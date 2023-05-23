За рік до Другої світової лікар Карл Юнг склав психологічні портрети Гітлера, Сталіна і Муссоліні й точно передбачив їхнє майбутнє. Головні тези пророчого діагнозу (і жирний натяк на путіна)

Карл Густав Юнг у своєму робочому кабінеті у Швейцарії, 1950-ті роки. Getty Images / «Бабель»

У примітивних суспільствах було два типи сильних людей — вождь і шаман. Вождь був фізично дужчий і сильніший за своїх супротивників, а його фізичну силу уособлювала влада над солдатами. Шаман був сильний не сам по собі, а за рахунок влади, спроєктованої на нього людьми, які вірили в його магічні надприродні здібності. Влада шамана подекуди навіть могла перевершувати владу вождя. За такою типологією Муссоліні та Сталін ― вожді, а Гітлер ― шаман.

Муссоліні ― самобутній вождь, який мав власний стиль. Це проявилось, наприклад, у його оригінальному титулі «дуче», який походив із військової традиції Давнього Риму. Його обожнювали мільйони італійців. Однак, на думку Юнга, Муссоліні «діяв не через екстаз духу, а наче з молотком у руці надавав Італії бажаної форми».

Сталін ― це вождь-варвар, руйнівник на кшталт Чингісхана. Його попередник, більшовицький лідер Володимир Ленін повністю зніс попередню структуру російського суспільства і замінив її власним творінням. Сталін же не творець, він просто загарбав попередні надбання і руйнував їх без будь-якої творчої ідеї. «Сталін ― це хитрий злопамʼятний селюк із тваринними інстинктами, який нагадує шаблезубого тигра своєю могутньою шиєю та пишними вусами і має посмішку кота, що злизує вершки», ― так описує Юнг радянського диктатора.

Гітлер ― це шаман, людина-міф, його влада не політична, а магічна. Власне, уся ідеологія та символіка нацистів відверто містична. Це й біблійна концепція «Третього Рейху», яка зʼявилась задовго до приходу Гітлера до влади, і відродження культу Вотана, і, ясна річ, свастика. Гітлер не вражав фізичною силою. Однак для нацистських фанатиків він став чимось більшим, ніж просто людина. І тому прагнув перетворити нацизм на своєрідну релігію, що претендувала на тотальну владу ― як духовну, так і світську.

Нарізка кадрів з Муссоліні, Гітлером і Сталіним, а також з демонстраціями на їхню честь в Італії, Німеччині та СРСР, початок 1930-х років. Getty Images / «Бабель»

Диктаторами стають під впливом надзвичайних обставин у суспільстві, а не завдяки якимось особливим стосункам із батьками в ранньому дитинстві. Усі троє ― Муссоліні, Сталін і Гітлер ― прийшли до влади на тлі політичної, економічної чи соціальної кризи в країні. Однак керували вони своїми народами по-різному.

Для німців Гітлер став месією, який мав позбавити їх комплексу меншовартості. Цей комплекс зʼявився дуже давно. Німці поклали початок своїй нації значно пізніше за британців і французів, так само запізнились вони із захопленням колоній та заснуванням імперії. І поступово «зробилися скривдженими й заздрісними, подібно до молодшого брата, який завжди трохи запізнюється на бенкет». Поразка в Першій світовій війні посилила цей комплекс.

Адольф Гітлер виступає з промовою, 5 вересня 1934 року. Getty Images / «Бабель»

Для мільйонів німців Гітлер став віддзеркаленням їхнього власного несвідомого бачення долі Німеччини. І це робило його таким могутнім. Бо за його спиною стояв німецький народ, як він іноді говорив сам: «Я і є Німеччина». Його власний голос став відлунням німецького колективного несвідомого. Схоже, що на основі цього «несвідомого голосу» Гітлер у 1938 році ухвалював украй ризиковані політичні рішення про окупацію Австрії та Чехословаччини. Він несвідомо знав, що Британія та Франція нічого не зроблять, попри їхні гучні погрози.

Коли ці рішення виявились правильними, навіть усупереч пересторогам його найближчих радників, Гітлер і сам увірував у свою магічну месіанську природу. Його «голос» казав йому обʼєднати всіх німців і вести їх до кращого майбутнього, процвітання і багатства. Однак він майже перестав існувати як людина, перетворившись з особистості на втілення нації. «Гітлер справив на мене враження деревʼяного каркаса, поверх якого накинули одяг, механізму, що нагадує робота. Здавалося, що він дублер реальної людини, а Гітлер-людина ховається всередині й ховається навмисно, аби не порушити механізм», ― казав Юнг.