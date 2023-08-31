Військового Влада Сорда підозрюють у крадіжці мільйонів на ЗСУ та шахрайстві. А почалося все з того, що він обманював дівчат — велика історія «Бабеля»

1.

Справжнє імʼя Сорда — Владислав Стафійчук-Гранецький, його позивний — «Змій». Йому 28 років, народився у Вінницькій області, як він сам говорив, у бідній родині. Далі ми розповідаємо історію, відому з його слів.

В інтервʼю Укрінформу в 2019 році Владислав розповідав, що в 16 років утік з дому і поїхав до Криму. Там вступив на бюджет до філії Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, отримував підвищену, а потім і президентську стипендію, практикувався у Верховній Раді Криму. Завдяки стипендії та роботі «в 20 років купив собі квартиру в Сімферополі».

У 2013 році почалася Революція гідності — Сорд у цей час навчався на останньому курсі. Він кинув університет і поїхав до Києва, де вступив до «Правого сектора». Першого квітня, коли Крим вже окупувала росія, Сорд поїхав у Сімферополь. Там хлопець побачив, що в його квартирі живуть «якісь люди з Саратова».

З Криму Сорд відправився воювати у складі «Правого сектора» — до Савур-Могили, а потім в Іловайськ. «Нас було, здається, 38 чоловік, — продовжував Сорд в інтервʼю Укрінформу. — Ми там [в Іловайську] були вже два тижні, я був стрільцем прикриття, утримував позицію».

В Іловайську Сорд отримав поранення — в окоп, де був він з побратимами, впав КАМАЗ, який накрив «Град». Частина людей загинула, а сам Сорд отримав важке поранення. Він згадує, що його вивезли в Дніпропетровськ, у лікарню імені Мечникова. «Якщо не помиляюсь, коли ми до Дніпра доїхали, там [в Іловайську] уже почалась жесть — оцей прорив, «коридор», розстріл, — розповідав він. — Нам сильно пощастило — максимум через півтори доби після того як нас вивезли, там було страшне вже».

Поки Сорд відновлювався після поранення, він дізнався про загибель в Донецькому аеропорту свого бойового товариша — бійця Сергія Табали з позивним «Сєвер». Після похорону Табали Сорд заснував загін «Месники імені Сергія Табали» — бійці відокремилися від «Правого сектора» і воювали в Пісках своїм окремим підрозділом, а потім — у складі добровольчого батальйону ОУН.

Те, що Сорд дійсно воював у Пісках, «Бабелю» підтвердив колишній пресофіцер 93 бригади, а зараз офіцер управління 47 механізованої бригади Андрій Міхейченко. «Це була атака на «Вольво-центр», і він брав у ній участь, — згадує Міхейченко. — Він заходив разом із нашою сьомою ротою та добровольцями. Закидав противника гранатами, треба було повертатися, тож він до мене в окоп і забіг».

У 2015 році Сорд підписав контракт з 93 бригадою. «Він був рік на Бутівці, потім у батареї артрозвідки», — каже «Бабелю» нинішня пресофіцерка бригади Ірина Рибакова. У 2017 році Сорд перейшов до пресслужби 93 бригади. Він пояснював це так: незадовго до переходу в нього стався конфлікт з одним із офіцерів, вони побилися. Командир бригади, прочитавши збірку віршів Сорда «Трансгресія», викликав його до себе і запропонував два варіанти — або відправитися на «губу», або стати начальником пресслужби.

Влад Сорд зі своєю книгою «Трансгресія». Facebook

Андрій Міхейченко, який тоді керував пресслужбою бригади, каже — брати солдатів на офіцерську позицію в пресслужбі тоді було звичною практикою.

«Сорда відрядили до пресслужби після кількох скандалів, історії з СЗЧ [самовільне залишення частини], командир вирішив дати йому другий шанс, — каже Міхейченко. — У пресслужбі було дві офіцерські посади, одна була зайнята мною. На другу ми залучали солдатів, які мали хист до творчості».

У 93 бригаді Влад Сорд, за його словами, написав гімн бригади, а також ініціював перейменування бригади на «Холодний Яр», «сам намалював шеврон, прапор, пройшов усі ланки реєстрації цього, дійшов тоді аж до президента Порошенка». Андрій Міхейченко каже, що це трохи перебільшення. «Він писав текст гімну, погоджував з комбригом, там були і фрагменти від комбрига, — говорить військовий. — Сорд був у групі, яка займалась ребрендингом бригади, але ініціатива, назва, патч, прапор тощо — це розробили, в першу чергу, історик Василь Павлов, Віталій Гайдукевич, а не хтось інший».

