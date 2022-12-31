17 знакових фото 2022-го — року, який ми ніколи не забудемо

1. 20 лютого в китайському Пекіні закрили 24-ті зимові Олімпійські ігри. Багато країн бойкотували їх через порушення прав людини в країні.

Getty Images / «Бабель»

2. 24 лютого, Харків. Жителі міста ховаються від обстрілів на станції метро. Getty Images / «Бабель» 3. Жителі Київської області 5 березня ховаються від обстрілів російської армії під зруйнованим мостом у місті Ірпінь. Міст підірвали українські військові, щоб завадити армії рф просуватися в бік Києва.

Суспільне

4. 5 березня, Одеський залізничний вокзал. Георгій Кебурія прощається зі своєю дружиною Майєю та дітьми. Вони сідають у потяг до Львова. Getty Images / «Бабель» 5. 9 березня російські війська обстріляли пологовий будинок та дитячу лікарню в Маріуполі. За кілька днів стало відомо, що вагітна жінка з фото та її малюк загинули.

Євген Малолєтка / «Бабель»

6. 27 березня на церемонії нагородження премією «Оскар» у Голлівуді актор Віл Сміт дав ляпаса коміку Крісу Року. Той (невдало) пожартував із зачіски акторової дружини Джади Пінкетт Сміт. Reuters / «Бабель» 7. 3 березня росіяни окупували Бучу. Тоді ж почали вбивати місцевих жителів і ховати їх у братських могилах. Одна з найбільших була біля церкви Святого Андрія Первозваного і Всіх Святих. 1 квітня Сили оборони звільнили Бучу. 8 квітня тіла з могили почали ексгумувати. Загалом на території церкви знайшли рештки 116 людей. Getty Images / «Бабель» 8. Містечко Бородянка на Київщині. На початку березня росіяни закидали його авіабомбами. З 1 по 3 березня армія рф здійснила чотири нальоти на місто і скинула десятки бомб. Найбільше постраждала вулиця Центральна — на фото одна з семи багатоповерхівок, що зазнали найпотужніших руйнувань.

Getty Images / «Бабель»

9. 9 квітня тодішній британський прем’єр Борис Джонсон приїхав до Києва з таємним неанонсованим візитом і зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Політик написав у Twitter, що ця зустріч — знак «непохитної підтримки народу України». А в соцмережах ще довго шуткували, що Love is — то дивитись один на одного, як Джонсон на Зеленського. Reuters / «Бабель» 10. 16 травня боєць «Азову» Дмитро («Орест») Козацький опублікував у соцмережі фото з заводу «Азовсталь», де оборонці Маріуполя та місцеві жителі ховалися від безперервних обстрілів росіян. Увечері того ж дня за домовленістю з російською стороною людей почали вивозити з заводу на окуповану територію.

Боєць полку «Азов» Дмитро Козацький (позивний «Орест»)

11. 30 липня український фотограф Євген Малолєтка опублікував у соцмережах фото з Харківщини — палаюче пшеничне поле. «Україна горить, — написав він. — Ось так зараз виглядає українська лінія фронту та кордон із росією. «Мордорські орки», як місцеві жителі називають війська рф, обстрілюють українські хлібні поля та не дають пожежникам і самим фермерам загасити вогонь». Британська газета The Guardian назвала Євгена Малолєтку фотографом року. Євген Малолєтка / «Бабель» 12. 6 вересня в шотландському замку Балморал зробили останнє офіційне фото королеви Єлизавети II. Вона чекає новообрану прем’єрку Великої Британії Ліз Трасс, щоб попросити її очолити уряд і сформувати парламент. 8 вересня королева спочине з миром. Вона увійде в історію як британський монарх, що правив найдовше — 70 років та 214 днів. Каденція Ліз Трасс стане найкоротшою — вона пробуде прем’єркою лише 45 днів.

Getty Images / «Бабель»

13. 21 вересня Насібе Самсе зрізає коси біля іранського посольства в Тегерані. Вона іранка, але живе в Туреччині і приєдналася до протестів проти поліції моралі в її країні. Напередодні ця служба затримала 22-річну Махсу Аміні за те, що вона буцімто неправильно носила хіджаб. За кілька днів після цього дівчина померла в лікарні. Це спричинило хвилю протестів проти поліції моралі. Getty Images / «Бабель» 14. Ліонель Мессі тримає Кубок ФІФА. 18 грудня аргентинська збірна в Катарі перемогла команду з Франції і стала чемпіоном світу. Сам Мессі отримав звання найкращого гравця — він забив сім голів та зробив три результативні передачі. Капітан збірної Аргентини запостив кілька фото в Instagram, і цей пост став найпопулярнішим в історії соцмережі — станом на полудень 31 грудня він зібрав уже 74,1 мільйона лайків. Так Мессі обійшов попереднього рекордсмена — фото курячого яйця, яке лайкнули 58,7 мільйона разів. Getty Images / «Бабель» 15. Снаряди, якими росія обстрілювала Харків з початку повномасштабного вторгнення. Місце, де їх зберігають, називають кладовищем снарядів. У грудні воно виглядало так. Але, за словами місцевих жителів, раніше було значно більшим — працівники ДСНС встигли його частково розібрати.

Костянтин і Влада Ліберови / «Бабель»

16. Маленький Олексій зі Слов’янська живе з бабусею та дідусем. Мама померла, а тато на фронті. Хлопчик тримає різдвяний подарунок від волонтерів та окрайчик хліба. Це фото зворушило не тільки користувачів соцмереж, а й працівників патрульної поліції Слов’янська та Краматорська. 25 грудня вони заїхали в гості до Олексія з подарунком і трохи його розважили — показали поліцейське авто та своє спорядження. Facebook 17. 28 грудня, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Верховній Раді під час щорічного звернення президента. Ми хотіли написати ще щось, але не будемо. Ви все бачите самі. Слава Україні!