Митрополит Іонафан товаришував із патріархом РПЦ Кирилом, дружив із колаборантом Сальдо і писав новий гімн України. Тепер його судять. Великий репортаж, який закінчився конфіскацією

1.

Мирське імʼя Іонафана — Анатолій Єлецьких. Він народився в 1949 році в російському селі Шаталовка — тоді Воронізька, а зараз Бєлгородська область. Дід і батько Анатолія були військовими. У 1960-ті батька відправили служити в Київ — родина переїхала туди. Анатолій обрав інший шлях — подався у священники, бо в нього «було видіння». У 17 років він таємно від батьків постригся в ченці, потім пішов служити в армію. Коли повернувся, вирішив поступати в духовну семінарію в Ленінграді. У Києві, як йому тоді здавалось, за релігію відправляли до психіатричної лікарні.

У семінарії Іонафан познайомився з її очільником, майбутнім головою РПЦ Кирилом. Він висвятив Анатолія в священники — той став ієромонахом. На запрошення Кирила Іонафан пішов викладати в семінарії спів. Разом вони працювали 16 років — до 1987-го. Потім, за словами самого Іонафана, у нього почались проблеми з Комітетом держбезпеки. Його позбавили тимчасової ленінградської прописки за те, що він роздавав семінаристам заборонений на той час роман «Архіпелаг ГУЛАГ» Олександра Солженіцина.

— Після скандалу в академії він приїхав до Києва, — розповідає «Бабелю» Олександр Драбинко, який з 1998 до 2014 року був секретарем предстоятеля УПЦ МП Володимира (Сабодана). — У той час Київський екзархат очолював Філарет. Він його прийняв.

У 1988 році Філарет призначив Іонафана намісником Києво-Печерської лаври, а через рік доручив керувати справами Київського екзархату. Філарет дуже довіряв Іонафану, згадує Драбинко, але згодом дізнався, що священник продовжував спілкуватися з Кирилом. Розповідав, що Філарет порушив целібат, бо в нього є цивільна дружина і діти. У 1991 році Філарет зібрав церковний суд і відлучив Іонафана від церкви. Його, окрім наклепів на Філарета, звинуватили у крадіжці церковного майна з Києво-Печерської лаври та в «бісовщині» — священник брав участь у конференції шарлатана Анатолія Кашпіровського.

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Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран Іонафан (праворуч) разом з Анатолієм Кашпіровським (у центрі). Вони зустрілися в 1991 році в Києві. Священник прийшов на конференцію «Психотерапевтичний та духовний феномен Кашпіровського». kashpirovskiy.com

Іонафан намагався знайти підтримку в Москві — писав, що його вигнали, бо він проти відʼєднання української церкви від Московського патріархату, а потім несподівано для всіх подався до Автокефальної церкви України, розповідає Драбинко. РПЦ її не визнавала.

У 1992 році УПЦ МП очолив митрополит Володимир (Сабодан). Він повернув Іонафану сан священника і призначив його керувати справами УПЦ. Уже за три роки Володимир відправив Іонафана в Сумську область керувати Конотопською єпархією. Драбинко каже — у Лаврі той з усіма конфліткував. У Сумській області він теж пересварився з місцевими священниками. У 1999 році Іонафана відправили служити в Херсон.

— Він дружив з мером Херсону Володимиром Сальдо — нині це очільник окупаційної влади в Херсонській області. Вони зійшлися на проросійських поглядах, — розповідає «Бабелю» релігієзнавець Дмитро Горєвой. Він родом з Херсону і памʼятає часи, коли там жив Іонафан.

Іонафан очолив Тульчинську єпархію у 2006 році. Дмитро Вага / «Бабель»

Горєвой згадує, що Сальдо давав церкві гроші на ремонт, Іонафан читав лекції у вишах, спілкувався з місцевою інтелігенцією. Саме Іонафан дав старт карʼєрі архімандрита Олексія (Федорова), настоятеля херсонського Свято-Успенського кафедрального собору. У жовтні 2022 року він сидів у Кремлі поруч із Рамзаном Кадировим, коли там проголошували незаконну анексію чотирьох українських областей.

— Навколо Іонафана завжди були люди з проросійськими поглядами, — говорить Горєвой.

У 2006 році Іонафана відправили з Херсону до Вінницької області — він очолив Тульчинську єпархію. Драбинко та Горєвой не памʼятають, чому Володимир так вирішив, але кажуть, що для Іонафана це було засланням. Тульчин — провінційне місце з бідною єпархією.

— За віком Іонафану вже давно пора було стати митрополитом, але Володимир не давав йому цей сан, — каже Горєвой.

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Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран Лист Іонафана до патріарха Московського і всієї Русі Алексія, у якому він розказав, що у Філарета є цивільна родина. Ганна Мамонова / «Бабель»

2.

Після Помаранчевої революції предстоятель УПЦ МП Володимир вирішив, що українській церкві потрібна незалежність від Москви. Він їздив до Вселенського патріарха Варфоломія говорити про автокефалію, намагався побороти розкол між Московським і Київським патріархатами. Іонафан усі ці спроби критикував, згадує Драбинко.

Узимку 2009 року в Москві на Помісному соборі обирали нового патріарха Російської православної церкви. Митрополит Володимир, перш ніж їхати на собор, зібрав у Києві священників, щоб порадитися. На соборі він пропонував обговорити автокефалію УПЦ МП від російської церкви. Іонафан, який теж їхав на собор, був проти. Казав, що УПЦ має лишатись там, де є. Так само думав і Кирило, якого на соборі обрали патріархом, згадує Драбинко.

— Іонафан не впливав серйозно на процеси, Москва і так була проти відʼєднання УПЦ, — каже Драбинко. — Кирило використовував Іонафана, щоб здіймати інформаційний шум в Україні — мовляв, громадськість проти [автокефалії УПЦ].

У 2014 році митрополит Володимир помер, УПЦ МП очолив митрополит Онуфрій. Він висвятив Іонафана в сан митрополита. Окупація Криму і війна на сході не змінила поглядів Іонафана. У Тульчинській єпархії не відспівували загиблих в АТО, поминали в молитвах патріарха Кирила і називали розкольниками представників Київського патріархату, а далі ПЦУ.