У 2017 році Сорд одружився з письменницею Вікторією Гранецькою. На початку 2018 року він звільнився зі Збройних сил, бо закінчився контракт, і разом із дружиною заснував видавництво «Дім химер».

2.

Двадцятого березня 2021 року на Банковій, біля Офісу президента, проходила акція прихильників Сергія Стерненка. Учасники розмалювали будівлю Офісу, підпалили двері та вибили вікна. Наступного дня поліція затримала того, хто побив вікна, ним виявився Влад Сорд. Він провів декілька днів у СІЗО, потім його відпустили під цілодобовий домашній арешт. Сорда підтримали десятки бійців та волонтерів. А сам він у програмі «Право на владу» на «1+1» говорив, що його затримали, бо Офіс президента хоче дискредитувати будь-які протестні акції.

Під час ефіру Сорд згадав, що коли він після поранення в Іловайську лікувався в лікарні імені Мечникова, його нагородили орденом Богдана Хмельницького. Він показав нагороду та назвав номер ордена — 83075. Про орден Сорд згадував і раніше, в інтервʼю сайту «Українська Вінниця» 14 березня 2019 року: «Там [у лікарні Мечникова] мені пан [Валерій] Гелетей вручив орден Богдана Хмельницького, хоча я не був військовослужбовцем, не мав звання».

Цей орден Сорд показував в ефірі «1+1». Facebook Влад Сорд з орденом Богдана Хмельницького. Facebook Цей орден Сорд показував в ефірі «1+1». Влад Сорд з орденом Богдана Хмельницького. Facebook

На це звернув увагу колишній куратор батальйону «Кривбас» Микола Колеснік. «Я побачив фото, де він стоїть з цим орденом, — розповідає Колесник «Бабелю». — І дуже здивувався, бо зазвичай рядових та сержантів цим орденом не нагороджують. Щоб його отримати, людина має дійсно вчинити подвиг на війні». Наступного дня після ефіру депутат Владлен Неклюдов опублікував відповідь від Офісу президента, що Сорд не отримував жодних державних нагород.

Колеснік також показав кілька знімків Сорда. Перший опублікували «ВКонтакте» 17 серпня 2014 року — на ньому Сорд, за словами Колесніка, знаходиться на блокпості між Донецькою та Дніпропетровською областями, хоча мав бути в цей час в Іловайську. Інші знімки за 7 вересня, на них Сорд знаходиться на концерті, хоча мав у цей час лікуватися після поранення. Колеснік також писав, що бійці, які були в Іловайську в той час, не бачили там Сорда.

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«Бабель» поговорив з двома бійцями, які в серпні 2014 року були в Іловайську — Андрієм Міхейченком та Андрієм Шкіпером. «Я бачив там хлопців з «Правого сектора», спілкувався з ними, всіх ми в принципі знали — Сорда там не було», — каже Міхейченко. «Він [Сорд] казав, що був у складі нашої групи в Іловайську, але його там не було, — додає Шкіпер. — Нас там була невелика кількість, і ми добре один одного знали. Поки не сталася ця ситуація, я його взагалі не знав».

На захист Сорда тоді виступив колишній комбат батальйону «Свята Марія» Олексій Середюк — він розказав, що зустрів Сорда спочатку 13 серпня на останньому блокпості. А потім, за кілька днів, той допомагав йому перебинтовувати поранену кисть. У коментарях учасник боїв в Іловайську, боєць батальйону «Кривбас» Денис Золотарьов написав, що КАМАЗ, який нібито впав в окоп і вбив частину людей, насправді просто згорів, а самого Сорда він під час цього бою не бачив.

У відповідь на звинувачення Сорд написав колонку на «Цензор.нет». У ній він пояснював, що фото, викладене 17 серпня, зробили раніше. А фотографії з концерту — за 6 вересня, коли він вже виписався з лікарні. Сорд плутано пояснив, коли він був в Іловайську. Але за новою версією, пробув він там точно менше двох тижнів.

Влад Сорд у зоні бойових дій в 2015 році. Facebook

У квітні 2021 року суд оштрафував Сорда за незаконне зберігання ордена Богдана Хмельницького. В ухвалі, зі слів Сорда, зазначено, що він отримав орден, поки лікувався в «Мечникова», від невідомого чоловіка у військовій формі, але без шевронів. Суд визнав, що Сорд зберігав орден незаконно, і конфіскував його. Сам Сорд своєї провини не визнав.

3.

Після 24 лютого Сорд мобілізувався до 93 бригади. А 15 березня 2022 року йому, за його словами, подзвонив активіст Роман Ратушний. «Він сказав, що має типів, з якими подвижував на Київщині, і хоче далі нормально воювати, бажано зі мною», — писав Сорд у Twitter.

