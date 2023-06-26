В Індії вивели формулу ідеального чиновника: він мало спить, зрідка займається сексом і не має сімʼї, для якої міг би красти. Як цей образ експлуатує премʼєр Нарендра Моді. Одеському воєнкому на замітку

Нарендра Моді очолив Індію в 2014 році. Під час передвиборчої кампанії його обличчя дивилося на індійців з кожного білборда. Його команда навіть опублікувала серію коміксів Bal Narendra про дитинство Моді. Вони розповідали про нібито вроджені лідерські якості та управлінські вміння Моді. Серед історій — розповідь про те, як він переплив річку, що кишіла крокодилами (ілюструє хоробрість); звільнив голуба, який заплутався в мотузці повітряного змія (співчуття); допомагав батькам (відчуття обовʼязку); віддав кишенькові гроші, щоби встановити чайний кіоск на карнавалі для збору коштів постраждалим від потопу (підприємництво, громадська робота).

Прихильники Моді на вулицях Індії в 2022 році. Getty Images / «Бабель»

Ще однією важливою деталлю образу Моді стала його самотність. Він постійно підкреслював, що відсутність родини робить його ідеальним політиком. У молодості Моді, згідно з традиціями, одружили з гуджаратською дівчиною. Однак невдовзі пара розсталась — майбутній премʼєр вирушив у тривалу подорож священними місцями індуїзму, а невдовзі став членом комуналістської організації «Раштрія сваямсевак сангх» (Союз добровільних слуг батьківщини). Її активісти — прачараки — відмовляються від сімейного життя заради «служіння Індії».

Власному біографу Моді казав, що «йому подобається бути самотнім». А ще — самотність подобається індійцям. Це може здатися дивним, адже сімʼя в Індії на першому місці: батьки домовляються про шлюби дітей, в політику також ідуть сімʼями. Останнє дослідження показало, що майже третина членів парламенту має родичів на важливих посадах або в партії.

Але саме від цього індійці і втомилися. В країні, де багато корупції і де політики використовують владу, щоб збагатити себе та свої родини, виборці вважають, що одинаки крадуть менше і більше належать народу, ніж близьким. «Одинока людина вважається не егоїстом, а тим, хто приніс жертву, і виглядає як бог чи богиня», — пише NYT.

Серед політиків без родини — Рахула Ганді, лідер партії Індійського національного конгресу, Мамата Банерджі, головна політикиня штату Західна Бенгалія і супротивниця Моді. В холостяках ходить також Навін Патнаїк, головний міністр штату Одіша, та Йогі Адьянатх, чернець, який управляє Уттар-Прадешем — це найгустонаселеніший штат Індії. До речі, Адьянатха розглядають як майбутнього наступника 72-річного Моді.

Але саме Моді зміг продумати й використати образ одинака краще за конкурентів. Він стверджує, що спить чотири години на добу та навчився залишати в стороні всі задоволення від життя — зокрема й секс. Це, щоправда, в його віці не надто складно. «Сімʼя Моді — Індія та нація!» — переконують прихильники премʼєра. «Кожен момент мого часу, кожна пора мого тіла — тільки для моїх співвітчизників», — говорив Моді у 2019 році, коли знову переміг на виборах.

«Його команда ретельно розробила цей образ. Чи то на сходах літака, чи на відкритті підземного переходу, чи сидячи у швидкісному поїзді — ви побачите портрет пана Моді [на якому тільки він]», — пише NYT. І ця стратегія працює. Індійці вірять, що сімʼя для Моді — це країна. Деякі так надихаються ним, що теж обирають життя без родини.

Насправді красти політиків змушує не сімʼя, а безкарність. Підтримайте «Бабель», і ми продовжимо розповідати про корупціонерів у владі: у гривні, 🔸 у криптовалюті, 🔸 Patreon, 🔸 PayPal: [email protected].