Щороку 4 травня шанувальники з усього світу відзначають День «Зоряних війн» — культової фантастичної саги Джорджа Лукаса. Виконавець ролі Люка Скайвокера Марк Гемілл підтримує Україну і збирає кошти на дрони. А ще він озвучив англомовну версію застосунку «Повітряна тривога» і каже найбажаніші для кожного українця слова: «Відбій повітряної тривоги і May the Force be with you». А що ви памʼятаєте про всесвіт «Зоряних війн», окрім цієї фрази? Усі меми знаєте? Хто кому син, батько, учень, учитель? Може, ще в курсі, з якої раси походить магістр Йода? Перевірте свої знання в тесті «Бабеля» і залишайтесь на Світлому боці Сили, а не там де росія.