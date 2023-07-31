«Бісить, коли ти в камуфляжі, і люди відводять очі». Блогер і політик Юрій Гудименко став сапером, втратив друзів, загубився в реальності і (майже) знайшов себе — відеоінтервʼю

Юрію Гудименку 35 років. У минулому він популярний блогер і співзасновник політичної партії «Демократична сокира». З 24 лютого 2022 року — сапер 130 батальйону Тероборони. Двадцять сьомого червня минулого року Гудименко отримав важке поранення під час мінометного обстрілу під Харковом і майже рік лікував руку і ногу в Україні та США. Додому зі Штатів Гудименко повернувся тільки наприкінці червня 2023-го, але за рік з моменту поранення встиг багато. Спочатку запустив великий збір на зручний одяг для поранених українського бренду POHUY. За це Гудименка захейтили симпатики колишнього президента Петра Порошенка — «порохоботи», до числа яких раніше зараховували самого Гудименка. Він презентував у Києві власну книгу «Історії та війни», яку в соцмережах прорекламували головнокомандувач Валерій Залужний і міністр оборони Олексій Резніков. А ще збирав гроші на заставу і хотів взяти на поруки колишнього голову «Нафтогазу» Андрія Коболєва. Той, за версією слідства, незаконно виписав собі премію на 229 мільйонів гривень. Шеф-редакторка «Бабеля» Катерина Коберник зустрілася з Юрієм в Ірпені, де він воював в березні 2022-го, через два роки після їхнього першого інтервʼю. За цей час Коберник нарешті повністю перейшла на українську, а Гудименко не повністю, але відмежувався від «порохоботів». Ця розмова про те, як цивільні стають військовими, військові втрачають звʼязок із реальністю, а реальність міняє цінності цивільних.