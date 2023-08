Що подивитися у вихідні. Серіал «Асока» у всесвіті «Зоряних війн», другий сезон «Вторгнення» і комедія «Тебе не запрошено на мою бат-міцву» з Адамом Сендлером і всією його родиною

You Are So Not Invited To My Bat Mitzvah / Netflix / режисер — Семмі Коен / у головних ролях — Санні Сендлер, Саманта Лоррен, Ідіна Мензель, Джекі Сендлер, Адам Сендлер, Сейді Сендлер / тривалість — 1 година 43 хвилини / рейтинг Rotten Tomatoes — 90% від критиків, 75% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,0.