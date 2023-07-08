Що подивитися у вихідні. Другий сезон «Лінкольна для адвоката», новий комедійний бойовик із Пірсом Броснаном та документалка про Джорджа Майкла і гурт WHAM!

Судова драма «Лінкольн для адвоката» — другий сезон

Про що серіал. Адаптація серії романів американського письменника Майкла Коннеллі. Міккі Голлер ― адвокат з Лос-Анджелесу, який любить автомобілі. А його улюблений «Лінкольн» і є для Міккі головним офісом. Після аварії він поступово повертається до роботи, хоча справи йдуть так собі. У першому сезоні Міккі розплутав справу Тревора Елліота ― розробника відеоігор, якого звинувачували в убивстві дружини та її коханця. У другому він береться за нову справу, яка змусить його інакше подивитися зокрема й на події першого сезону. Зараз є лише пʼять епізодів, інші пʼять вийдуть 3 серпня.

The Lincoln Lawyer / Netflix / шоуранер — Девід Е. Келлі / у головних ролях — Мануель Ґарсія-Рульфо, Нів Кемпбелл, Бекі Ньютон / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 80% від критиків, 83% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,7.

Що кажуть критики. Collider пише, що це непоганий детектив, в якому, на жаль, немає нічого унікального. Оглядач на ReadSteadyCut, навпаки, каже, що зараз це одна з найкращих судових драм на телебаченні, яка поєднує закручений сюжет і доречний гумор.

Комедійний бойовик «Родичі поза законом»

Про що фільм. Оуен Браунінг ― молодий і перспективний директор відділення банку. І вже за тиждень має одружитися з чарівною Паркер. Але його банк грабують злочинці, відомі як «Примарні бандити». Проаналізувавши ситуацію, Оуен розуміє, що грабіжники на диво схожі на його майбутніх тестя і тещу ― Біллі та Лілі.

The Out-Laws / Netflix / режисер — Тайлер Спіндель / у головних ролях — Адам Дівайн, Пірс Броснан, Еллен Баркін / тривалість — 1 година 35 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 40% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 6,5.

Що кажуть критики. Variety вважає сценарій слабким і пише, що хоч актори й викладаються, більшість жартів все одно не потрапляють у глядача. The New York Times каже, що фільм все одно варто подивитися, бо Адам Дівайн та інші актори все ж грають переконливо.

Документальний фільм WHAM!

Про що фільм. Історія попгурту WHAM! ― дуету друзів дитинства Джорджа Майкла й Ендрю Ріджлі, який був дуже популярним у середині 1980-х. У документалці багато архівних кадрів ― від 1970-х, коли гурт ще йшов до успіху, і до останнього концерту на стадіоні «Вемблі» у 1986 році, коли дует розпався.

WHAM! / Netflix / режисер — Кріс Сміт / у головних ролях — Джордж Майкл, Ендрю Ріджлі / тривалість — 1 година 32 хвилини / рейтинг Rotten Tomatoes — 91% від критиків, 95% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,8.

Що кажуть критики. The Guardian називає фільм приємним і ностальгічним, але каже, що хотілося б дізнатися більше про дружбу героїв та їхню музику. Оглядач на RogerEbert хвалить фільм за те, що він розкриває фігуру Ендрю Ріджлі, який не був таким популярним, як Джордж Майкл.

Комедійний горор «Жахи Долорес Роуч»

Про що серіал. Долорес Роуч вийшла на свободу після 16 років у вʼязниці, які вона відсиділа замість свого бойфренда-наркоторговця. Але вона не впізнала свій район Вашингтон-Гайтс у Нью-Йорку ― замість затишних кафе відкрилися бізнес-центри, заможні городяни скупили нерухомість. Долорес починає заробляти на життя масажами в підвалі кафе свого знайомого Луїса, який робить млинці. І одного разу вперше вбиває свого клієнта, коли той починає до неї чіплятися.

The Horror of Dolores Roach / Amazon Prime / шоуранер — Арон Марк / у головних ролях — Жустіна Мачадо, Алехандро Ернандес, Кіта Апдайк, К. Тодд Фрімен / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 86% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 7,9.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що головні герої харизматичні, проте історія не виглядає завершеною. The Hollywood Reporter вважає, що сюжети у стилі «Свіні Тодда» досить передбачувані, тому залишають враження нереалізованого потенціалу, якщо до них не додати щось нове.

Документальний серіал «Останній дзвінок: коли серійний вбивця переслідував квірів Нью-Йорка»

Про що серіал. На початку 1990-х в Нью-Йорку зʼявився новий серійний вбивця, який полював на геїв. Він знайомився зі своїми жертвами в барах, а потім їхні розчленовані тіла знаходили в пакетах. Фільм досліджує особливості розслідування цієї справи, повʼязані із закритістю ЛГБТ-спільноти та байдужістю поліції до її проблем. Автори поговорили з родичами жертв, слідчими, які працювали над цією справою, й активістами, які добивалися справедливості.

Last Call: When a Serial Killer Stalked Queer New York / Max / автори — Ентоні Каронна та Говард Гертлер / тривалість — 4 епізоди / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — ще немає.

Що кажуть критики. Time пише, що з-поміж інших подібних документалок цю вирізняє лаконічність та увага до деталей. Movie Nation вважає фільм спокійним і переконливим, хоча й трішки затягнутим, але з потужним соціальним коментарем.

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