Знаєте, як відрізнити справжні американські долари від підробок? А Бенджамін Франклін знав. Власне, він і зробив цю валюту такою захищеною — його секрети не могли розгадати майже 300 років

Джерела:

Khachatur Manukyan, Armenuhi Yeghishyan, Ani Aprahamian, Michael Wiescher and other. Multiscale analysis of Benjamin Franklin’s innovations in American paper money.

Brett Beasley. All about the Benjamins: Researchers decipher the secrets of Benjamin Franklin’s paper money. nd.edu, 17.09. 2023.

Proceedings of the National Academy of Sciences, Vol.120, №30, 2023.

Veronique Greenwood. What Benjamin Franklin Learned While Fighting Counterfeiters. The New York Times, 17.09.2023.

Henry William Brands. The First American: The Life and Times of Benjamin Franklin. Anchor, 2002.