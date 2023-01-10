Тексти Війна. Окупанти бʼють по Очакову, Херсону та Донеччині, Велика Британія роздумує над постачанням Україні танків. День 321: онлайн Автор: Олег Панфілович Дата: 00:00, 10 січня 2023 Рятувальники розбирають завали після удару російських військ по Шевченковому Харківської області, 9 січня 2023 року. SERGEY BOBOK / AFP / Getty Images Почалася триста двадцять перша доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 9 січня — читайте тут.