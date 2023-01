Журналісти знімали президентів, зупиняли війни та руйнували власні карʼєри фейками. «Бабель» зібрав 11 стрічок про гучні репортерські розслідування — як вигадані, так і цілком реальні

«У центрі уваги»

2001 рік, Бостон. Новий головний редактор газети The Boston Globe дає завдання журналістам із рубрики «У центрі уваги» провести розслідування щодо католицького священника Джона Геогана, якого підозрювали в сексуальному насильстві над дітьми. Команда починає досліджувати випадок Геогана та з часом розуміє, що проблема набагато масштабніша. Бо, по-перше, священника покривав архієпископ Бостону кардинал Бернард Лоу. По-друге, у сексуальному насильстві підозрювали не лише Геогана, але й щонайменше 12 священників по всьому штату Массачусетс, і таких випадків були сотні. Невелике розслідування поступово стає масштабним і триває понад рік.

Стрічка отримала два «Оскари» — як найкращий фільм та за оригінальний сценарій. А ще — дві нагороди на Венеційському кінофестивалі, премію BAFTA за найкращий сценарій та багато інших міжнародних нагород.

Spotlight / 2015 / США / режисер — Том Мак-Карті / у головних ролях — Марк Руффало, Майкл Кітон, Рейчел Мак-Адамс, Лев Шрайбер, Стенлі Туччі / тривалість — 2 години 9 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 97% від критиків, 93% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,1.

«Секретне досьє»

1971 рік, газета The New York Times публікує критичний матеріал про війну у Вʼєтнамі, у якому стверджує, що існує секретний військовий звіт про стан справ американської армії. Після цього газета отримує погрози від президента США Річарда Ніксона. Влада спростовує існування такого звіту. Трохи згодом військовий аналітик Даніель Еллсберг передає частину цього звіту в редакцію газети The Washington Post. Видавчиня газети Кетрін Грем та головний редактор Бен Бредлі вирішують публікувати матеріали, попри тиск з боку влади.

Фільм отримав три нагороди від Національної ради кінокритиків США — як найкращий фільм, за чоловічу роль Тома Генкса та жіночку роль Меріл Стріп. Крім того, стрічка мала дві номінації на «Оскар» (найкращий фільм та жіноча роль) і шість номінацій на «Золотий глобус».

The Post / 2017 / США / режисер — Стівен Спілберг / у головних ролях — Меріл Стріп, Том Генкс, Сара Полсон, Боб Оденкерк / тривалість — 1 година 56 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 88% від критиків, 73% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,2.

«Вся президентська рать»

Адаптація однойменної книжки 1974 року журналістів Боба Вудворда і Карла Бернштейна. «Всю президентську рать» можна дивитися одразу після «Секретного досьє», бо фільм розповідає про подальші стосунки між редакцією газети The Washington Post та президентом Ніксоном. Редакція газети, чия репутація зміцніла після публікацій про війну у Вʼєтнамі, отримує інформацію про те, що адміністрація Ніксона прослуховувала своїх політичних опонентів із Демократичної партії в готелі «Вотергейт». Журналісти Вудворд і Бернштейн за підтримки свого редактора Говарда Сімонса починають розслідування. Декілька разів воно заходить у глухий кут. але врешті призводить до приголомшливих результатів.

Стрічка отримала чотири «Оскари» — за найкращий адаптований сценарій, найкращий звук, роботу художника-постановника та роль другого плану Джейсона Робардса. Крім того, фільм відзначили Національна рада кінокритиків США та Асоціація кінокритиків Нью-Йорка. Він отримав багато номінацій на BAFTA, «Золотий глобус» та інші премії.

All the President's Men / 1976 / США / режисер — Алан Пакула / у головних ролях — Роберт Редфорд, Дастін Гоффман, Джейсон Робардс, Роберт Дюваль / тривалість — 2 години 18 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 94% від критиків, 92% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,9.

