, якщо ви любите, щоб на всі запитання були відповіді, а всі сюжетні лінії сходилися, то це точно серіал не для вас. Variety також пише, що сюжет надто заплутаний, а дія постійно стрибає у часі та просторі.

Постапокаліптичний серіал «Ходячі мерці: Деріл Діксон»

Про що серіал. Черговий спіноф серіалу «Ходячі мерці». Цього разу в центрі сюжету один з головних героїв основного серіалу Деріл Діксон, досвідчений мисливець і солдат. Після фіналу «Ходячих мерців» він опиняється у Франції, звідки й зʼявився вірус, що перетворює людей на зомбі. Деріла втягують в інтригу між новою місцевою релігійною спільнотою та власником підпільного нічного клубу Квіном, який після початку зомбі-апокаліпсиса почав підминати Париж під себе.

The Walking Dead: Daryl Dixon / AMC / шоуранер — Девід Забель / у головних ролях — Норман Рідус, Клеманс Поезі, Адам Нагайтіс, Анн Шар'є / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 79% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — ще немає.

Що кажуть критики. IGN каже, що це найкращий продукт франшизи за останні роки, зміна пейзажів на французькі пішла на користь, а сюжет вийшов на диво міцним. Оглядач на Collider вважає, що Діксон як персонаж в цьому серіалі виявляється складнішим, ніж був в основному.

Анімаційний серіал «Я є Ґрут» — другий сезон

Про що серіал. Анімаційні пригоди Малюка Ґрута з «Вартових галактики» у проміжку між подіями основних фільмів. Другий сезон — це ще пʼять коротких епізодів, в яких Ґрут буде робити дурниці, потрапляти у складні ситуації, щоб потім із них рятуватися.

I Am Groot / Disney+ / шоуранер — Кірстен Лепор / у головних ролях (озвучка) — Він Дізель, Бредлі Купер, Джеффрі Райт / тривалість — 5 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 88% від критиків, 77% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,7.

Що кажуть критики. The Review Geek пише, що серіал не додає нічого до сюжетів кінематографічного всесвіту Marvel. Це справді просто пʼять маленьких кумедних історій, які, утім, доволі цікаво дивитися.

Документальний фільм «Слово честі: Секретні архіви американських бойскаутів»

Про що серіал. Розслідування про темні сторони історії організації «Бойскаути Америки». Експерти, свідки та жертви розповідають, як організація замовчувала численні випадки насильства над дітьми, зокрема й сексуального. Один з основних спікерів — колишній голова «Бойскаутів Америки» Майкл Джонсон.

Scouts Honor: The Secret Files of the Boy Scouts of America / Netflix / режисер — Браян Наппенбергер / тривалість — 1 година 34 хвилини / рейтинг Rotten Tomatoes — 90% від критиків, 75% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,0.

Що кажуть критики. The New York Times каже, що автори дають слово жертвам, і це добре, але саме тема стигматизації та неможливості розповісти про ці злочини розкрита недостатньо. Оглядач на ReadySteadyCut, навпаки, хвалить фільм за те, що він показує системність проблеми та фокусується на поведінці керівників організації.

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