Українські військові три тижні приймали олію CBD, яку виготовляють із канабісу — у них покращився сон і знизилася тривожність. Розповідаємо, як працює ця речовина і чому це не наркотик

CBD — це речовина, яку виділяють з канабісу, але яка не має наркотичних властивостей. Вона допомагає при різних неврологічних розладах

Абревіатура CBD розшифровується як канабідіол. Це хімічна сполука, яка є в канабісі. Канабіс містить понад сто різних канабідіолів. Учені досі вивчають їхні властивості, але найбільш досліджені два компоненти — тетрагідроканабінол (THC) і CBD. THC відповідає саме за наркотичні ефекти — викликає відчуття ейфорії, змінює свідомість і поведінку. Натомість CBD, як виявили вчені, не має жодного психотропного ефекту, але при цьому може позитивно впливати на організм. CBD використовують при лікуванні епілепсії у дітей — препарати на основі цієї речовини зменшують судоми, спазми та частоту нападів. CBD також рекомендують приймати людям з будь-якими неврологічними розладами. Ця речовина може замінити снодійні та заспокійливі, має протизапальні властивості та полегшує симптоми при таких аутоімунних захворюваннях, як множинний склероз і ревматоїдний артрит.

В українському реабілітаційному центрі для військових провели експеримент зі вживанням CBD. Військові сказали, що почали почуватися краще

У грудні минулого року до реабілітаційного центру для військових «Лісова поляна» під Києвом звернувся один з українських виробників олії CBD і запропонував, щоб військові приймали її під час реабілітації. Лікарі відібрали групу із 30 військових, усі вони отримали на фронті контузію головного мозку. Після такої контузії у людей виникають проблеми з тиском, координацією, сном, слухом, зʼявляються головні болі та тривожність.

Військові знали, що беруть участь в експерименті. Їх розділили на дві групи по 15 людей, одна група приймала CBD три тижні, інша — не приймала. У перший тиждень пацієнти випивали по 100 міліграмів розчину на день, у другий — по 200, далі — по 300. Учасники експерименту помітили, що стали почуватися краще. Зникли проблеми зі сном, зменшилися головні болі та роздратованість. Один з учасників експерименту Костянтин Данченко, який отримав у Донецькій області контузію середньої тяжкості, розповів «Бабелю», що на десятий день реабілітації у нього покращилися сон і тиск, а на 27 день зникло заїкання.

Ксенія Возніцина — директорка реабілітаційного центру для військових «Лісова поляна». jetsetter.ua / «Бабель»

Але директорка Центру Ксенія Возніцина пояснює, що експеримент не можна назвати класичним клінічним дослідженням, коли пацієнти погоджуються на випробування ліків і навіть не знають, вживають їх чи фізрозчин. CBD було не основним методом лікування, а додатковим до традиційного — прийому медикаментів, голковколювання, масажів, фізичної терапії. Тому, попри позитивні результати, вплив CBD на військових ще необхідно вивчати.

CBD не призначають як основне лікування — тільки як допоміжний фактор. На відміну від медичного канабісу його можна легально купити в Україні

У всьому світі CBD — це дієтична добавка до їжі, крім зареєстрованих ліків на основі речовини. Тому лікар може порекомендувати CBD як допоміжний засіб у схемі лікування. І хоч CBD офіційно дозволено ввозити в Україну з 2021 року, українські лікарі про нього майже нічого не знають, каже «Бабелю» наукова співробітниця Інституту фізіології імені Олександра Богомольця НАН України Ольга Запухляк. Вона не виключає, що одна з причин — це стереотипи щодо CBD: «Не здивуюся, якщо лікарі бояться CBD, бо думають, що це наркотик», — говорить Запухляк.

Медичний канабіс, на відміну від CBD, призначає саме лікар. Він має у складі CBD, THC та інші канабіноїди. Медичний канабіс вирощують в екологічних умовах і призначають людям з різними хворобами, зокрема онкологічними. Але в Україні медичний канабіс досі заборонений. Можливо, це зміниться вже цього року, і парламент ухвалить розроблений МОЗ законопроєкт, який дозволяє купувати та виробляти канабіс для медичних і наукових цілей.