«Ми дійсно шукали шляхи легалізуватися в ЗСУ, бо через військкомати це було складно зробити, — розповідає один з побратимів Ратушного, який разом з ним воював у Теробороні Києва. — У Роми було багато номерів, ми почали всіх обдзвонювати і Змію теж подзвонили. Тим більше, ми знали, що він служить в 93 бригаді, і нам дуже хотілося потрапити саме туди — бо це легендарна бригада».

За словами Сорда, разом із Ратушним він обговорював створення спецпідрозділу на базі 93 бригади. Двоє близьких побратимів Ратушного та його мати Світлана Поваляєва кажуть «Бабелю», що ніколи не чули від Романа про плани створювати щось зі Змієм. «Рома ніколи не був не те що другом Змія, а навіть і близьким приятелем, — каже Світлана Поваляєва. — Я памʼятаю, що коли Рома крайній раз приїздив на похорон свого побратима, він говорив, що Змій сидить у Барвінковому, за 30 кілометрів від фронту, а всім розповідає, як він страшно воює».

Девʼятого червня 2022 року Роман Ратушний загинув неподалік Ізюму. У липні Сорд, за його словами, обговорив з командиром бригади Русланом Шевчуком ідею спецпідрозділу. «Мінімум на 95% ми зійшлися у баченні. Я йому доповів, що у нас є готова структура, тому задум вже можна реалізувати. Так він запропонував мені очолити спецвзвод», — розповідав Сорд в інтервʼю виданню «Свідомі» у січні 2023 року. Взвод назвали на честь Романа Ратушного його позивним «Сенека».

Ця фотографія Сорда з Романом Ратушним довго була в нього в закріплених постах у Twitter. Facebook

Очолити «Сенеку» Сорду запропонував командир 93 бригади Руслан Шевчук, каже пресофіцерка 93 бригади Ірина Рибакова. Підрозділ займався технічною розвідкою — ремонтом і перепрошивкою дронів, перехопленнями, виготовленням якихось наземних дронів з вибухівкою, скиданням з дронів.

Зведений підрозділ «Сенека» існував окремо від 93 бригади, розповідають «Бабелю» декілька бійців. Забезпечували його коштами волонтерів, зборами займався Сорд. «У нас усі підрозділи для себе щось збирають і за щось звітують. Мені головне, щоб в усі процеси якомога менше залучалися наші офіційні сторінки», — каже Ірина Рибакова.

Боєць із позивним «Стоїк», який був у «Сенеці» з кінця вересня 2022 року, каже, що Сорд і раніше займався допомогою бригаді. «Наприклад, ще коли я був у роті вогневої підтримки 93 бригади, через нього до нас зайшли волонтерські каски та волонтерські броники на всю роту, — каже Стоїк. — Це знімало головняк для ротного та старшини. Були ще «радєйки», старлінки з оплатою акаунтів — тобто, хтось за них платив, і це, звісно, були волонтерські кошти».

У Twitter Сорд постійно оголошував збори на потреби бригади. Задля звіту деколи постив відео — наприклад, військових з купленими машинами чи дронами. Але скільки заходило грошей і скільки з них ішло на потреби бійців, опитані «Бабелем» побратими Сорда не знають. Звітів не було також і в соцмережах.

4.

Історія зі збором 3,5 мільйона гривень на пʼять мінометів для бригади почалася в липні 2022 року.

20 липня 2022 року Сорд запостив у Twitter збір на «пʼять польських мінометів» — пізніше він уточнив, що насправді вони чеські.

25 липня 2022 на рахунку, якщо вірити Сорду, було 1,2 мільйона гривень.

8 листопада 2022 Сорд закрив збір і написав, що на міномети зібрали повну суму — 3,5 мільйона гривень.

14 грудня 2022 Влад сказав, що міномети вже в Києві.

3 серпня 2023 року Сорд написав, що оплачені міномети близько пів року знаходяться в Києві і бригада в будь-якому разі їх забере.

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Після того як у Twitter зʼявився тред про стосунки Сорда з кількома дівчатами, до нього виникло багато питань — зокрема, про міномети. Сорд написав, що питання з мінометами «майже вирішено» і пообіцяв за півтора-два тижні опублікувати всю історію армійської бюрократії та звіт. Наступний тред зʼявився 23 серпня — в ньому Сорд повідомив, що закупівля мінометів виявилася «надскладною довготривалою задачею», а гроші, зібрані на них, були витрачені на «інші потреби спецпідрозділу «Сенека». Жодних виписок з рахунку чи звітів він не показав.

