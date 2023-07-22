Що подивитися у вихідні. Новий сезон «Чим ми займаємося в тінях», комедія «Вони клонували Тайрона» з Джеймі Фоксом і документалка про трагічну історію фрідайверів

Фантастична комедія «Вони клонували Тайрона»

Про що фільм. Тайрон ― торговець наркотиками, якому заборгував гроші сутенер Слік. Одного дня Тайрон йде до офісу Сліка, але неподалік від будівлі його вбивають у сутенера на очах. Однак наступного дня Слік бачить живого і здорового Тайрона, який нічого не памʼятає про своє вбивство. Тепер їм обом разом з Йо-йо ― однією із секс-працівниць Сліка, яка любить детективи — треба розкрити таємницю воскресіння Тайрона і тих, хто за ним стоїть.

They Cloned Tyrone / Netflix / режисер — Джуел Тейлор / у головних ролях — Джон Боєґа, Джеймі Фокс, Тейона Парріс / тривалість — 1 година 59 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 97% від критиків, 100% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,2.

Що кажуть критики. The Guardian хвалить тріо Боєґи, Фокса і Парріс та називає фільм чарівним, але каже, що він міг би бути трохи дорослішим і серйознішим. IGN каже, що це один з найкращих фільмів власного виробництва Netflix за останній час.

Документальний фільм «Найглибше занурення»

Про що фільм. Біографічний документальний фільм про Алессію Зеккіні ― італійську плавчиню, володарку кількох світових рекордів з фрідайвінгу. У 2023 році вона встановила два нові рекорди ― занурення на 123 метри з моноластою і на 109 метрів із подвійними ластами. Фільм розповідає не тільки про Зеккіні, але й про її хлопця ― сейфті-дайвера Стівена Кінана. Він загинув у 2017 році, рятуючи Зеккіні, коли вона пірнала у Блакитну діру в Єгипті.

The Deepest Breath / Netflix / режисерка — Лаура Макганн / тривалість — 1 година 50 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 83% від критиків, 89% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,9.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що фільм вдало поєднує документальні й архівні кадри. The Rolling Stone вважає, що стрічка досить чуттєво ставиться до героїв і глядачів, розповідаючи гарну емоційну історію.

Мокʼюментарі «Чим ми займаємося в тінях» — пʼятий сезон

Про що серіал. Спіноф однойменного фільму Джемейна Клемента і Тайки Вайтіті, який вийшов у 2014 році. Троє вампірів ― Нандор, Ласло і Надя ― живуть у Нью-Йорку. Разом з ними мешкає і фамільяр Нандора на імʼя Гільєрмо. Він сподівається, що Нандор перетворить його на вампіра, тому виконує усю брудну роботу. Наприклад, прибирає будинок, завішує вікна від сонця та позбувається трупів. На початок пʼятого сезону Гільєрмо нарешті починає трансформацію у вампіра, але Нандор із друзями про це не знають. Перші два епізоди вийшли ще 13 липня на FX, зараз перші чотири зʼявилися на Hulu.

What We Do in the Shadows / Hulu, FX / шоуранер — Джемейн Клемент / у головних ролях — Кайван Новак, Метт Беррі, Натасія Деметріу, Гарві Гіллен, Марк Прокш / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% від критиків, 89% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,6.

Що кажуть критики. IGN пише, що герої серіалу і в пʼятому сезоні продовжують відкривати нові аспекти як надприродного, так і повсякденного світу навколо них. Polygon каже, що серіал остаточно перетворився на ситком, але на доволі гарний ситком.

Кримінальна драма «Правосуддя: Первісне місто»

Про що серіал. Продовження серіалу «Правосуддя», який виходив на FX з 2010 до 2015 року. Обидва серіали є адаптацією романів американського письменника Елмора Леонарда. Маршал Раян Гівенс переїжджає з Кентуккі до Маямі, де продовжує працювати в Службі маршалів, розслідувати злочини та виховувати доньку. Згодом він вирушає у Детройт, щоб допомогти спіймати одного з найнебезпечніших злочинців країни ― Клемента Менсела на прізвисько Дикун з Оклахоми.

Justified: City Primeval / Hulu, FX / шоуранери — Дейв Андрон і Майкл Діннер / у головних ролях — Тімоті Оліфант, Онжаню Елліс, Вонді Кертіс-Голл, Аделаїда Клеменс / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 93% від критиків, 68% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,7.

Що кажуть критики. IGN вважає, що серіалу трохи не вистачає подій на всі вісім епізодів, але гарна акторська гра компенсує ці прогалини. USA Today пише, що серіал вийшов дуже старомодним ― інколи він аж занадто близький до того, щоб бути неактуальним.

Шпигунський трилер «Левиця»

Про що серіал. Джо ― колишня військова, яка служила в морській піхоті. Тепер вона бере участь у секретній програмі ЦРУ ― разом з іншими агентками втирається в довіру до дружин, сестер і дочок терористів і кримінальних лідерів. Після провалу однієї з операцій Джо втрачає свою оперативницю і знаходить їй заміну ― жорстку Крус Мануелос. Однак та починає ставити під сумнів лідерство Джо.

Special Ops: Lioness / Paramount+ / шоуранер — Тейлор Шерідан / у головних ролях — Зої Салдана, Лайсла де Олівейра, Ніколь Кідман, Морган Фрімен / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — ще немає.

Що кажуть критики. The Wrap пише, що перший епізод серіалу інтригує і змушує чекати продовження. Оглядач на Collider каже, що в серіалу гарний акторський склад і взагалі потенціал, але чи розкриється він ― ще неясно.

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