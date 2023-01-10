Розпʼяття з куль, браслети з гранат і вази з гільз від снарядів. Як воєнні відходи ставали окопним мистецтвом під час світових війн. Фотоісторія «Бабеля»

Солдати майстрували з усього, що потрапляло під руку, під час різних воєн. Однак термін «окопне мистецтво» виник на європейських фронтах під час Першої світової. Відіграли свою роль і масштаби конфлікту, і новий — окопний — формат ведення війни, і безліч військових відходів: гільз, патронів, фрагментів амуніції тощо. Усе починалося з дрібних предметів, що ставали в нагоді солдатам у повсякденному побуті, як-от ножів, запальничок, попільничок, металевих кришок для сірникових коробок.

Запальничка часів Першої світової війни, зроблена з гільзи та британської монети в один пенні. Wikimedia / «Бабель»

Французька запальничка з гільзи часів Першої світової війни, зроблена у вигляді труни. Wikimedia / «Бабель»

Французька попільничка з патронів і гільзи від снаряду зі згадкою про Верденську битву, яка тривала з 21 лютого до 19 грудня 1916 року. Wikimedia / «Бабель»

Найчастіше різноманітні декоративні предмети під час Першої світової робили з гільз від артилерійських снарядів. Друга світова тільки посилила цей тренд, адже армії були більш механізованими, отже, солдати мали доступ до різноманітніших інструментів.

Бельгійські солдати обробляють гільзи від артилерійських снарядів під час Першої світової. Wikimedia / «Бабель» Американські солдати в Європі із саморобною вазою з артилерійської гільзи, 1944—1945 роки. nationalww2museum / «Бабель» Бельгійські солдати обробляють гільзи від артилерійських снарядів під час Першої світової. Американські солдати в Європі із саморобною вазою з артилерійської гільзи, 1944—1945 роки. Wikimedia / «Бабель»; nationalww2museum / «Бабель»

Ваза з артилерійської гільзи зі згадкою про Верденську битву під час Першої світової. Wikimedia / «Бабель» Італійська гільза від снаряду часів Першої світової, прикрашена кованою гадюкою. Wikimedia / «Бабель» Ваза з артилерійської гільзи зі згадкою про Верденську битву під час Першої світової. Італійська гільза від снаряду часів Першої світової, прикрашена кованою гадюкою. Wikimedia / «Бабель»

Попри термін «окопне мистецтво» далеко не всі предмети робили безпосередньо в окопах. Та й авторами не завжди були солдати. Цивільні, які мешкали на прифронтових територіях, швидко створили новий ринок «окопного мистецтва». Цей кустарний промисел процвітав ще кілька десятиліть після завершення війн, адже матеріалу для виробництва сувенірів із куль, гільз та інших «воєнних відходів» було вдосталь.

На фото ліворуч: Розп’яття з британських і французьких патронів часів Першої світової, зроблене, найімовірніше, цивільними кустарями. На фото праворуч: Розп’яття з куль, зроблене французьким лейтенантом 109 артилеристського полку Віктором Дрено під час Першої світової. Media.iwm.org.uk / Wikimedia

Предмети «окопного мистецтва» створювали й військовополонені. Для них це мало безпосередню вигоду — вироблене можна було обміняти на їжу, сигарети або якісь привілеї. Особливо вправні виготовляли речі на замовлення.

Сувенірна палиця, яку німецькі військовополонені часів Другої світової подарували американському військовому, що за ними наглядав. Дерев’яна частина, ймовірно, зроблена з частини ящика від боєприпасів. nationalww2museum Скрипка, яку зробив американський пілот Клер Клайн протягом 1944 року в німецькому таборі. Клайн змайстрував деревообробні інструменти з битого скла та столових приборів. А саму скрипку зробив з частин дерев’яних ліжок, ніжок столів і картонних коробок. nationalww2museum Сувенірна палиця, яку німецькі військовополонені часів Другої світової подарували американському військовому, що за ними наглядав. Дерев’яна частина, ймовірно, зроблена з частини ящика від боєприпасів. Скрипка, яку зробив американський пілот Клер Клайн протягом 1944 року в німецькому таборі. Клайн змайстрував деревообробні інструменти з битого скла та столових приборів. А саму скрипку зробив з частин дерев’яних ліжок, ніжок столів і картонних коробок. nationalww2museum

Солдати створювали, купували та вимінювали предмети «окопного мистецтва» на згадку про битву чи якусь іншу подію, а також відправляли додому сувеніри для близьких. Під час Першої світової були популярні кулони з куль або гільз. Друга світова принесла нові матеріали для таких прикрас. Наприклад, оргскло, яке «видобували» зі збитих літаків.

Німецький сувенірний браслет часів Першої світової, зроблений з частини від гранати. Wikimedia / «Бабель»

Сувенірний кулон із кулі часів Першої світової. Wikimedia / «Бабель»

Заготовки для кулонів з оргскла, зроблені американським рядовим 21 піхотного батальйону Ральфом Тернером під час Другої світової. Wikimedia / «Бабель»

Сувенірна пудрениця з оргскла, зроблена у формі та кольорах американського війського кашкету часів Другої світової. iwm.org.uk

Витвори «окопного мистецтва» світових війн різняться за розмірами, технікою та матеріалами, з яких їх виготовляли. Деякі з них — справжні артобʼєкти, складні за виконанням та унікальні за творчим задумом.

Будильник, зроблений австралійським сапером Стенлі Перлом під час Першої світової з частин артилерійської гільзи, гільз від патронів, детонаторів гранат та інших деталей. Wikimedia / «Бабель»

Чорнильниця, зроблена зі снаряду часів Першої світової у форті де Лево на півночі Франції. Wikimedia / «Бабель»

Сувенірна модель американського важкого винищувача P-38 Lightning часів Другої світової. nationalww2museum

Після перемоги в України напевно зʼявиться музей власного «окопного мистецтва», а ми неодмінно про це напишемо. А щоб «Бабель» дожив до того моменту, підтримайте нас: 🔸 у гривні,🔸 у криптовалюті, 🔸 Patreon,🔸 PayPal: [email protected]