Twitter, Meta, Google і Microsoft звільняють десятки тисяч співробітників. Що сталося? IT-бульбашка луснула? Ні, це криза середнього віку і «соціальна зараза». Пояснюємо коротко

Це ще не обвал і не криза, а суттєва рецесія — зниження темпів економічного зростання, коли компаніям треба зробити крок назад. Останнє десятиліття технологічні компанії розвивалися аж занадто стрімко. Вони могли дозволити собі залучати інвестиції й направляти ресурси на цікаві та складні проєкти з невизначеною віддачею, які не приносили прибутку в найближчому майбутньому.

Наприклад, Amazon з 2020 року найняла понад 10 тисяч людей для роботи над своїм продуктом штучного інтелекту Alexa. А в Meta близько 15 000 співробітників працювали над створенням метавсесвіту. Ці проєкти поки що не принесли компаніям жодного прибутку, обіцяючи прорив лише в майбутньому. Протягом років інвестори бачили в таких проєктах ознаки стабільності та зростання компаній. Якщо бізнес сміливо кидає гроші в майбутнє, отже він упевнений у своїх силах, і в нього можна сміливо інвестувати.

І без того швидкий ріст гігантів підсилила пандемія коронавірусу. Мільйони людей більшу частину свого дня проводили вдома, і це створило райські умови для технологічних компаній. Netflix замість кінотеатру, Zoom замість наради в офісі, онлайн-замовлення замість походу по магазинах. Суттєво виріс ринок цифрової реклами. Все це змусило технологічні компанії швидко набирати людей. Microsoft, наприклад, збільшила персонал зі 163 000 до 221 000, а Meta — з 45 000 до 72 000 людей. На Amazon взагалі пролився діамантовий дощ з інтернет-замовлень, тому з кінця 2019 року по кінець 2021-го штат компанії збільшився вдвічі — з 798 тисяч до 1,6 мільйона людей.

Колумніст The Atlantic Дерек Томпсон нагадує, що у 2020 році багато хто вважав диджиталізацію економіки через пандемію майже незворотньою.

Дерек Томпсон Facebook

«У цій інтерпретації пандемія була машиною часу, яка прискорила настання 2030-х та відповідно підвищила оцінку технологій. Компанії наймали десятки тисяч працівників, щоб задовольнити очікуване зростання. Але, можливо, пандемія насправді не була прискорювачем. Можливо, це була бульбашка», — пише він.

Люди в різних країнах повернулися в ресторани та кінотеатри, а гаджетів за час карантину накупили стільки, що до кінця 2022 року продажі, наприклад смартфонів, рекордно впали. Про це прямо каже і керівництво деяких компаній. Генеральний директор Google Сундар Пічаї у відкритому листі до співробітників, обґрунтовуючи необхідність скорочень, написав, що компанія наймала людей в одній економічній реальності, а зараз ми опинилися в зовсім іншій.

Сундар Пічаї Getty Images / «Бабель»

Дерек Томпсон називає це «кризою середнього віку» технологічних компаній. Один етап їхнього існування вже закінчився — умовна «молодість», час експериментів. Наступила зрілість, яку деякі компанії воліли не помічати і продовжували експерименти з неприбутковими проєктами. Томпсон жартує, що про цілком реальну кризу середнього віку можна говорити у випадку з Ілоном Маском, який доклався до загальної рецесії, руйнуючи Twitter.

Ще одна причина рецесії — постпандемічна інфляція та спроби Федеральної резервної системи США її стримати. У другій половині 2022 року голова ФРС Джером Павелл заявив про підвищення відсоткових ставок. Майже всі компаній на IT-ринку так чи інакше залежать від кредитних грошей. Поки відсоткові ставки були низькими, інвестори активно вкладали кошти саме в ті компанії, які обіцяли довгострокові проєкти та зоряне майбутнє. В результаті у багатьох компаній ринкова капіталізація та річний дохід стали неспівставні — компанії на практиці заробляли мало або взагалі були збитковими, а інвестували в них багато. Коли ФРС підвищило відсоткові ставки, інвестори переоцінили ризики і потік грошей в IT-компанії послабшав. А власних заробітків їм не вистачає, тому треба скорочувати видатки.

Джером Павелл Getty Images / «Бабель»

А ще компанії просто копіюють поведінку одна одної. Оригінальну причину масових скорочень запропонував професор Вищої школи бізнесу Стенфордського університету Джеффрі Пфеффер. Він називає це «соціальною заразою» — компанії в одній сфері копіюють поведінку конкурентів, оскільки вважають, що якщо всі навколо щось роблять, то це не просто так. Коли починаються скорочення в одних компаніях, то правління інших починає тиснути на виконавче керівництво й питати, чому вони не роблять те саме.

«Чи може це бути рецесія? Так. Чи була бульбашка в оцінках? Абсолютно. Meta найняла забагато людей? Мабуть. Але чи тому вони звільняють людей? Звичайно ні. У Мети багато грошей. Усі ці компанії заробляють гроші. Вони роблять це тому, що це роблять інші компанії», — впевнений професор.

На думку Пфеффера, яку він багато років відстоює у своїх наукових роботах, скорочення — це майже завжди шкідливий для компанії крок. Тому що це зменшує мотивацію та продуктивність співробітників, погіршує атмосферу в компанії й не сприяє зросту вартості акцій. І все це врешті-решт може вплинути на доходи компанії більше, ніж витрати на заробітну плату. Просто ефект від скорочень — негайний, і помітніший за довгострокові їхні наслідки. Але компанії в різних сферах продовжують скорочувати, просто тому, що так заведено і це роблять інші.

Джеффрі Пфеффер Facebook

Тим часом скорочення в технологічних компаніях уже вплинуло на дотичні сфери. В першу чергу, на рекламу та медіа. Компанії очікують, що доходи від цифрової реклами в першій половині 2023 року впадуть щонайменше вдвічі. Тому вже заявляють про скорочення. Компанія Vox Media планує скоротити до 7% штату — близько 130 людей. Порівняно з техногігантами не так багато, але для редакцій видань суттєво.

Генеральний директор Washington Post Фред Раян ще з осені 2022 року каже про загрозу звільнення 10% персоналу — близько 100 людей. The Washington Post також заявила, що припинить видавати свій друкований журнал — ще мінус 10 місць.

Компанія BuzzFeed оголосила про плани скоротити близько 12% штату — близько 180 співробітників, головним чином у відділах продажів, технологій, студійного виробництва.

Втім, ця рецесія навряд чи перейде в глобальну кризу. Деякі технологічні компанії поки що уникають великих скорочень. Наприклад Apple. Вони не так стрімко збільшували свій штат останніми роками, а ще заощаджували на пільгах і преміях для співробітників. Ніхто з гігантів не банкрутує і не закривається, а звільняючи людей на одних проєктах, вони продовжують набирати їх в інші.

Дерек Томпсон теж стверджує, що «криза середнього віку» скоро мине, просто технологічні компанії опинилися в проміжку між двома епохами технологічних та ринкових проривів. І наступна епоха може бути повʼязана з успіхами в розробці штучного інтелекту.

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