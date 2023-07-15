Що подивитися у вихідні. Нові сезони «Вечірки» та «Цим літом я стала красивою», легкий серіал «Виживання найтовстіших» і цікава документалка про бойових роботів

Детективний серіал «Вечірка» — другий сезон

Про що серіал. «Вечірка» ― це серіал-антологія, у кожному сезоні якого розслідується вбивство, що сталося на якомусь святкуванні. І кожна серія показує події з перспективи одного з учасників заходу. У першому сезоні все сталося на зустрічі випускників старшої школи. У другому — на весіллі, де вбивають нареченого. Утім, сезони частково повʼязані. Бо Грейс, наречена на цьому весіллі, ― це рідна сестра Зої Чжу з першого сезону. Також повернуться хлопець Зої Анік Аджай і детектив Деннер.

The Afterparty / Apple TV+ / шоуранер — Крістофер Міллер / у головних ролях — Елізабет Перкінс, Зак Вудс, Пол Волтер Гаузер, Джек Вайтхолл / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes (першого сезону) — 95% від критиків, 71% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,3.

Що кажуть критики. IndieWire пише, що детективна частина сезону гарна, але перший сезон до того ж вражав цікавими персонажами, чого в другому вже майже немає. AV Club додає, що в першому сезоні всі епізоди були чудові, другий, на жаль, інколи провисає.

Романтичний серіал «Цим літом я стала красивою» — другий сезон

Про що серіал. Екранізація трилогії письменниці Дженні Хан. Під час щорічних літніх канікул Беллі відпочиває у пляжному домі, який належить її друзям. Там вона зустрічає своїх старих знайомих ― братів Фішерів, Джеремі та Конрада. Між молодими людьми утворюється любовний трикутник.

The Summer I Turned Pretty / Amazon Prime / шоуранери — Дженні Хан і Габріель Стентон / у головних ролях — Лола Танг, Джекі Чанг, Рейчел Бланчард, Крістофер Бріні, Гевін Касаленьйо / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 80% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 7,4.

Що кажуть критики. Collider вважає другий сезон серіалу одним з найкращих підліткових шоу за останні роки. AV Club каже, що новий сезон вдало розвиває ідеї та мотиви попереднього.

Комедійний серіал «Виживання найтовстіших»

Про що серіал. Мевіс Бомонт ― стилістка з Нью-Йорка, яка працює з темою бодіпозитиву. Вона зустрічається з модним фотографом, але раптово дізнається, що він її зраджує. Життя Мевіс зруйноване, але вона вирішує почати все спочатку. Винаймає нову квартиру і починає з подвоєною енергією будувати свою карʼєру. Пережити складний етап життя їй допомагають друзі ― Халіла і Марлі.

Survival of the Thickest / Netflix / шоуранери — Мішель Буто та Деніелл Санчес-Вітцель / у головних ролях — Мішель Буто, Тоні Белл, Таша Сміт / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 60% від критиків, 90% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,0.

Що кажуть критики. Variety пише, що серіал доволі стандартний, у ньому немає експериментів, але у своєму жанрі досить гарний. The Hollywood Reporter каже, що серіалу трохи не вистачає гумору.

Документальний фільм «Непізнане: Роботи-вбивці»

Про що фільм. Документалка про сучасних роботів і можливості їх військового використання. Стрічка розповідає про найновіші розробки та порушує етичне питання «подвійного використання» ― роботи можуть значно спростити життя військових, наприклад, будувати укриття чи розбирати завали. Але наскільки етично їх озброювати та чи має машина відбирати людські життя ― на ці запитання однозначної відповіді немає.

Unknown: Killer Robots / Netflix / режисер — Джессі Світ / тривалість — 1 година 8 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 67% від глядачів, від критиків ще немає / рейтинг IMDb — 6,5.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що з цього фільму можна дізнатися багато нового, тому свою задачу як документалка він виконує добре. Decider рекомендує подивитися фільм, але зазначає, що його назва занадто сенсаційна ― насправді він доволі спокійний та науковий.

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