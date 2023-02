Що подивитися у вихідні. Інтригуючий трилер «Пильне око», серіал «Дорогий Едвард» і документалка про Памелу Андерсон та її чоловіків

Детективний трилер «Пильне око»

Про що серіал. Дружина Меттью Ворда вкоротила собі віку, вистрибнувши у вікно. У будинку живуть інші родичі та прислуга, але дивитися за його сином Джаспером нікому, тому Меттью наймає няню. Нова няня Єлена Сантос та її хлопець Скотт мають певний особистий інтерес до багатої родини Вордів і багатоквартирного будинку «Грейборн», що їм належить. Але вони навіть не уявляють, який клубок зловісних таємниць чекає на них у цьому домі.

The Watchful Eye / Freeform, Hulu / шоуранер — Джулі Дурк / у головних ролях — Маріель Моліно, Воррен Крісті, Емі Екер, Джон-Майкл Екер / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 79% від глядачів, від критиків ще немає / рейтинг IMDb — 6,4.

Що кажуть критики. Time хвалить гру Маріель Моліно та Емі Екер і зазначає, що сценаристи добре прописали мотивацію персонажів. Collider вважає, що інтрига серіалу в перших двох епізодах доволі слабка, проте подивимося, що буде далі.

Драматичний серіал «Дорогий Едвард»

Про що серіал. Адаптація однойменного роману 2020 року американської письменниці Енн Наполітано. Історія малого Едварда Адлера, що єдиний вижив в авіакатастрофі. Уся його родина загинула, тому Едвард опинився сам на сам із життям. На груповій терапії, яку влаштувала авіакомпанія, він поступово зближується з родичами інших загиблих. Роман Наполітано і серіал засновані на реальній історії 8-річного Рубена ван Ассау, хлопця з Нідерландів, який пережив катастрофу авіалайнера Airbus A330-202 компанії Afriqiyah Airways у Триполі 12 травня 2010 року.

Dear Edward / Apple TV+ / шоуранер — Джейсон Катімс / у головних ролях — Колін О’Браєн, Конні Бріттон, Тейлор Шиллінг, Емі Форсайт / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 58% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 9,2.

Що кажуть критики. The Hollywood Reporter пише, що серіал зроблений майстерно та гарантовано змусить вас плакати, але треба готуватися до того, що він увесь суто про страждання. The Guardian каже, що сюжетні арки деяких персонажів не доведені до кінця, і це сумно.

Комедійний серіал «Фріридж»

Про що серіал. Спіноф серіалу «На районі», який виходив на Netflix з 2018 по 2021 рік. Сестри Глорія та Інес з Лос-Анджелесу влаштовують гаражний розпродаж. І знаходять на горищі коробку з речами своєї матері, яка померла кілька років тому. Загадкова дама хоче купити коробку за $200, а потім пропонує навіть тисячу, але її вже купила подруга дівчат Кемерон. Поступово стає зрозуміло, що коробка проклята та приносить невдачі, тому сестрам та їхнім друзям доведеться шукати спосіб позбутися прокляття.

Freeridge / Netflix / шоуранери — Лорен Юнерік, Джеймі Уєсіро, Джеймі Дунер, Едді Гонзалес, Джеремі Гафт / у головних ролях — Кейла Монтерросо Меджіа, Браяна Салаз, Тенцінґ Норґай Трейнор / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 80% від глядачів, від критиків ще немає / рейтинг IMDb — 6,7.

Що кажуть критики. Оглядач на Decider рекомендує серіал, якщо вам хочеться подивитися щось легке та підліткове, але якісне. The Hollywood Reporter пише, що серіал виконує свою функцію — через фантастичну історію з прокляттям розкриває теми складнощів дорослішання.

Документальний фільм «Памела, історія кохання»

Про що фільм. Документальна історія моделі та актриси Памели Андерсон. Частково героїня розповідає її в кадрі сама, частково — через щоденники та особисті відеозаписи. Від нещасливого дитинства, через перший успіх, «Рятувальників Малібу» і бурхливі 1990-ті до сьогодення.

Pamela, a Love Story / Netflix / режисер — Раян Вайт / тривалість — 1 година 52 хвилини / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% від критиків, 93% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,4.

Що кажуть критики. The New York Times пише, що у фільмі цікава оптика — Андерсон ніколи не була феміністкою і активісткою, але після всіх її історій виникає запитання, чому чоловіки чинили з нею так жорстоко. The Guardian каже, що Раян Вайт зробив дуже симпатичний, інтимний і дещо невловимий портрет героїні.

Комедійний серіал «Гарлем» — другий сезон

Про що серіал. У центрі історії — життя чотирьох темношкірих жінок з Нью-Йорку, які до своїх 30 років досягли певного успіху і зробили карʼєри, але досі не відповіли на головні запитання життя. Камілла, Тай, Квінн та Енджі подружилися ще в коледжі й тоді були впевнені, що у тридцять вони знатимуть про життя все. Але виявилося, що з віком проблем стає дедалі більше.

Harlem / Amazon Prime / шоуранер — Трейсі Олівер / у головних ролях — Міган Гуд, Грейс Баєрс, Шоніка Шандай, Джеррі Джонсон / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 7,1.

Що кажуть критики. Collider хвалить серіал за те, що він не переграє на полі расових питань, а зосереджується на особистих проблемах героїнь. Entertainment Weekly каже, що другий сезон логічно продовжує і покращує все, що було в першому.

