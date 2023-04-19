HBO знімає новий сезон культового «Справжнього детектива». Поки дати премʼєри немає, пропонуємо 10 серіалів про серійних убивць, які ви (ймовірно) не бачили. Буде страшно

«Водолій»

1967 рік, Лос-Анджелес, детектив Сем Годʼяк і офіцер відділу з боротьби з наркотиками Браян Шейф розслідують зникнення дівчини Емми Карн. Вони виходять на Чарльза Менсона та його «Сімʼю» — групу послідовників-хіпі, з яких Менсон сформував своєрідний культ. Виявляється, що Емма теж приєдналася до культу. Серіал заснований на реальній історії Менсона та вбивстві актриси Шерон Тейт, але не є документальним. Сем Годʼяк, Браян Шейф і багато інших персонажів — вигадані, без чітких прототипів.

Після другого сезону вийшло ще чотири епізоди вебсеріалу «Літо кохання» з тими ж акторами, які є приквелом до першого сезону «Водолія» і розповідають про знайомство Менсона з майбутніми членами його «Сімʼї».

Aquarius / 2015 — 2016 / США / шоуранер — Джон Макнамара / у головних ролях — Девід Духовни, Грей Деймон, Ґетін Ентоні, Емма Дамонт / тривалість — 2 сезони (26 епізодів) / рейтинг Rotten Tomatoes — 77% від критиків, 72% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,0.

«Озеро»

У Шотландії, неподалік озера Лох-Несс знаходять тіло місцевого вчителя з гри на фортепіано Ніла Свіфта. Усе виглядає як самогубство — чоловік стрибнув зі скелі після того, як його звільнили з роботи. Але медична експертиза виявляє дивну річ — частину мозку Свіфта видалили ще за його життя. Тим часом на березі озера знаходять людське серце. Інспектор Лорен Квіглі, сержант Енні Редфорд і психолог Блейк Олбрайтон намагаються зібрати всі події докупи та вирахувати вбивцю.

The Loch / 2017 / Велика Британія / шоуранер — Стівен Брейді / у головних ролях — Лора Фрейзер, Шивон Фіннеран, Вільям Еш, Дон Жиле / тривалість — 1 сезон (6 епізодів) / рейтинг Rotten Tomatoes — 64% від критиків, 75% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,9.

«Реллік»

Детектив Гебріел Меркем та його напарниця Елейн ідуть по сліду серійного вбивці, який обливає жертв кислотою. Одного разу Меркем і сам стає жертвою злочинця — його обличчя понівечене, але він вижив і продовжує справу. Автори серіалу розповідають історію з кінця — на початку першого епізоду поліцейські стріляють у підозрюваного при затриманні, хоча той каже, що невинен. Потім іде розповідь про ланцюжок подій, які до цього призвели.

Rellik / 2017 / Велика Британія, США / шоуранери — Гаррі та Джек Вільямси / у головних ролях — Річард Дормер, Джоді Бальфур, Джозеф Патерсон, Шеннон Тарбет / тривалість — 1 сезон (6 епізодів) / рейтинг Rotten Tomatoes — 50% від критиків, 70% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,3.

«Містер Мерседес»

Екранізація трилогії романів Стівена Кінга — «Містер Мерседес», «Що впало, те пропало» та «Кінець зміни». За два роки до початку подій серіалу таємничий вбивця, якого преса прозвала «Містером Мерседесом», врізався на авто в натовп на ярмарку вакансій та вбив 16 людей. Детектив Білл Годжес так і не встиг розкрити цю справу та пішов на пенсію. Раптом вбивця знову кидає виклик Годжесу — надсилає йому послання, які тиснуть на почуття провини детектива. Під час розслідування він знайомиться з юною Голлі Ґібні — дівчиною з розладом аутичного спектра, чия здатність мислити нестандартно допомагає вирахувати вбивцю. За роль Білла Годжеса Брендан Глісон отримав премію «Супутник».

У серіалу є спіноф — мінісеріал «Аутсайдер» 2020 року, теж за романом Кінга. Тепер вже доросла Голлі Ґібні разом з детективом Ральфом Андерсоном розслідує, яким чином шкільний тренер, який вбив маленького хлопчика, міг бути у двох місцях одночасно.

