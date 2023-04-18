Американка Сара Білс рік видавала себе за «дівчину з Луганська», керувала російською пропагандистською мережею, а спалилася на любові до рибок. Це не фінал — Donbass Devushka досі на свободі

Telegram-канал Donbass Devushka зʼявився 7 квітня 2022 року і спочатку був просто збіркою російських пропагандистських відео й англомовних фейків. Легенда про дівчину з Луганська почала обростати подробицями трохи пізніше — у липні 2022 року зʼявився канал на Youtube із такою ж назвою.

Навесні 2022 року у Twitter почали зʼявлятися акаунти, які розслідувачі повʼязують із Сарою Білс — LuganskforLife, CheburekiVibes, MeatballSubZero, YuGopnik, GhostofLugansk. На основному акаунті LuganskforLife Сара вперше спробувала використати фейкове російське імʼя, підписавшись Mila Medvedev. Twitter почав банити ці акаунти, тому вона зрештою використала стару сторінку PeImeniPusha, яку перейменувала на Donbass Devushka. Ця сторінка досі існує, але вона закрита.

Тоді діяльність Білс була не дуже помітною — сторінки були схожі на майданчики звичайних російських ботів. Наприклад, вона писала коментарі на підтримку дописів проросійського британського політика і пропагандиста Джорджа Галловея.

Поступово аудиторія каналів і груп росла, із січня 2023 року Donbass Devushka почала випускати подкасти та завела акаунт на Spotify. Стало очевидно, що свою невелику пропагандистську мережу дівчина розвиває не сама. Час від часу в подкастах зʼявлялися різні співведучі, часто також анонімні.

А от гостями подкастів були люди доволі відомі — здебільшого псевдоексперти та пропагандисти, як-от Гонсало Ліра. У 1990-х він безуспішно намагався стати режисером і письменником, а в 2010-му почав виступати як економічний експерт і пророкувати падіння американського долара. У 2017 році він взяв псевдонім Coach Red Pill і став «дейтинг-тренером» — за гроші розповідав чоловікам, як досягти успіху в особистому житті, а також критикував сучасних жінок за «меркантильність». Із початком пандемії коронавірусу Ліра переключився на «викриття змов» з цієї теми, виступав проти вакцинації та називав ковід «біологічною зброєю». Тепер він експерт з війни в Україні.

Також гостями подкастів Donbass Devushka були кореспондентка Russia Today Фіорелла Ізабель, псевдоексперт Скотт Ріттер, проросійський троль Джексон Хінкель і чимало інших подібних спікерів.

Саме на подкастах стало помітно, що з «російським» акцентом ведучої відбувається щось дивне. Інколи вона забувала, що має акцент, і починала говорити як звичайна американка. Один такий епізод стався під час спілкування з Гонсало Лірою.

Із часом розслідувачі з NAFO вийшли на справжню Donbass Devushka. Нею виявилась 37-річна американка Сара Білс, яка народилася в Нью-Джерсі та живе в містечку Оук-Гарбор, що поблизу Сіетлу, штат Вашингтон. З листопада 2009 по листопад 2022 року вона служила у Військово-морських силах США, пішла у відставку у званні петті-офіцер II класу, що в армії відповідає званню сержанта. У 2021 році вона потрапила в місцеві новини, спровокувавши ДТП. Саме після цього у неї почалися проблеми на службі. За словами колишніх колег, Білс раптово почала видавати себе за політичну експертку та навіть зареєструвала акаунт на платформі ResearchGate як спеціалістка з геополітики. Тоді ще під своїм власним імʼям.

Також Білс мала власну компанію Cascadia Aquatics, що займалася розведенням тропічних рибок для акваріумів. І була досить знаним фахівцем у цій галузі, принаймні в межах рідного штату. До того як створити власний подкаст із пропагандою, вона бувала гостем подкастів акваріумістів, де розповідала, як правильно вирощувати диких дискусів і плекостомусів звичайних.

Саме акваріумні подкасти дозволили розслідувачам порівняти голоси Сари Білс і Donbass Devushka та дійти висновку, що це одна й та сама людина. Тільки без фейкового акценту. Також NAFO знайшла фотографії, які вона публікувала ще на сторінці Mila Medvedev у Twitter, і порівняли їх із фотографіями Білс. Окрім візуальної схожості, збігалися деталі інтерʼєру оселі. А дата народження Сари — 10 липня — збігалася з датою, коли Donbass Devushka збирала гроші у підписників на свій день народження.

Ліворуч — фотографія з акаунту Mila Medvedev, праворуч — вікна в домі Сари Білс. twitter

Donbass Devushka регулярно збирала гроші нібито для благодійних організацій, що опікуються «біженцями в Ростові та людьми в Маріуполі». А ще вона обіцяла фінансувати «свободу Донбасу». Для зборів вона використовувала акаунт на Patreon, який вже видалений, і сторінку на платформі Locals. Там був і онлайн-магазин, де можна було купити різноманітний проросійський мерч на кшталт футболок із ведмедями чи логотипом «ПВК Вагнера». Зараз магазин теж недоступний. Канал також випускав спільний мерч із пропагандистським каналом «Рыбарь», яким керує повʼязаний з Євгеном Пригожиним блогер Михайло Звинчук, «радник путіна з питань мобілізації».

Невідомо, чи віддавала Білс гроші на благодійність. NAFO перевірила її криптовалютні рахунки та виявила, що гроші на них лише поступали, але не витрачалися.

Михайло Звинчук. YouTube / «Бабель»

Окрема тема — звʼязок між Сарою Білс і секретними документами США про війну в Україні, які опублікував 21-річний військовий Джек Тейшейра. Пʼятого квітня на каналі Donbass Devushka в Telegram зʼявилися чотири сторінки з цих файлів. Але не оригінали, а відредаговані документи — із завищеними українськими втратами та заниженими російськими. Найімовірніше, цей канал став першим, який поширив фейк.

Під час служби у ВМС США Білс працювала на авіабазі на острові Відбі у штаті Вашингтон, де була спеціалістом з авіаційної електроніки. Це надавало їй певний рівень доступу до секретної інформації. Острів Відбі — чутливий обʼєкт оборони США й основна база американської розвідувальної авіації на півночі Тихого океану.

Утім, ніяких очевидних звʼязків між документами, до яких могла мати доступ Білс, та інформацією, яку збирав Тейшейра, поки що не виявили. До того ж з листопада 2022 року вона вже не могла мати жодного доступу до військових документів. Цілком можливо, що її канал використали просто як майданчик для зливу.

У суботу 15 квітня журналістам The Wall Street Journal вдалося поспілкуватися із Сарою Білс. Вона заявила, що мережею каналів Donbass Devushka загалом керують 15 людей по всьому світу, а вона — лише один з адміністраторів. Щоправда, назвати їхні імена Сара відмовилася.

Також Білс стверджує, що ніколи не поширювала жодних секретних документів, а ті самі файли на каналі опублікував інший адміністратор, їх уже видалили. Вона заперечує, що порушувала санкції проти росії та переказувала гроші російським організаціям. Каже, що прибутки від каналів йшли на підтримку їхньої роботи та благодійні внески «для Сирії, Сомалі, Пакистану і Сербії».

Командування Військово-морських сил США поки що ніяк не коментує нюанси служби Сари Білс. Міністерство юстиції США розпочало власне розслідування.

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