Китай шукає наступника Далай-лами, щоб остаточно підкорити тибетських буддистів, яких у країні більше за членів Компартії. Далай-лама планує всіх перехитрити. Переказуємо текст The Economist

1.

Далай-лама — духовний лідер буддистів. За їхнім вченням він є земним втіленням просвітленої істоти бодгісаттви Авалокітешвари. Буддисти вірять, що Далай-лама та інші важливі буддистські монахи після смерті перероджуються в іншому тілі. Часто ця «реінкарнація» народжується в рік смерті попереднього лами. Нинішний Далай-лама Тенцзін Ґʼяцо народився за два роки після смерті свого попередника.

Десятиліттями Китай намагається контролювати буддизм та ієрархію Далай-лами. У Китаї живуть понад 250 мільйонів буддистів — їх майже втричі більше, ніж членів Комуністичної партії. Від 2007 року будь-які реінкарнації старших ченців мають бути затверджені державою, а не Далай-ламою та іншими ченцями, як було раніше. Але найголовніше — це реінкарнація самого Далай-лами, яку теж хоче контролювати Китай. Це частина багаторічної кампанії з поглинання Тибету та завоювання лояльності тибетців.

Китай захопив Тибет у 1950 році. За девʼять років тибетці влаштували повстання проти китайської влади, але його придушили. Тенцзін Ґʼяцо вимушено емігрував в Індію, де заснував уряд Тибету в екзилі. Для буддистів Далай-лама — авторитет, тому в Китаї його вважають загрозою. У 1990-х Китай заборонив молитися за нього і демонструвати його фото. Китайські медіа регулярно називають його шахраєм, зрадником, богохульником, сепаратистом і «джерелом усіх потрясінь у тибетському суспільстві».

Далай-ламі вже 88 років, тож питання його наступника стає все актуальніше. У січні цього року в Китаї таємно зібралася група чиновників, щоб розпочати підготовку до вибору нового Далай-лами, стверджує тибетолог Роберт Барнетт. Востаннє Далай-лама визначав переродження одного з тибетських ченців 28 років тому. Це був шестирічний Панчен-лама. Проте невдовзі хлопчика викрали, і більше про нього ніхто не чув. Замість нього офіційний Китай призначив 33-річного ламу, якого мало хто підтримує в Тибеті. Саме цей «офіційний лама» може зіграти центральну роль у пошуку та просуванні затвердженого Китаєм наступника Далай-лами.

Протест тибетців 2008 року в Нью-Делі проти викрадення Китаєм Панчен-лами, одного з духовних лідерів буддистів. Getty Images / «Бабель»

Тибетці зараз готуються до появи двох Далай-лам: одного «вибере» комуністичний Китай, іншого — сам Далай-лама чи близькі до нього ченці. Китай спонукатиме інші країни й самих тибетців публічно визнати їхнього, схваленого державою наступника і сприйматиме це як завершальний крок у тривалому прагненні асимілювати Тибет. Проте на заваді може стати міжнародний вплив і популярність Далай-лами. Зокрема, його підтримують США. У грудні 2020 року Конгрес США ухвалив Закон про політику та підтримку Тибету. Згідно із цим законом, правонаступництвом Далай-лами мають займатися тибетські буддисти без втручання уряду Китаю.

2.

Журналісту Бруку Лермеру вдалося зустрітися з Далай-ламою у квітні 2023 року біля воріт монастиря Намгʼял на півночі Індії. Тоді 88-річному головному ченцю допомагали вийти з машини для гольфу, а його обличчя було скривлене. «Далай-лама виглядав, як і більшість людей його віку, явно смертним», — пише журналіст.

Здоровʼя 88-річного Далай-лами слабке. На прогулянці його підтримували одразу троє ченців: по одному за кожну руку й один — за талію. Хоча сам Далай-лама під час молитви за його здоровʼя запевнив, що з ним все гаразд. «Будь ласка, моліться з глибини вашого серця, щоб я міг мати довге життя, і я теж буду молитися. Крім проблем із колінами, моє здоровʼя в порядку. Я твердо вирішив прожити понад 100 років», — запевнив головний буддист.

Молитва Далай-лами в головному тибетському храмі в Маклеод-Ганджі (Індія). Getty Images / «Бабель»

За традицією саме Далай-лама має опікуватися своїм перевтіленням, але чітких критеріїв вибору наступника немає. Буддисти завжди покладалися на безліч незрозумілих знаків. Наприклад, знаком для пошуку нинішнього Далай-лами стала сторона світу, у яку була повернута голова мертвого попередника. Кілька років тому Далай-лама навіть припустив, що реінкарнації може взагалі не бути, тобто він стане останнім Далай-ламою. Потім сказав, що наступним Далай-ламою може бути дівчинка або доросла людина. Єдине, у чому Далай-лама певен — наступник народиться у «вільній» країні, а не в захопленому Китаєм Тибеті.

Далай-лама каже, що проживе 113 років — це він побачив уві сні. Проте навіть якщо так станеться, період між його смертю та повною готовністю його спадкоємця виконувати свої обовʼязки може бути небезпечно нестабільним. У тибетському буддизмі реінкарнованого Далай-ламу визначають у ранньому віці. Час, поки він подорослішає, Китай може використати на свою користь і призначити свого Далай-ламу.

3.

Утім, схоже, у Далай-лами є ідея, як переграти Китай. Він уже протестував схему пошуку реінкарнації. Сім років тому на пресконференції в Монголії Далай-лама вперше заявив, що там народилась реінкарнація Джецуна Дхампи. Це один з найближчих учнів Будди і важлива фігура в буддизмі. Новина неабияк розлютила китайський уряд. Китай закрив головний пункт пропуску на кордоні з Монголією і відклав переговори про позику для країни.

Під тиском Китаю Монголія заборонила Далай-ламі майбутні візити до країни. Тоді він відправив до батьків реінкарнації Джецуна Дхампи одного зі своїх найвпливовіших духовних радників Тубтена Нгодупа. Той таємно зустрівся із хлопчиком та його батьками та порадив їм набратися терпіння. «Родина трохи нервувала, почувалася некомфортно, але поволі вони змирилися зі своєю долею. Ми повинні були тримати це в таємниці, бо не хотіли, щоб Китай придумав свого фейкового Джецуна Дхампу», — сказав Тубтен.

Далай-лама офіційно представив 8-річного хлопчика в березні 2023-го. Тибетські буддисти були вражені: Далай-лама не тільки знайшов одного з головних лам поза межами китайського впливу, але й зробив це таємно. Виявилось, що хлопчик народився у Флориді, що дало йому додатковий захист у вигляді американського паспорта. Так Далай-лама створив можливий шаблон свого власного переродження.

Зараз Далай-лама присвячує більшу частину свого часу молитвам, медитаціям і прийому сотень відвідувачів. Він переконаний, що тибетці та весь світ визнають його «справжнє» переродження і відкинуть «фальшивий» вибір Китаю. Далай-лама вірить, що буддизм зрештою «звільнить уми репресивних правителів», які зараз контролюють Тибет, — це місія, яку мають взяти на себе його реінкарнації. «Політично Китай контролює Тибет, але одного дня ми контролюватимемо Китай духовно», — сказав він і посміхнувся.