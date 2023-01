У Громадянській війні в США переміг Південь, Польща досі соціалістична, а Японська імперія та Третій Рейх ведуть холодну війну. «Бабель» зібрав 5 фільмів та 5 серіалів у жанрі альтернативної історії

The Man in the High Castle / США / 2015—2019 / шоуранер — Френк Спотніц / у головних ролях — Алекса Давалос, Руперт Еванс, Люк Клейнтанк, Ді Джей Кволс, Кері-Хіроюкі Тагава / тривалість — 4 сезони (40 епізодів) / рейтинг Rotten Tomatoes — 84% від критиків, 80% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,9.