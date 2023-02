Що подивитися у вихідні. Новий сезон психологічного серіалу «Ти», останній сезон «Флеша» та романтична комедія з Різ Візерспун і Ештоном Кутчером, які грають колишніх

Психологічний серіал «Ти» — четвертий сезон

Про що серіал. Джо Голдберг — психопат і серійний вбивця, який, утім, мріє про щасливу сімʼю. Протягом трьох сезонів серіалу він намагається побудувати стосунки з різними жінками під різними фейковими особистостями та в різних містах — від Нью-Йорка до Лос-Анджелесу. У четвертому сезоні Джо в Лондоні та вдає університетського професора. Тепер вже на самого Голдберга полює таємничий вбивця, особу якого він намагається розкрити. Четвертий сезон розділений на дві частини — пʼять епізодів зараз і ще пʼять у березні.

You / Netflix / шоуранери — Ґреґ Берланті, Сера Гембл / у головних ролях — Пенн Беджлі, Вікторія Педретті, Елізабет Лейл / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 90% від критиків, 78% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,7.

Що кажуть критики. Collider пише, що в четвертому сезоні Пенн Беджлі найбільше розкривається в ролі Джо, а в сценарії є і цікаві загадки, й абсолютно дурні повороти. USA Today вважає, що в інших сезонах, поки Джо був у США, шоуранери розуміли, на якому матеріалі працюють, але Англія в них вийшла занадто карикатурною.

Романтична комедія «До тебе чи до мене»

Про що фільм. Деббі та Пітер знайомі давно. Колись, у 2003 році, вони навіть переспали, із цього могло вийти щось більше, але життя розкидало їх. Через 20 років неодружений Пітер живе в Нью-Йорку та лікується від алкоголізму, а Деббі розлучилася з чоловіком та сама виховує сина в Лос-Анджелесі. Вона вирішує закінчити курс коледжу, який колись кинула, і просить Пітера їй допомогти. Він має переїхати на якийсь час до Лос-Анджелесу, щоб подбати про її сина, а вона тим часом поживе у нього в Нью-Йорку.

Your Place or Mine / Netflix / режисерка — Алін Брош Маккена / у головних ролях — Різ Візерспун, Ештон Кутчер, Зої Чао / тривалість — 1 година 51 хвилина / рейтинг Rotten Tomatoes — 40% від критиків, 100% від глядачів / рейтинг IMDb — ще немає.

Що кажуть критики. Як пише The Guardian, сама завʼязка сюжету передбачає, що змінивши обстановку, герої мають помінятися ролями, відкрити в собі нові якості, але цього майже не відбувається. The New Yourk Times каже, що деякі риси героїв, які сценаристи подають як милі, насправді викликають тривогу за їхній психологічний стан.

Супергеройський серіал «Флеш» — дев’ятий сезон

Про що серіал. Девʼятий та останній сезон серіалу DC Universe про пригоди Баррі Аллена — супергероя Флеша. Першим лиходієм, який зустрінеться Флешу в новому сезоні, буде Капітан Бумеранг. Даніель Панабейкер зіграє нову версію Вбивці Мороза.

Flash / The CW / шоуранери — Ґреґ Берланті, Ендрю Крайсберг і Джефф Джонс / у головних ролях — Ґрант Ґастін, Кендіс Паттон, Даніель Панабейкер, Даніель Ніколет / тривалість — 13 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 89% від критиків, 66% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,6.

Що кажуть критики. IGN вважає, що початок девʼятого сезону несподівано найсильніший з усіх. GameRant пише, що в серіалі досі є цікаві повороти та смішні моменти.

Драматичний серіал «Мільйон дрібниць» — п’ятий сезон

Про що серіал. Джон із Бостону несподівано для всіх вкорочує собі віку, вистрибнувши з вікна. Для сімох його друзів це стає справжнім ударом. Хтось шукає причини смерті Джона в собі, хтось — в інших. Друзі домовляються змінити власні життя, бути чеснішими, робити те, що завжди хотіли, але з якихось причин не могли. Це призводить до несподіваних наслідків. Пʼятий сезон серіалу буде останнім.

A Million Little Things / ABC, Hulu / шоуранер — ДіДжей Неш / у головних ролях — Девід Ґвінтолі, Романі Малко, Еллісон Міллер, Крістіна Мозес, Грейс Пак / тривалість — 13 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 69% від глядачів, від критиків ще немає / рейтинг IMDb — 7,9.

Що кажуть критики. Оглядач на Decider пише, що серіал досить логічно та емоційно закінчує історію всіх персонажів. І якщо ви встигли привʼязатися до героїв, то в деяких моментах точно не зможете стримати сліз.

Драмеді «Хтось, кого я знав»

Про що фільм. Карʼєристка Еллі колись переїхала з провінції до Лос-Анджелесу, де хотіла знімати серйозні документальні фільми. Однак їй доводиться працювати продюсером телешоу. Коли канал закриває її шоу, вона вирішує повернутися в рідне містечко. Там Еллі зустрічає свого колишнього хлопця Шона, який збирається одружитися з молодою музиканткою Кессіді. Еллі розривається між бажанням повернути собі Шона та щирою симпатією до Кессіді, яка нагадує їй себе в юності.

Somebody I Used to Know / Amazon Prime / режисер — Дейв Франко / у головних ролях — Елісон Брі, Джей Елліс, Кірсі Клемонс / тривалість — 1 година 46 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 74% від критиків, 40% від глядачів / рейтинг IMDb — 5,6.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що найяскравіша частина фільму — другорядна роль сексуально активної мами Еллі. The New York Times каже, що режисер Дейв Франко привніс певну сонячну атмосферу та відтінок фарсу в досить посередній сюжет.

