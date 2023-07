«Було б дивно, якби міністр культури збирав гроші на дрони». Олександр Ткаченко дав перше інтерв’ю після відставки: про музей Голодомору, телемарафон і «серіал про Поворознюка». Переказуємо головне

Управляти телемарафоном неможливо, тому що це різні новинні команди і в кожної з них свій стиль. Марафон дивляться 13%, якщо вірити існуючій панелі. Соціологічні опитування говорять про те, що йому довіряє 75%. Перший ефір єдиного марафону був ще 16 лютого. Приблизно на другий день війни я зідзвонився з керівниками трьох-чотирьох каналів. Тоді серед співрозмовників не було представників «5 каналу» та «Еспресо». Вони набрали мене пізніше зі словами «А як же ми?». Ці канали хотіли виробляти для марафону певну кількість годин, а весь інший час показувати те, що захочуть. This is not fair play.

Я переконаний, що тризуб на щиті «Батьківщини-матері» ми побачимо до 24 серпня. Ми збирали цілі хорали фахівців, які, як наприклад Антон Дробович, казали: «Це треба зробити», а всі інші сумно дивилися і розповідали, чому цього не можна зробити. Під час війни ми навчилися робити чарівні речі. Демонтаж обійдеться в трошки менше, ніж 30 мільйонів гривень. Це приватні гроші, не державні. Було б досить дивно, якби міністр культури, який відповідає за сферу культури, збирав кошти на дрони.

Я зустрічався з митрополитом Онуфрієм з простими запитаннями щодо засудження путіна, щоб перестати поминати патріарха Кирила. Лунали ті самі відповіді: «Ми ніяк не пов’язані [з РПЦ]». На діалог ніхто не йшов. Ми не виганяємо УПЦ МП з Києво-Печерської лаври, а спонукаємо їх до цього законними методами.

Після звільнення я назвав дві кандидатури [на своє місце]. Вони професіонали з цієї сфери, здорові ціннісно. Я допомагатиму піднімати кошти для культури на міжнародній арені. На «1+1» навряд чи повернуся.