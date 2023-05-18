Російський олігарх Роман Абрамович отримав громадянство Португалії та тепер обходить санкції. Він (майже) довів, що є нащадком євреїв, яких вигнали з країни ще в XV cторіччі. Переказ статті з Vanity Fair

Шістнадцятого липня 2020 року до єврейської громади Порту надійшов лист від «Нахман бен Аарона». «Дорога спільнота, ― йшлося в листі англійської мовою. ― Я сефардський єврей, член сефардської громади. [Російський] рабин Борода взяв у мене інтервʼю та підтвердив моє сефардське походження. Дякую, Роман». У листі також були свідоцтво про народження, PDF-файл із назвою «Лист від рабина», копії російських та ізраїльських паспортів і документ Microsoft Word під назвою «Роман Абрамович, генеалогічне дерево». Майже за дві години хтось відповів: «Шалом. Затверджено», і попросив відправити деяку інформацію в іншому форматі. Так почався швидкий шлях російського олігарха Романа Абрамовича до португальського громадянства ― він отримав його у квітні 2021 року.

Батьків Романа Абрамовича, які були євреями та жили в Литві, репресували на початку 1940-х років. Абрамовича виховував дядько, він виріс на півночі росії. Російський олігарх усе життя підкреслював своє єврейське походження ― витратив щонайменше $500 мільйонів на підтримку єврейських організацій у світі, у 2018 році отримав громадянство Ізраїлю. Олігарх нібито дослідив своє родове дерево і побачив, що його предки були сефардськими євреями. Сефардів вигнали з Португалії ще у XV столітті.

У листі, який Абрамович надіслав сефардській громаді Порту, було вказано, що олігарх «зберігає сефардські ритуали, спосіб життя, традиції та харчові звичаї». Це стверджував рабин Олександр Борода, голова Федерації євреїв у росії. Борода писав, що вивчив дослідження Абрамовича, поговорив із ним особисто та переконався, що олігарх справді має сефардське коріння. Щоправда, Борода не вказав, що дружить із Абрамовичем багато років і що олігарх пожертвував очолюваній ним федерації пів мільярда доларів.

Португалія ввела правило про «повернення громадянства сефардам» у 2015 році. Через фінансові кризи країні бракувало грошей, а населення стрімко старішало. У 2012 році в Португалії запровадили програму, яка дозволяла жити у країні багатим іноземцям, якщо ті інвестували в нерухомість понад $600 тисяч. Багатий сефард із Нью-Йорка поцікавився, чи не може він мати ще й громадянство Португалії. Тоді португальські чиновники вирішили використати цю ідею. Вони запропонували сефардам повертатися до Португалії та отримувати громадянство ― для цього достатньо було надати докази свого походження та не мати судимості.

Визнавати походження могли тільки єврейські громади Лісабону та Порту. Перша створила найбільшу у країні історичну лабораторію для підтвердження, яка роками вивчала документи претендентів. А от у Порту все було простіше ― там приймали рішення на основі листа від рабина іншої країни та доказів того, що претендент зберігає традиції сефардів. Керував цим процесом місцевий рабин Даніель Літвак. Ідея про повернення громадянства сефардам мала шалений успіх ― у 2015 році громадянами Португалії хотіли стати лише 466 людей, а у 2022-му уже 34 876. В Ізраїлі виникали цілі компанії, що оформлювали документи для охочих сефардів, їх рекламували на «чорну пʼятницю». Португалія не встигала обробляти заявки.

Getty Images / «Бабель»

Двадцятого липня 2020 року Роман Абрамович заплатив на рахунок єврейської громади Порту €250 — стандартний внесок для обробки заявки. Додатково він написав, що готовий пожертвувати «набагато більше і на довший період». «Абрамович настільки багатий, що міг би купити громадянство будь-якої країни, ― пояснювала єврейська громада Порту. ― Але він вирішив стати частиною маленької гідної країни, яка, на жаль, перебуває на межі банкрутства».

Чотирнадцятого жовтня 2020 року Роман Абрамович подав заявку на отримання португальського громадянства. Її не розглядали кілька місяців. У лютому 2021 року правління єврейської громади Порту написало в Лісабон із проханням терміново розглянути заявку Абрамовича. Це нібито важливо для «єврейської дипломатії Португалії, відновлення національної економіки та престижу державних інститутів». До листа додали приписку, що факт португальського громадянства Абрамовича має зберігатися в таємниці через «антисемітизм у Європі». За кілька днів громаді повідомили, що розглянуть заявку не довше ніж за 10 місяців ― це мінімальний термін. Зазвичай заявники чекають близько двох років. Абрамович сертифікат про громадянство отримав всього за три місяці та вже у квітні 2021 року став громадянином Португалії.

Журналісти Vanity Fair зазначають, що все сталося занадто успішно для Абрамовича ― у травні 2018 року він не став продовжувати британську візу через отруєння в Солсбері колишнього російського шпигуна агентами ГУР. Це зіпсувало відносини Москви та Лондону. Того ж місяця рабин громади Порту Даніель Літвак поїхав у Москву, поспілкувався там із головним рабином росії Берелом Лазарем і дізнався, що Абрамович може мати сефардське коріння. Тоді ж Абрамович за день отримав громадянство Ізраїлю. Однак йому важливо було знайти шляхи зачепитися саме в Європі.

Абрамович довго тримав своє португальске громадянство в таємниці. Першим про нього в кінці 2021 року сказав опозиціонер Олексій Навальний, писали про це й португальські медіа. Навальний звинуватив португальських чиновників у корупції, але тоді цього так ніхто і не довів.

Даніеля Літвака затримали 10 березня 2022 року. Його звинуватили в підробці документів, відмиванні грошей та «торгівлі впливом». Того ж дня у Великій Британії Абрамовичу заборонили вʼїжджати до країни та заморозили його активи ― $12 мільярдів. Через пʼять днів те саме зробив ЄС. Проте Абрамовичу санкції вже були не страшні ― як громадянин країни ЄС він має право жити там довічно й оскаржувати санкції.

Справу проти Літвака ще розслідують, але суд повернув йому паспорт і помʼякшив деякі запобіжні заходи, як-от зобовʼязання тричі на тиждень реєструватися в поліцейському відділку. У квітні цього року уряд Португалії оголосив про плани повністю скасувати закон про громадянство для сефардів до кінця 2023 року. «Ми вважаємо, що досягли мети такого відшкодування», ― зазначили в рішенні. Сам Літвак сказав журналістам Vanity Fair, яких він прийняв у себе вдома в Ізраїлі: «Ми не дарували [португальську] національність Абрамовичу».

«Бабель» не олігархи, тож нам дуже потрібна ваша підтримка: 🔸 у гривні🔸 у криптовалюті🔸 Patreon🔸 PayPal: [email protected]