«Убити посланця»

Репортер газети Mercury News із Сан-Хосе Ґері Вебб бере інтервʼю в наркоторговця Ронні Квейла, який заявляє, що влада незаконно конфіскувала його маєток. Після цього на звʼязок із Веббом виходить таємнича жінка і пропонує йому секретні документи. Вебб починає розслідування й отримує факти, які доводять, що ЦРУ причетне до контрабанди кокаїну на територію США. Так американський уряд підтримував повстанців-контрас у Нікарагуа, які боролися з соціалістичним режимом президента Даніеля Ортеги та були ланкою в ланцюгу контрабанди. Життя Вебба під загрозою, але він все одно вирішує публікувати матеріали по цій справі. Цикл матеріалів він називає «Темний альянс».

Стрічка отримала нагороду на кінофестивалі в Траверс-Сіті, премію від Асоціації кінокритиків Джорджії та багато інших міжнародних номінацій та нагород.

Kill the Messenger / 2014 / США / режисер — Майкл Куеста / у головних ролях — Джеремі Реннер, Розмарі Девітт, Рей Ліотта, Баррі Пеппер, Мері Елізабет Вінстед / тривалість — 1 година 52 хвилини / рейтинг Rotten Tomatoes — 77% від критиків, 69% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,9.

«Зодіак»

Карикатурист газети San Francisco Chronicle Роберт Грейсміт починає власне розслідування вбивств у Північній Каліфорнії, які вчиняє маніяк на прізвисько Зодіак. Вбивця пише зашифровані листи в поліцію, які мають містити підказки щодо його особистості. Грейсміта неформально підтримує інспектор поліції Девід Тоші. Паралельне розслідування веде зірка San Francisco Chronicle, журналіст Пол Евері, але він поступово перестає вірити в можливість зловити Зодіака. Грейсміт і Тоші виходять на підозрюваного Артура Лі Аллена.

Фільм номінували на «Золоту пальмову гілку» Каннського кінофестивалю, він отримав багато номінацій різних премій та фестивалів — «Сатурн», «Боділ», премію Едгара По тощо.

Zodiac / 2007 / США / режисер — Девід Фінчер / у головних ролях — Джейк Джилленгол, Марк Руффало, Роберт Дауні-молодший, Ентоні Едвардс, Браян Кокс / тривалість — 2 години 37 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 90% від критиків, 77% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,7.

«Журналіст»

Газета Tokyo Metropolitan News отримує анонімну інформацію про корупцію на будівництві нового університету. Розслідування веде журналістка Еріка Йошиока, її батько теж був журналістом і наклав на себе руки через підозри у фейках. Еріка намагається отримати інформацію від чиновника Канзакі, але той у паніці вчиняє суїцид. Його знайомий, чиновник кабінету міністрів Такумі Сугіхара вирішує допомогти Еріці в її розслідуванні.

Стрічка отримала премію Японської кіноакадемії як найкращий фільм, нагороду Nikkan Sports Film Award та різні номінації на кінофестивалях.

新聞記者 / 2019 / Японія / режисер — Мічіхіто Фуджі / у головних ролях — Сім Ин Кьон, Торі Мацузака, Цубаса Хонда, Амане Окаяма / тривалість — 1 година 53 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — немає / рейтинг IMDb — 6,2.

«Правда»

Напередодні президентських виборів у США 2004 року команда журналістів програми 60 Minutes Wednesday на каналі CBS під керівництвом Мері Мейпс починає розслідування щодо армійської служби Джорджа Буша-молодшого. Вони отримують інформацію про те, що в 1970-х, коли Буш служив в армії, до нього було поблажливе ставлення командування. Наприклад, він не міг виконати основні фізичні нормативи, але йому завищували результат. Колишній військовий Білл Беркетт передає журналістам документи, які це підтверджують. Та після публікації виявляється, що документи, скоріше за все, підроблені. Мейпс та її команда опиняються під шквалом критики.

Кейт Бланшетт отримала нагороду Міжнародного кінофестивалю в Палм-Спрінгз за роль Мері Мейпс.

Truth / 2015 / США / режисер — Джеймс Вандербілт / у головних ролях — Кейт Бланшетт, Роберт Редфорд, Тофер Грейс, Елізабет Мосс / тривалість — 2 години 5 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 63% від критиків, 62% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,8.