Mr. Mercedes / 2017 — 2019 / США / шоуранер — Девід Едвард Келлі / у головних ролях — Брендан Глісон, Гаррі Тредевей, Келлі Лінч, Джаррел Джером, Жюстін Люпе / тривалість — 3 сезони (30 епізодів) / рейтинг Rotten Tomatoes — 91% від критиків, 76% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,8.

«Алієніст»

Адаптація романів «Алієніст» і «Ангел темряви» американського письменника Калеба Карра. 1896 рік, Нью-Йорк. Майбутній президент США, а тоді ще комісар поліції Нью-Йорка Теодор Рузвельт просить свого однокурсника з Гарварду, психіатра Ласло Крайцлера допомогти в розслідуванні таємничого вбивства 13-річного підлітка. Ласло залучає до справи ілюстратора газети The New York Times Джона Мура, щоб той намалював місце вбивства. Вони розуміють, що мають справу з небезпечним психопатом, в існування якого не хоче вірити поліція. Ласло — угорець німецького походження, дивакуватий одинак, який поступово розробляє свою систему психологічних профайлів злочинців.

Серіал у 2018 році отримав премію «Еммі» за спецефекти. А також багато номінацій на різні премії. За роль Ласло Крайцлера Даніеля Брюля номінували на «Золотий глобус».

The Alienist / 2018 — 2021 / США / шоуранери — Ерік Рот, Гусейн Аміні, Кері Фукунага, Якоб Вербрюґґен / у головних ролях — Даніель Брюль, Люк Еванс, Дуглас Сміт, Дакота Феннінг / тривалість — 2 сезони (18 епізодів) / рейтинг Rotten Tomatoes — 77% від критиків, 80% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,7.

«Безмежне небо»

Адаптація роману The Highway 2013 року американського письменника Сі Джея Бокса. На невеликій ділянці шосе в Монтані за один день зникла секс-працівниця Джеррі та юні сестри Деніель і Грейс. Хлопець Деніель звертається до приватної детективної агенції Dewell & Hoyt, якою керують колишні поліцейські Коді Гойт і Кессі Дювелл. Коді залучає до справи свою колишню дружину Дженні, яка свого часу теж служила в поліції та інколи допомагає агенції. Детективи дізнаються, що люди на цьому шосе зникали й раніше, і виходять на таємничого далекобійника.

Серіал отримав 4 номінації на премію «Сатурн» і три номінації на премію Голлівудської асоціації кінокритиків.

Big Sky / 2020 — дотепер / США / шоуранер — Девід Едвард Келлі / у головних ролях — Кетрін Винник, Кайлі Банбері, Браян Гераті, Валері Магафей / тривалість — 3 сезони (47 епізодів) / рейтинг Rotten Tomatoes — 46% від глядачів, від критиків ще немає / рейтинг IMDb — 6,8.

«Дес»

Адаптація історії справжнього британського серійного вбивці-некрофіла Денніса Нільсена, який з 1978 по 1983 рік вбив від 6 до 20 людей, переважно молодих хлопців. Серіал починається із затримання вбивці. Сусіди Нільсена постійно жалілися на забиту каналізацію та дивний сморід, а сантехнік виявив у трубах шматки гнилого мʼяса. Свідки розповіли, що Нільсен уночі щось робив біля каналізаційного люка, тож його затримали. У його квартирі знайшли рештки тіл, і тепер інспектору Пітеру Джею треба детально розслідувати кожне вбивство і вибудувати стратегію для обвинувачення, щоб Нільсен відповів саме за те, що зробив. За роль Нільсена Девід Теннант отримав премію «Еммі».

Про Денніса Нільсена також є документальний фільм «Спогади вбивці: Записи Нільсена» 2021 року, який вийшов на Netflix. Він повністю будується на аудіозаписах розмов Нільсена з письменником Браяном Мастерсом.

Des / 2020 / Велика Британія / шоуранери — Люк Ніл і Келлі Джонс / у головних ролях — Девід Теннант, Деніел Мейс, Джейсон Воткінс, Рон Кук / тривалість — 1 сезон (3 епізоди) / рейтинг Rotten Tomatoes — 90% від критиків, 88% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,6.

