Що подивитися у вихідні. Другий сезон фентезійного «Колеса часу», чудернацька екранізація манги One Piece і новий інтерактивний фільм від Netflix — ромком «Вибери кохання»

Фентезійний серіал «Колесо часу» — другий сезон

Про що серіал. Екранізація фентезійного циклу романів «Колесо часу» письменника Роберта Джордана. Юнаки із села Едмондовий Луг ― Ранд, Перрін і Мет ― опиняються в центрі таємничих подій, до яких причетні темні сили, менестрель Том Меррилін, загадкова леді Морейн та її охоронець Лан Мандрагоран. Загалом Джордан створив великий всесвіт із сотнями персонажів.

The Wheel of Time / Amazon Prime / шоуранер — Рейф Джадкінс / у головних ролях — Розамунд Пайк, Джоша Страдовскі, Маркус Ратерфорд, Зої Робінс / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 80% від критиків, 96% від публіки / рейтинг IMDb — 7,1.

Що кажуть критики. IGN каже, що у другому сезоні серіал все далі від оригінальних книг, і це явно йому не на користь. Оглядач на Collider, навпаки, вважає, що деякі зміни на краще і лише підсилюють сюжетні лінії, та в жодному разі не псують глибину персонажів чи самого всесвіту серіалу.

Комедійний серіал «Зіркова хвороба» — третій сезон

Про що серіал. Джессі ― 20-річна дівчина з Нової Зеландії, яка мешкає в Лондоні. Вона мріє по карʼєру в кінематографі та вже робить перші кроки в цьому напрямку, але ще підробляє нянею. Після новорічної вечірки вона виявляє, що випадково переспала з незнайомцем. А потім дізнається, що це зовсім не незнайомець, а всесвітньо відомий актор Том Капур. Життя Джессі починає докорінно змінюватися.

Starstruck / Max, BBC / шоуранер — Роуз Матафео / у головних ролях — Роуз Матафео, Нікеш Патель, Емма Сіді / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 96% від критиків, 80% від публіки / рейтинг IMDb — 7,5.

Що кажуть критики. The Guardian хвалить серіал за розвиток, бо третій сезон не обертається навколо знайомства Джессі з Томом та інших базових сюжетних передумов, а вільно йде далі. Mashable пише, що вже чекає на продовження, бо з кожним сезоном серіал росте над собою.

Екранізація манги One Piece

Про що серіал. Адаптація однойменної японської манги художника Ейічіро Оди, яка виходить з 1997 року. Серіал розповідає про пригоди команди піратів «Соломʼяні Капелюхи», які полюють за таємничими скарбами. Ці скарби мають зробити капітана команди Монкі Д. Луффі королем піратів. Одного разу Монкі зʼїв дивний фрукт і відтоді має надприродні здібності ― його тіло розтягується наче гума. За «капелюхами» полюють військові, до того ж воно вони не єдині пірати, які хочуть знайти скарби. Крім цієї екранізації, є аніме-серіал, який досі виходить з 1999 року.

One Piece / Netflix / шоуранери — Метт Овенс і Стівен Маеда / у головних ролях — Іньякі Ґодой, Макенью, Емілі Радд, Джейкоб Ромеро Ґібсон, Тез Скайлар / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 82% від критиків, 94% від публіки / рейтинг IMDb — 8,6.

Що кажуть критики. The Guardian каже, що назвати серіал гарним було б трохи занадто, але й назвати його нудним теж не можна. IGN вважає, що із сюжету манги видалили чи не найцікавіші елементи, і це прикро, адже акторська гра й екшн тут хороші.

Інтерактивна романтична комедія «Вибери кохання»

Про що фільм. Молода дівчина Камі Конвей опинилася на життєвому роздоріжжі. З одного боку, у неї є хлопець Пол, але стосунки з ним стають дедалі гіршими. З іншого боку, Камі стурбована тим, що, можливо, проґавила любов всього свого життя ― рок-музиканта Рекса. А десь поруч ще ходить Джек ― перше кохання Камі, про яке вона не забула. Що саме їй робити ― частково вирішуватиме глядач, бо це ще один інтерактивний фільм від Netflix, де час від часу доведеться вибирати з двох варіантів, що саме робити героїні.

Choose Love / Netflix / режисер — Стюарт Макдональд / у головних ролях — Лора Марано, Еван Джоґія, Скотт Майкл Фостер / тривалість — 1 година 17 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 25% від критиків, 88% від публіки / рейтинг IMDb — 5,7.

Що кажуть критики. The New York Times пише, що проблема тут не в інтерактивності, а в тому, що кожен вибір призводить до передбачуваних кліше. The Guardian взагалі вважає, що, можливо, ромком не той жанр, який має бути інтерактивним, бо такі фільми цікаво дивитися, коли персонажі тебе дивують.

Ми не Netflix і не Apple, але теж робимо якісний продукт, і саме зараз нам потрібна ваша підтримка: 🔸 у гривні, 🔸 у криптовалюті, 🔸 Patreon, 🔸 PayPal: [email protected]