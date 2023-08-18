Прокремлівська пропагандистка поговорила з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Ми вирішували, чи варто це переказувати, і вирішили

З початку повномасштабного вторгнення росії Лукашенко заперечує злочини росіян і участь Білорусі у війні. Колишня українська журналістка Діана Панченко, яка поговорила з самопроголошеним президентом, підтримала політику Кремля і після 24 лютого 2022 року виїхала до окупованого Донецька. СБУ вручила їй підозру за виправдовування збройної агресії росії.



Редакція вважає недоцільним поширювати пропагандистські тези росії, які озвучує Лукашенко під виглядом інтервʼю.