«Небоа»

Небоа — вигаданий острів в Іспанії, біля узбережжя Галісії. Щороку там проходить традиційний галісійський карнавал El entroido, який триває тиждень. І в першу ж ніч цього карнавалу знаходять тіло вбитого підлітка. Для розслідування з Мадриду прибуває агент Національної гвардії Моніка Ортіс, яка разом з місцевою поліцейською Кармелою Соуто береться до справи. Ортіс виявляє, що подібні вбивства вже відбувалися в 1919 та 1989 роках, і це завжди була серія смертей. А місцеві вірять, що за цим стоїть Урко — людина з вовчою головою з народних казок.

У 2021 році «Небоа» став серіалом року за версією галісійської премії Mestre Mateo.

Néboa / 2020 / Іспанія / шоуранери — Хосе Мораїс, Віктор Cьєрра, Альберто Гунтін / у головних ролях — Емма Суарес, Ізабел Навейра, Сесар Камбейро, Денісс Пенья / тривалість — 1 сезон (8 епізодів) / рейтинг Rotten Tomatoes — немає / рейтинг IMDb — 6,6.

«Зшивач»

Адаптація однойменного роману 2017 року американського письменника Деніела Коула. Сержант поліції Натан Роуз був впевнений, що підозрюваний Марк Хупер — серійний вбивця. Тому підробив докази проти нього, але через це сам опинився на лаві підсудних. Обвинувачення з Хупера зняли. За два роки Роуз, який досі служить в поліції, прибуває на місце злочину і знаходить зшиті між собою частини людських тіл. Серед них — голова Марка Хупера. Поліцейський розуміє, що хтось, набагато небезпечніший за Хупера, почав грати з ним у свою гру.

Ragdoll / 2021 / США / шоуранер — Фредді Сиборн / у головних ролях — Генрі Лойд-Хьюз, Таліса Тейшейра, Люсі Гейл, Майкл Смайлі / тривалість — 1 сезон (6 епізодів) / рейтинг Rotten Tomatoes — 92% від критиків, 50% від глядачів / рейтинг IMDb — 5,8.

«Чорний птах»

Серіал заснований на реальних подіях, це екранізація мемуарів Джеймса Кіна «Разом із дияволом». Джеймс — молодий спортсмен, якого заарештовують за торгівлю наркотиками. Йому пропонують вибір — 10 років вʼязниці мʼякого режиму або умовно-дострокове звільнення за умови, що хлопець зможе втертися в довіру до серійного вбивці Ларрі Голла. Джеймс обирає другий варіант і вирушає до вʼязниці суворого режиму для божевільних злочинців. Йому треба дізнатися, де Голл ховав тіла своїх жертв, і вижити серед жорстоких убивць.

Пол Волтер Гаузер отримав за роль Голла премії «Золотий глобус» і «Вибір телевізійних критиків». Батька Джеймса грає Рей Ліотта, це одна з його останніх ролей — актор помер 26 травня 2022 року.

Black Bird / 2022 / США / шоуранер — Денніс Лігейн / у головних ролях — Тарон Еджертон, Пол Волтер Гаузер, Рей Ліотта / тривалість — 1 сезон (6 епізодів) / рейтинг Rotten Tomatoes — 97% від критиків, 95% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,1.

Бонус: документальний фільм «Зізнання вбивці»

Генрі Лі Лукас довго вважався одним з найстрашніших серійних убивць в історії США. Коли його затримали у 1983 році, він зізнався спочатку в десятках, а потім у сотнях убивств по всій країні, частину з яких він скоював разом зі спільником Оттісом Тулом. Зрештою його засудили за 11 вбивств, які вдалося довести. Документальний фільм від Netflix ставить ці цифри під сумнів. І демонструє докази того, що Лукас був божевільним, який погоджувався з усім, що йому казали поліцейські. Тому автори дійшли висновку, що є максимум три вбивства, в яких реально можна підозрювати Лукаса. Решта — результат шахрайських схем поліції, яка «вішала» на нього нерозкриті справи.

The Confession Killer / 2019 / США / режисери — Роберт Кеннер і Такі Олдем / тривалість — 1 сезон (5 епізодів) / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% від критиків, 91% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,4.

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