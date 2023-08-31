26 років світ сумує за принцесою Діаною. Згадуємо найкращі цитати «королеви людських сердець» — про щастя, кохання, чоловіків і, ясна річ, про допомогу людям

Про допомогу людям
«Допомагати людям, які цього потребують, ― це невідʼємна частина мого життя, свого роду доля. Кожен, хто потрапив у біду, може звернутися до мене. Я примчу, де б ця людина не була».
«Робіть добро просто так, не чекаючи винагороди, бо одного дня хтось може зробити для вас те саме».
«ВІЛ не робить людей небезпечними для знайомства, тож ви можете потиснути їм руку й обійняти їх. Бог свідок, вони цього потребують».
Про світові проблеми
«Найбільшою проблемою сучасного світу є нетерпимість. Усі такі нетерпимі одне до одного».
«Найстрашнішою хворобою нашого часу є те, що так багато людей страждають від того, що їх ніхто не любить».
Про монархію
«Життєво важливо, щоб монархія підтримувала звʼязок із народом. Це те, що я намагаюся робити».
«Бути принцесою не так просто, як здається на перший погляд. Мені дуже важко впоратися з тиском від статусу принцеси Уельської, але вчуся з цим справлятися».
Про щастя
«Кажуть, що краще бути бідним і щасливим, ніж багатим і нещасним. Але як щодо такого компромісу ― в міру багатий і просто похмурий?»
«Коли ти щаслива людина, то можеш багато чого пробачити».
Про кохання
«Якщо ти знайшов когось, кого кохаєш, то маєш піклуватися про нього і триматися за це кохання. А якщо тобі пощастило знайти когось, хто кохає тебе, то потрібно його захищати».
Про чоловіків
«Якби чоловікам доводилося народжувати, то в жодного з них не було би більше за одну дитину».
«Чоловіки брешуть менше, ніж жінки, крім тих випадків, коли вони говорять про свої почуття».
«Люди звикли думати, що чоловік ― єдиний спосіб самореалізації [для жінки]. Та, як на мене, краще мати нормальну роботу».
Про своїх дітей
«Я хочу, щоб мої хлопці розуміли емоції людей, їхні сумніви, страждання, надії та мрії».
«Я живу заради своїх синів. Без них я би пропала».
Про свій шлюб
«Я несамовито кохала свого чоловіка, хотіла все ділити з ним і думала, що ми ― чудова пара».
«У ніч перед весіллям я була дуже, дуже спокійна, смертельно спокійна. Я почувалася ягням, яке ведуть на заклання, але нічого не могла із цим вдіяти».
«Коли ти відчуваєш, що тебе ніхто не слухає, починають відбуватися всілякі речі, наприклад, у тебе так багато болю всередині, що ти намагаєшся нашкодити собі ззовні».
Про себе
«Я не живу за кодексом правил. Я керуюся серцем, а не розумом».
«Мені приємно бути волелюбною. Комусь це може не подобатися, але я така, яка є».
«Мені не потрібні дорогі подарунки, я не хочу, щоб мене купували. У мене є все, що потрібно. Я просто хочу, щоб хтось був поруч зі мною, щоб я почувалася в безпеці».
«Я завжди знала, що ніколи не стану наступною королевою [Великої Британії]. Я б хотіла бути королевою людських сердець».
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