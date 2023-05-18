Через папараці принц Гаррі ледь не потрапив в аварію. Двадцять пʼять років тому так загинула його мати, принцеса Діана. Папараці руйнують знаменитостям життя. 11 фільмів про надокучливих репортерів

«Солодке життя»

Країна: Італія

Жанр: драма-комедія

Початок 1950-х. Журналіст Марчелло та фотограф Папараццо живуть у Римі ― ходять на вечірки, знайомляться зі знаменитостями та розважаються. Марчелло захоплюється вродливими жінками, рятує наречену від передозування і проводить ночі в компанії актрис, секс-робітниць і в замках на березі моря. Інколи він працює — пише новелу, проводить екскурсію акторці, якій набридли репортери, і пише про дітей, яким нібито явилася Богородиця. Останню подію настільки роздули журналісти, що збуджений натовп затоптав хворого хлопчика. Сім чорно-білих епізодів складають мозаїку «солодкого життя» в Італії, яка переживає повоєнне піднесення ― але люди, що проводять час у розкоші, не можуть знайти в ній сенсу.

Драма вийшла на екрани в 1960 році. Отримала головний приз 13-го Каннського кінофестивалю і «Оскар» за дизайн костюмів. Ватикан засудив фільм за пародію на друге пришестя Христа, а в Італії фільм чотири місяці був заборонений через правий уряд Тамброні.

«Ноттінг-Гілл»

Країна: США, Велика Британія

Жанр: романтична комедія

Кінозірка Анна Скот втомилася від уваги журналістів і намагається бути менш помітною. Вона заходить до маленької книжкової крамниці в районі Ноттінг-Гілл, якою володіє самотній Вільям Такер. Уже на вулиці Вільям випадково розливає на Анну сік, і вона йде до нього перевдягнутися. На прощання вона цілує Вільяма і запрошує його прийти в готель, де зупинилася. Він приймає пропозицію і видає себе за репортера, який прийшов взяти в Анни інтервʼю. Вільям та Анна знайомляться ближче, починають спілкуватися та проводити час разом. Однак вони змушені повсякчас ховатися від репортерів. Зрештою через папараці вони розривають стосунки ― але так само знову вирішують бути разом завдяки пресконференції.

Фільм вийшов у 1999 році. Наступного року отримав три номінації на «Золотий глобус» і приз глядацьких симпатій та дві номінації BAFTA.

«Фотограф»

Країна: США

Жанр: трилер

Фотограф Леон Бернштейн ― один з найкращих нью-йоркських кримінальних фотографів 1940-х. Йому вдається знімати на місці злочину ще до прибуття поліції ― його світлини неперевершені. Якось він знайомиться з вдовою Кей Левіц, власницею нічного клубу. Вона просить фотографа взятися за розслідування власної проблеми ― вистежити гангстера, що погрожує їй. Зрештою Леон бачить, як гангстера вбивають, і стає головним підозрюваним. У житті Леона зʼявляється небезпека та закоханість у Кей.

Премʼєра фільму відбулася в 1992 році.

«Схиблений»

Країна: США

Жанр: комедійна драма

Одного дня безпритульний Тобі мимоволі перешкоджає папараці зняти поп-диву Карму Лідс. Він знайомиться з журналістом Лесом, проситься переночувати, а наступного дня ― пропонує стати його безоплатним асистентом. Лес погоджується, і Тобі починає разом із ним ходити на вечірки та вистежувати зірок. Тобі, занурившись у світ шоу-бізнесу, мріє стати актором, і Лес погоджується йому допомогти. Дружба руйнується, коли знаменитості стають більш прихильними до колишнього безпритульного, аніж до досвідченого журналіста.

Фільм вийшов у 2006 році.

«Сенсація»

Країна: Велика Британія

Жанр: романтична комедія

Британський журналіст Джо загинув. Але поки його оплакують колеги, він у потойбіччі дізнається сенсаційну новину про лондонського вбивцю. Щоб передати інформацію світу живих, він являється до Сондри, американської студентки, що вивчає журналістику. Говорить із нею і спонукає взятися за розслідування, яке може стати її найважливішим репортажем. Сондра знайомиться з підозрюваним, який закохується в неї, поки вона намагається розібратися в деталях справи.

Фільм вийшов у 2016 році. Одну з головних ролей зіграв режисер стрічки Вуді Аллен.

