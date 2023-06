Що подивитися у вихідні. Серіал «Переповнена кімната» з Томом Голландом, легковажний комедійний трилер «Засновано на реальних подіях» і документалка про непросте життя Арнольда Шварценеггера

Never Have I Ever / Netflix / шоуранери — Мінді Калінг і Ленг Фішер / у головних ролях — Майтреї Рамакрішнан, Пурна Джаганнатан, Річа Мурджані, Даррен Барнет / тривалість — 1 година 39 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% від критиків, 86% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,8.