«Було б дивно, якби міністр культури збирав гроші на дрони». Олександр Ткаченко дав перше інтерв’ю після відставки: про музей Голодомору, телемарафон і «серіал про Поворознюка». Переказуємо головне

Склалася ситуація, в якій працювати було б неефективно. Відставка — це збіг обставин у вигляді ідеального шторму. На рішення добудовувати музей Голодомору, демонтувати радянський герб на «Батьківщині-матері» чи виділити гроші на зйомку серіалів наклався хейт. Я був у прем’єра [Дениса Шмигаля] із заявою про звільнення за дві години до виступу Володимира Зеленського. У нас була розмова з президентом, щоб я залишився в команді. Але я сказав: давайте візьмемо тайм-аут, подумаємо.

У нас є Верховний головнокомандувач. Я його поважав до війни, поважаю і зараз. Останній раз я бачився із Зеленським за тиждень до відставки. Тоді президент висловив кілька пропозицій і зауважень до підготовленої Мінкультури концепції «Трансформація культури під час війни та до 2033 року». У промові на День Конституції Зеленський сказав фразу з приводу одного відсотка ВВП, який має витрачатися на культуру, і це — дороговказ.

Хто сказав, що під час війни не можна сміятися? В конкурсі [на фінансування від Держкіно] брали участь 123 компанії. Було обрано 53 проєкти, 90% з них — про актуальні виклики. Серіал «СМТ Інгулець» — це не про Поворознюка, і не про Інгулець. Це — актуальна історія про те, як люди під час війни допомагають армії. Якщо хочете — знімайте кіно, як айтішники тікають на фронт.

Єдиний у світі меморіал Голодомору має бути збудований на його 90-ту річницю. Дуже сподіваюся, що залишається ще якийсь примарний шанс це будівництво завершити. Ці кошти не можна використовувати на дрони, з огляду на характер бюджету. Йдеться про переважно кошти країн-донорів, а не гроші, які находять у бюджет з податків. Я хотів би, щоб критики [будівництва музею] звернули увагу на розвʼязки в Києві, які коштують півтора мільярда.