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Двадцять восьмого серпня 2023 року в новому треді Сорд заявив, що 2,3 млн з грошей, зібраних на міномети, він витратив на закупівлю аналога комплексу «Пластун» для 93 бригади. За його словами, гроші на «Пластун» мав переказати волонтеру та письменнику Євгену Ліру невідомий донатер, але потім Лір втратив з ним звʼязок. Тож спільно з керівництвом бригади та Ліром Сорд вирішив терміново покрити проплату з грошей, зібраних на міномети. Сорд також показав квитанцію про переказ 2,3 млн грн за 25 липня 2022 року. На той момент, якщо вірити постам Сорда, на міномети зібрали трохи більше половини цієї суми — 1,2 мільйона.

Євген Лір пояснює «Бабелю» — 3 червня 2022 року на прохання Сорда він запостив збір на систему, аналогічну за характеристиками до «Пластуна». Згодом до нього звернувся анонімний донатер, який запропонував оплатити систему самостійно. Лір відправив зібрані раніше кошти іншим благодійним фондам, але потім його акаунт заблокували і він втратив звʼязок з донатером. «Зараз це виглядає як скам, але хочеться вірити, що людина щиро хотіла допомогти, — каже Лір «Бабелю». — «Пластуна» для свого підрозділу оплатив зі свого волонтерського рахунку Влад Сорд, квитанцію постили публічно. Того ж літа «Пластуна» передали, він працює понині».

Лір говорить, що Сорд не казав йому, що гроші на «Пластуна» він узяв зі збору на міномети: «Я точно знаю, що систему оплачено з волонтерського рахунку Сорда. Які це саме гроші, я не можу встановити, бо початково Влад казав про позику цієї суми через контакт свого бійця, додаткові збори, перерозподіл грошей та інше».

Сорд каже — він розраховував, що донатер Ліра знайдеться й компенсує йому витрачені кошти. А також стверджує, що збір на міномети він відкрив раніше — 12 липня 2022 року, хоча у Twitter він зʼявився тільки 20 липня. Ще одна дивна річ — у документах про оплату. У видатковій накладній значиться сума 2 830 000 грн, а в скриншоті оплати та у квитанції монобанку — 2 380 000 грн.

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У липні 2022 року Сорд писав, що комунікує з «Повернись живим» про доставку мінометів в Україну. Третього липня цього року він повідомив, що фонд був «не готовий за це взятися» й відмовився. Очільник «Повернись живим» Тарас Чмут у коментарі «Бабелю» каже, що це неправда: Сорд не звертався з питань мінометів ані до нього особисто, ані офіційно до фонду. «Можливо, говорив з кимось із моїх колег, але мені про це нічого невідомо, — додає Чмут. — Мені одразу вся ця історія з мінометами здавалася дуже дивною, бо ми знаємо всі складнощі з закупівлею зброї. Але було цікаво подивитися, чим це все закінчиться».

Міномети, за словами Сорда, він планував купувати через чесько-словацьку компанію Framea. Згідно з реєстрами, компанію створили у 2018 році, вона займається багатьма видами діяльності — наприклад, підготовчими роботами на будівництві, орендою нерухомості, рекламою і також купівлею й транспортуванням зброї. Уставний капітал — пʼять тисяч євро. Дохід у 2020 та 2021 роках був від 80 до 90 тисяч євро, а вже в 2022 році різко виріс до 1,3 млн євро.

Боєць із позивним «Стоїк», який перейшов у «Сенеку» наприкінці вересня 2022 року, каже «Бабелю» — історія з мінометами одразу здалась йому підозрілою. «Я попросив документи — в кого закуповується, як закуповується. Я не юрист, але за свою корпоративну історію багато вичитував і підписував договорів, — каже військовий. — Я сказав, що це не договір, а фігня. Гроші в тебе заберуть, а нічого не відбудеться. Фірма виглядала дуже мутно. І взагалі, грошей на ці міномети вже не було, тому що, як казав Змій, вони були використані на закупівлю «Пластуна», частково на закупівлю аероскопа та на певну частину мавіків на бригаду. Але знову ж таки, він говорив — не хвилюйся, ми ще назбираємо, перекриємо, і все буде супер».

Стоїк додає, що пропонував Сорду публічно повідомити, що купити міномети не виходить, а гроші витратили на інші потреби: «Але цю пропозицію відкинули». Поки тривав збір на міномети, Сорд також публікував збори на інші потреби «Сенеки» — наприклад, на ударні дрони. І публічно запевняв, що міномети вже оплачені і скоро будуть на балансі бригади.

