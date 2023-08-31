26 років світ сумує за принцесою Діаною. Згадуємо найкращі цитати «королеви людських сердець» — про щастя, кохання, чоловіків і, ясна річ, про допомогу людям

Про допомогу людям

«Допомагати людям, які цього потребують, ― це невідʼємна частина мого життя, свого роду доля. Кожен, хто потрапив у біду, може звернутися до мене. Я примчу, де б ця людина не була».

«Робіть добро просто так, не чекаючи винагороди, бо одного дня хтось може зробити для вас те саме».

«ВІЛ не робить людей небезпечними для знайомства, тож ви можете потиснути їм руку й обійняти їх. Бог свідок, вони цього потребують».

Принцеса Діана тисне руку одному з пацієнтів госпіса для хворих на СНІД у Торонто, 25 жовтня 1991 року. Getty Images / «Бабель»

Про світові проблеми

«Найбільшою проблемою сучасного світу є нетерпимість. Усі такі нетерпимі одне до одного».

«Найстрашнішою хворобою нашого часу є те, що так багато людей страждають від того, що їх ніхто не любить».

Принцеса Уельська на мінному полі в Анголі, 5 січня 1997 року. Вона відвідала країну в рамках кампанії, що закликала припинити виробництво мін. Getty Images / «Бабель»

Про монархію

«Життєво важливо, щоб монархія підтримувала звʼязок із народом. Це те, що я намагаюся робити».

«Бути принцесою не так просто, як здається на перший погляд. Мені дуже важко впоратися з тиском від статусу принцеси Уельської, але вчуся з цим справлятися».

На фото зліва направо: принц Філіп із дружиною, королевою Великої Британії Єлизаветою ІІ та їхній син, принц Чарльз із дружиною, принцесою Діаною на балконі Букінгемського палацу в Лондоні, 11 червня 1983 року. Getty Images / «Бабель»

Про щастя

«Кажуть, що краще бути бідним і щасливим, ніж багатим і нещасним. Але як щодо такого компромісу ― в міру багатий і просто похмурий?»

«Коли ти щаслива людина, то можеш багато чого пробачити».

Про кохання

«Якщо ти знайшов когось, кого кохаєш, то маєш піклуватися про нього і триматися за це кохання. А якщо тобі пощастило знайти когось, хто кохає тебе, то потрібно його захищати».

Принцеса Уельська приймає троянду від чоловіка з натовпу під час візиту до Ньюкаслу, 5 серпня 1922 року. Getty Images / «Бабель»

Про чоловіків

«Якби чоловікам доводилося народжувати, то в жодного з них не було би більше за одну дитину».

«Чоловіки брешуть менше, ніж жінки, крім тих випадків, коли вони говорять про свої почуття».

«Люди звикли думати, що чоловік ― єдиний спосіб самореалізації [для жінки]. Та, як на мене, краще мати нормальну роботу».

Про своїх дітей

«Я хочу, щоб мої хлопці розуміли емоції людей, їхні сумніви, страждання, надії та мрії».

«Я живу заради своїх синів. Без них я би пропала».

Принцеса Діана допомагає своєму старшому сину Вільяму з головоломкою в його ігровій кімнаті в Кенсінгтонському палаці, 22 жовтня 1985 року. Getty Images / «Бабель» Принцеса Діана з молодшим сином Гаррі в парку атракціонів у Чертсі, 18 квітня 1992 року. Getty Images / «Бабель» Принцеса Діана допомагає своєму старшому сину Вільяму з головоломкою в його ігровій кімнаті в Кенсінгтонському палаці, 22 жовтня 1985 року. Принцеса Діана з молодшим сином Гаррі в парку атракціонів у Чертсі, 18 квітня 1992 року. Getty Images / «Бабель»

Про свій шлюб

«Я несамовито кохала свого чоловіка, хотіла все ділити з ним і думала, що ми ― чудова пара».

«У ніч перед весіллям я була дуже, дуже спокійна, смертельно спокійна. Я почувалася ягням, яке ведуть на заклання, але нічого не могла із цим вдіяти».

«Коли ти відчуваєш, що тебе ніхто не слухає, починають відбуватися всілякі речі, наприклад, у тебе так багато болю всередині, що ти намагаєшся нашкодити собі ззовні».

Кадри з весільної церемонії принца Чарльза та леді Діани в Лондоні, 29 липня 1981 року. Getty Images / «Бабель»

Про себе

«Я не живу за кодексом правил. Я керуюся серцем, а не розумом».

«Мені приємно бути волелюбною. Комусь це може не подобатися, але я така, яка є».

«Мені не потрібні дорогі подарунки, я не хочу, щоб мене купували. У мене є все, що потрібно. Я просто хочу, щоб хтось був поруч зі мною, щоб я почувалася в безпеці».

«Я завжди знала, що ніколи не стану наступною королевою [Великої Британії]. Я б хотіла бути королевою людських сердець».