В Успенському соборі Києво-Печерської лаври вперше служила Православна церква України. Віряни слухали богослужіння навіть на вулиці ― не всі змогли вміститись у храм. Фоторепортаж «Бабеля» 

Уперше в історії в Успенському соборі Києво-Печерської лаври відбулося богослужіння Православної церкви України. Його провів митрополит Епіфаній з нагоди Різдва Христового за юліанським календарем. Завжди в цьому соборі проводила службу Українська православна церква Московського патріархату, яка є частиною Російської православної церкви, очолювальної патріархом війни Кирилом — він підтримав напад росії на Україну. На першу службу ПЦУ в Києво-Печерській лаврі прийшли понад тисячу вірян. У соборі була тиснява, не всі змогли зайти до храму, тому багато хто слухав богослужіння на вулиці — у дворі встановили екран. Попри мороз люди не розходилися. Навколо лаври та у дворі чатували правоохоронці. Служба тривала три години. Закінчуючи її, Епіфаній помолився за звільнення «української землі від чужоземної навали» та сказав, що нині святкує друге народження Києво-Печерської лаври, «бо з неї відходить штучний дух нечестивого «руського мира», і повертається дух істинного духовного служіння святому православʼю та українському народу». Тижнем раніше російська церква провела останню службу в Успенському соборі, оскільки з нею розірвали договір оренди, а довгостроковий договір оренди храму з ПЦУ не підписували — богослужіння митрополита Епіфанія пройшло як одноразова подія з дозволу Міністерства культури та інформаційної політики. Після закінчення служби люди виходили із собору, вигукуючи: «Слава Україні!» Як пройшло перше богослужіння Православної церкви України в Києво-Печерській лаврі — у фоторепортажі «Бабеля».