5.

Зведений підрозділ «Сенека» перестав існувати в складі 93 бригади в квітні 2023 року. «З січня цього року змінився командир, і він «поставив у стрій», тобто відправив людей виконувати їхні обовʼязки згідно зі штатними посадами», — пояснює пресофіцерка 93 бригади Ірина Рибакова.

Частина «Сенеки» мала перевестися в 78 полк «Герць». Стоїк, який перевівся туди, каже, що «Сенеку» планували відродити на базі полку, коли побачать її ефективність, але фактично цього не сталося.

У квітні Сорд звільнився з 93 бригади. Євген Лір каже: волонтерам Сорд говорив, що перевівся в 78 полк. Для нього він також робив збори у Twitter. Але за словами Стоїка, у штатному розписі 78 полку Сорда немає. «Бабель» відправив офіційний запит до пресслужби полку з питанням, чи був Сорд колись у складі 78 полку.

Чотирнадцятого серпня користувач Twitter Kolozsvári Pál спитав, чи готові люди, які вважають, що Сорд привласнив гроші на донати, звертатися до поліції, і пообіцяв оплатити адвоката. «Бабель» звʼязався з цією людиною — він представився Павлом і сказав, що група адвокатів працює над тим, щоб притягнути Сорда до відповідальності.

«Усі ті факти, що ми бачили в пабліку, — махінації з печатками, привласнення донатів, нецільове використання коштів — все це підтверджується, — стверджує Павло. — Зараз ми ще думаємо, що робити з людьми, які донатили Сорду готівкою — це великі суми, від ста тисяч гривень». Павло також повідомив, що заяву проти Сорда вже передали в Державне бюро розслідувань. Зараз у цій справі проходять постраждалими близько десяти людей — це ті, хто донатив Сорду більш як 15 тисяч гривень.

Двадцять восьмого серпня у Сорда зʼявилася нова версія — він стверджує, що закупівлею мінометів мала займатися відповідальна особа від підрозділу, а поставка мінометів у частину мала проходити через Міністерство оборони. Сорд нібито вже ініціював розслідування проти «діяльності певних посадових осіб МО». А детальний звіт про рух волонтерських коштів він опублікує лише в тому разі, якщо це не порушить таємниці слідства.

«Бабель» відправив офіційні запити до Міноборони та в Генеральний штаб з проханням підтвердити, чи справді відомства брали участь у закупівлі мінометів для 93 бригади. Офіційних відповідей ми поки не отримали, але наші співрозмовники в Міноборони неофіційно сказали, що це нісенітниця і МО не мало ніякого стосунку до цієї історії.

Влад Сорд не відповів на прохання «Бабеля» про коментар. Якщо він відповість на всі питання після виходу тексту, ми опублікуємо їх окремо.

6.

Лєра, яка написала тред про свої стосунки з Сордом, каже — вона й не думала, що історія повернеться так і Сорда почнуть підозрювати в шахрайстві. «Коли я писала тред, просто хотіла попередити інших дівчат, щоб вони знали, хто він такий», — каже дівчина «Бабелю». За три тижні їй написало багато людей — тепер Лєра знає, що одночасно з нею військовий зустрічався ще мінімум з 7—8 дівчатами.

Валентин Кузан / «Бабель»

«Мене це просто все вкурвило, — продовжує Лєра. — Він постійно брехав. Цей Новий рік він був у Києві, і я хотіла святкувати з ним. А потім, саме 31 числа, десь о четвертій вечора він мені пише, що якась гнилуха несеться, що «нам сказали розчехлить дрони і бути готовими». Я накрутилася, мені було важко. А недавно я дізналась, що він просто святкував новий рік у маленькій компанії з іншою своєю дівчиною».

Під час стосунків Сорд, розповідає Лєра, часто пропонував їй дорогі подарунки — ноутбук та старлінк, купував зарядну станцію EcoFlow, скидав гроші на картку. «Я могла написати йому «кинь три тисячі на спортзал», а він кидає двадцять», — каже дівчина. Вона додає, що при цьому Сорд часто скаржився на затримку бойових виплат, а в інші місяці говорив, що скидає всю свою зарплату на потреби підрозділу. Лєра додає — деякі інші дівчата, з якими Сорд мав стосунки, підтвердили, що їм він теж дарував коштовні подарунки.

Лєра каже, за її інформацією зараз Сорд у Києві. Але бачитися з ним вона не планує.

Після скандалу в Twitter, чотири автори заявили, що розривають контракт з видавництвом «Дім химер». Усі вони розказали, що видавництво не виплачувало їм роялті.