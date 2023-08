Що подивитися у вихідні. Останній сезон «Ритміки», драматичний серіал «Загублені квіти Еліс Харт» із Сігурні Вівер та іспанська документалка про таємниче самогубство

Драмеді «Ритміка» — третій сезон

Про що серіал. Шейла Рубін — звичайна домогосподарка, яка живе в Сан-Дієго в 1980-х роках. Вона багато часу проводить вдома, побут їй давно набрид, тому Шейла хоче вирватися з цього кола. Вона відкриває для себе світ аеробіки. І несподівано для себе і свого оточення досягає успіхів у цій сфері та починає ставати новою зіркою американської аеробіки. Третій сезон серіалу буде останнім.

Physical / Apple TV+ / шоуранер — Енні Вайсман / у головних ролях — Роуз Бірн, Рорі Сковел, Джеффрі Аренд, Зоуї Дешанель / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 89% від критиків, 100% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,3.

Що кажуть критики. Movieweb називає фінальний сезон серіалу цілком приємним і задовільним. Decider пише, що новий персонаж Зоуї Дешанель вдало освіжає серіал і робить деякі сюжетні повороти несподіваними.

Драматичний мінісеріал «Загублені квіти Еліс Харт»

Про що серіал. Екранізація однойменного роману 2018 року австралійської письменниці Голлі Рінгланд. Девʼятирічна Еліс живе з батьком Клемом і мамою Агнес. Клем — жорстокий чоловік, який регулярно чинить насилля над донькою та дружиною. Еліс вирішує його вбити, але випадково влаштовує пожежу, у якій гинуть і Клем, й Агнес, яка на той час була вагітною. Після цього Еліс забирає до себе її бабуся Джун на свою квіткову ферму, де знаходять прихисток різні жінки, які постраждали від чоловіків.

The Lost Flowers of Alice Hart / Amazon Prime / шоуранер — Сара Ламберт / режисер — Глендін Айвін / у головних ролях — Сігурні Вівер, Алісія Дебнем-Кері, Ашер Кедді, Лія Перселл / тривалість — 7 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 73% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 8,7.

Що кажуть критики. The Guardian каже, що серіал — це ретельно продумана композиція, якій, утім, трохи не вистачає життя. The New York Times пише, що роль мовчазної холодної Джун дуже нетипова для енергійної актриси Сігурні Вівер, але грає вона блискуче.

Романтичний серіал «Коли завмирає серце» — другий сезон

Про що серіал. Адаптація однойменного графічного вебкомікса англійської письменниці Еліс Осман, вона ж стала шоуранером і сценаристкою серіалу. Чарлі Спрінґ — звичайний школяр, який навчається у старших класах гімназії для хлопчиків «Тругем». Минулого року він пережив аутинг — усім в школі стало відомо, що він гей, і через це його цькували. У Чарлі зʼявляється новий сусід по парті — спортсмен і зірка шкільної команди з регбі Нік Нельсон. Вони стають друзями, але Чарлі починає відчувати до Ніка дещо більше.

Heartstopper / Netflix / шоуранер — Еліс Осман / у головних ролях — Кіт Коннор, Джо Локк, Вільям Ґао, Ясмін Фінні / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% від критиків, 98% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,6.

Що кажуть критики. The Guardian вважає, що другий сезон багатший, впевненіший і тонший за перший, навіть в антагоністів відкриваються нові сторони. Polygon пише, що новий сезон вийшов складнішим, бо більше не концентрується на основній проблемі відносин Чарлі й Ніка, а розкриває й інші проблеми.

Документальний мінісеріал «Останні години Маріо Біондо»

Про що серіал. Ракель Санчес Сільва — відома іспанська журналістка і телеведуча. У 2012 році вона одружилася з оператором Маріо Біондо. Але менш ніж за рік він помер, за офіційною версією — наклав на себе руки. Але родичі Біондо впевнені, що не все так просто, тому починають власне розслідування.

The Last Hours of Mario Biondo / Netflix / режисерка — Марія Пулідо / тривалість — 3 епізоди / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 4,8.

Що кажуть критики. ReadySteadyCut пише, що як розслідування серіал побудований гарно, але відсутність фінального висновку залишає більше запитань, ніж відповідей. LeisureByte каже, що тим, хто знає про цю історію, стрічка не скаже нічого нового, але всім іншим буде цікаво.