«Узяти, наприклад, нас»

Країна: Італія

Жанр: комедія

Клік був фотографом на Вʼєтнамській війні, а тепер знімає для жовтої преси і живе на копійки. Через світлини Кліка часто переслідують гангстери, які на них опинилися. Якось під час сутички з поліцією на студентському протесті він знайомиться з поетом-початківцем Гуанзіроле, який приїхав до Мілану в пошуках видавця для своєї збірки. Вони стають друзями, разом знімають бандитів, феміністок, шукають видавця для віршів і потрапляють у перестрілки.

Фільм вийшов у 1977 році.

«Папараці»

Країна: США

Жанр: трилер

Нова зірка Голлівуду Бо Ларамі повертається з дружиною та сином додому після успішної премʼєри. Їх переслідують папараці. Згодом журналісти вистежують Бо з сином, провокують його на бійку та знімають це. На актора подають до суду, а фотограф, якого він ударив, вирішує помститися. Фотограф із колегами спричиняють аварію, засліплюючи Бо камерами ― в результаті актор із дружиною отримують травми, а син впадає в кому. Тепер уже Бо вирішує помститися групі папараці.

Трилер вийшов у 2004 році й отримав погану оцінку критиків як «аморальне кіно».

«Білявка»

Країна: США

Жанр: біографічна драма

Норму Джин виховує психічно хвора мати. Норма не знає свого батька, але через мамині слова вважає, що він живе в Голлівуді. У 1940-х Норма під псевдонімом Мерилін Монро стає кінозіркою. Вона отримує успішні ролі в Голлівуді ― але болісно закохується, заводить невдалі стосунки, робить аборт, переживає викидні, її кілька разів ґвалтують. Разом з тим вона отримує листи нібито від свого батька, намагається зрозуміти, ким є створена нею ж Мерилін Монро, і живе під постійним тиском надокучливих журналістів.

Фільм вийшов на Netflix у 2022 році. Це вже друга екранізація однойменного роману американської письменниці Джойс Керол Оутс. Премʼєра відбулася на 79-му Венеційському кінофестивалі. Фільм отримав номінації на BAFTA, «Оскар», «Золотий глобус» і Премії Гільдії кіноакторів США, але разом з тим і номінацію в «Золотій малині» — як найгірший фільм.

«Римські канікули»

Країна: США, Італія

Жанр: романтична комедія

Принцеса Анна приїжджає до Рима з дипломатичним візитом. Вона не витримує напруженого розкладу і потайки тікає з палацу. А позаяк для заспокоєння вона випила снодійне, то згодом засинає просто посеред вулиці. Її знаходить американський репортер Джо і, не дізнавшись її адресу, везе до себе додому. Наступного ранку мала бути пресконференція Анни, проте і вона, і Джо проспали. Принцесу починає шукати поліція, а репортер бреше своєму редактору, що взяв у неї ексклюзивне інтервʼю ― він не підозрює, що сонна незнайомка і є Анною. Коли Джо розуміє, хто спить у нього вдома, то вирішує зробити історію про принцесу в Римі ― але потайки, не зізнаючись, що він журналіст.

Фільм вийшов у 1953 році. За роль принцеси Анни Одрі Хепберн отримала «Оскар», «Золотий глобус» і BAFTA. Стрічка також отримала «Оскар» за найкращий сценарій та костюми.

«Загублена»

Країна: США

Жанр: трилер

Шлюб Ніка нестерпний. Проте коли його дружина Емі зникає, життя і зовсім перетворюється на пекло. Поліція шукає зниклу, а журналісти швидко перетворюють Ніка на головного підозрюваного. Емі лишила кілька листів-підказок, які Нік намагається розгадати, поки волонтери прочісують околиці, а ЗМІ вже називають його соціопатом і вбивцею. Чоловіка запрошують на пресконференції, токшоу, прямі ефіри, де провокують на зізнання в домашньому насильстві, зрадах і намагаються витягнути з нього сенсацію. Та справжньою сенсацією стає повернення Емі.

Фільм вийшов у 2014 році. Він отримав кілька номінацій на «Оскар» і «Золотий глобус», переміг як «Вибір народу» і отримав три «Кінопремії Голлівуду».

«Діана: Історія її словами»

Країна: США

Жанр: документальне кіно

У 2017 році вийшов документальний фільм про принцесу Діану. Це сталося напередодні 20-ї річниці її смерті. Стрічка складається з архівних кадрів її власних, раніше не опублікованих розповідей про шлюб із принцом Чарльзом, стосунки з королівською родиною та втручання журналістів у її життя.

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