«Без лихого наміру»

Молода амбітна журналістка Меган Картер розслідує вбивство керівника Спілки вантажників Джо Діаза. Вона випадково отримує документи з офісу прокурора, з яких випливає, що до вбивства причетний бізнесмен, торговець алкоголем Майкл Галлахер. Картер пише про це статтю. Але згодом на неї виходить Галлахер, який стверджує, що невинний. Картер зʼясовує, що документи прокурора були підробленими — їх навмисне підсунули журналістці, щоб скинути провину на Галлахера.

Стрічка отримала дві премії Берлінського міжнародного кінофестивалю та багато номінацій, у тому числі три на «Оскар» та дві — на «Золотий глобус».

Absence of Malice / 1981 / США / режисер — Сідні Поллак / у головних ролях — Пол Ньюман, Саллі Філд, Боб Балабан / тривалість — 1 година 56 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 81% від критиків, 63% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,9.

«Китайський синдром»

Телерепортерка Кімберлі з оператором Річардом та звукорежисером Ектором знімають репортаж з атомної електростанції біля Лос-Анджелесу. Випадково вони стають свідками надзвичайної ситуації, яка мало не переростає в катастрофу. Річард таємно знімає події на станції, але керівництво телеканалу забороняє пускати кадри в ефір. Тим часом небезпека аварії нікуди не поділася, про що керівник зміни на станції Джек Ґоделл намагається попередити керівництво, але його ігнорують. Кімберлі зі свого боку намагається попередити населення.

Джек Леммон отримав нагороду Каннського кінофестивалю як найкращий актор. Крім того, він та Джейн Фонда отримали нагороди BAFTA за ролі Ґоделла та Кімберлі. Стрічка отримала премію Гільдії сценаристів Америки за найкращий оригінальний сценарій та безліч номінацій, у тому числі чотири на «Оскар» та пʼять — на «Золотий глобус».

The China Syndrome / 1979 / США / режисер — Джеймс Бріджес / у головних ролях — Джейн Фонда, Джек Леммон, Майкл Дуглас / тривалість — 2 години 2 хвилини / рейтинг Rotten Tomatoes — 88% від критиків, 80% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,4.

«Континентальний вододіл»

Репортер газети Chicago Sun-Times Ерні Сучак розслідує корупційні оборудки на продажі земельних ділянок. Одного дня його бʼють офіцери поліції, яких підіслав місцевий чиновник Яблоновітц, і Ерні опиняється в лікарні. Редактор вирішує відправити Сучака у відрядження задля його ж безпеки та дає йому завдання взяти інтервʼю в доктора Нелл Портер, яка живе в горах та досліджує білоголових орланів. Портер не любить журналістів і спочатку проганяє Сучака, але поступово починає відчувати до нього симпатію. Тим часом у Чикаго помирає один з інформаторів Ерні по корупційній справі.

Блер Браун номінували на «Золотий глобус» як найкращу актрису за роль Нелл Портер.

Continental Divide / 1981 / США / режисер — Майкл Ептед / у головних ролях — Джон Белуші, Блер Браун, Аллен Гарфілд / тривалість — 1 година 43 хвилини / рейтинг Rotten Tomatoes — 73% від критиків, 53% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,2.

Бонус: «Газета»

Цей фільм загалом не про журналістське розслідування, хоча серед подій стрічки воно теж є. Фільм описує 24 години з життя редактора вигаданої газети New York Sun Генрі Гекета. Видання на межі банкрутства, керівництво вимагає скоротити персонал, і Гекет хоче врятувати газету якимось сенсаційним матеріалом. До рук його колеги Алісії Кларк потрапляє інформація про вбивство двох бізнесменів. У Гекета є один день, щоб перевірити інформацію й запобігти вірогідному фейку, бо Алісія хоче публікувати сенсацію просто зараз. Паралельно дружина Гекета Марта підозрює його в романі з Алісією і починає за ним стежити. А чиновник місцевої адміністрації переслідує репортера газети Майкла через викривальну статтю про нього. Гекету доведеться якось розвʼязати всі ці проблеми за один день.

The Paper / 1994 / США / режисер — Рон Говард / у головних ролях — Майкл Кітон, Ґленн Клоуз, Маріса Томей, Ренді Куейд, Роберт Дюваль / тривалість — 1 година 52 хвилини / рейтинг Rotten Tomatoes — 88% від критиків, 66% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,6.

