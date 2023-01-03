Що подивитися на свята. «Бабель» зібрав десять найкращих серіалів 2022 року, які зігріють і порадують у перші дні 2023-го

«Венздей»

Найпопулярніший серіал кінця 2022 року, без якого ця добірка виглядала б дивно. Венздей Адамс, яка в усіх серіалах і фільмах франшизи «Родина Адамсів» була дитиною, тепер підліток. Коли дівчину виганяють зі звичайної школи, батьки відправляють її у спеціалізовану «Невермор» для складних учнів. Там вона починає розслідувати серію загадкових убивств, які скоїла надприродна істота. Чотири з восьми епізодів зняв особисто Тім Бертон, який також є виконавчим продюсером серіалу.

Деякі критики незадоволені тим, що шоуранери відійшли від центральної теми всієї франшизи — життя родини диваків серед звичайних людей, бо в «Неверморі» диваки всі. Але серіал швидко завоював народну любов. А танок Дженни Ортеги з четвертого епізоду блискавично пронісся соцмережами — його відтворили, мабуть, майже всі тіктокери, від учнів молодших класів до Леді Гаги. Фанати навіть згадали оригінальний танок Венздей із серіалу 1964 року. Серіал уже отримав дві номінації на «Золотий глобус» 2023 року — як найкращий у жанрі мюзиклу або комедії та за найкращу жіночу роль у мюзиклі або комедії (звісно, Дженна Ортега).

Wednesday / Netflix / шоуранери — Альфред Гоф і Майлз Міллар / у головних ролях — Дженна Ортега, Кетрін Зета-Джонс, Рікі Ліндгоум, Гвендолін Крісті, Емма Маєрс / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 71% від критиків, 86% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,3.

«Дім Дракона»

Приквел «Гри престолів», який розповідає історію дому Таргарієнів. Дія «Дому Дракона» відбувається за 200 років до подій основного серіалу та частково є екранізацією роману Джорджа Мартіна «Вогонь і кров» 2008 року. Після смерті свого новонародженого сина та дружини під час пологів король Візеріс I призначає спадкоємицею доньку Реєніру, хоча жінки Вестеросом ще ніколи не правили. Але йде час, і нова дружина короля народжує йому двох синів. Старий та хворий Візеріс розуміє ситуацію і намагається відвернути громадянську війну, яка почнеться після його смерті, але вже запізно.

Після виходу перших епізодів сезону «Дім Дракона» критикували за те, що персонажі та каст у ньому слабші, ніж у першому сезоні «Гри престолів». Але загалом серіал приємно нагадує часи розквіту оригінального шоу — інтриги, зради, жорстокі вбивства, альянси, обовʼязковий інцест. Та й персонажі до кінця сезону повністю розкрилися. «Дім Дракона» отримав дві номінації на «Золотий глобус» 2023 року — як найкращий телесеріал у жанрі драми та за найкращу жіночу роль у драмі (Емма Д’арсі).

House of the Dragon / HBO Max / шоуранер — Раян Кондал / у головних ролях — Педді Консидайн, Емма Д’арсі, Метт Сміт, Олівія Кук, Ріс Іванс / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 93% від критиків, 82% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,5.

«Володар перснів: Персні влади»

Головний фентезійний конкурент «Дому Дракона» у 2022 році. Дія серіалу відбувається у Другу епоху — за кілька тисяч років до подій «Гобіта» та основної трилогії «Володаря перснів». Альянс вільних рас Середзем’я переміг першого Темного Володаря Мелькора, якому служив Саурон, що вважається мертвим. Ельфійка Ґаладріель шукає докази того, що Саурон живий і готує нову велику бійню. Але їй майже ніхто не вірить. Тим часом по всьому Середзем’ю починають коїтися дивні речі — хтось риє підземні ходи, з неба падає метеор, на селища знову починають нападати невеликі загони орків.

«Персні влади» викликали багато дискусій — фанати всесвіту Джона Толкіна розкритикували серіал за невідповідність оригіналу. Шоуранери «спресували» події та персонажів з різних епох в одну, багато чого переписали та інтерпретували по-своєму. Також критикували каст і темношкірих акторів. Фанати обвалили рейтинги. Але якщо подивитися на оцінки «Перснів влади», наприклад, на IMDb, то помітно, що більшість глядачів ставили серіалу одиницю або десятку. Тобто майже всім, хто не переживає через невідповідність оригіналу, серіал дуже сподобався. А фінал сезону включали в топи найкращих фіналів року.

Lord of the Rings: Rings of Power / Amazon Prime / шоуранери — Джон Д. Пейн, Патрік Маккей / у головних ролях — Роберт Арамайо, Бенджамін Вокер, Морвед Кларк / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 52% від критиків, 38% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,9.

«Дивні дива» — четвертий сезон

1986 рік, минуло пів року після подій третього сезону — битви в торговому центрі Starcourt Mall у Гокінсі. Джойс, Вілл, Оді та Джонатан переїхали до Каліфорнії, Майк і Дастін у старшій школі продовжують грати в Dungeons & Dragons. Лукас, навпаки, не хоче більше бути ботаном і грає в баскетбол. Тим часом над Гокінсом нависла нова загроза — хтось убиває учнів старшої школи.

Четвертий сезон «Дивних див» став найпопулярнішим англомовним релізом Netflix за всі роки — за перші 28 днів його дивилися 1,35 мільярда годин. Критикам не дуже сподобалося, що епізоди стають дедалі довшими. Сумарний хронометраж двох останніх — майже 4 години. Але сезон хвалили за те, що в ньому стало більше горору, а сюжет «дорослішає» разом із персонажами. Якщо перші сезони критики порівнювали з фільмами Стівена Спілберга, то тепер — із роботами Девіда Кроненберга. Шоуранери «Дивних див» брати Даффери не приховують, що написали одразу сюжет усіх сезонів, цілісну історію. І вона наближається до кульмінації — пʼятий сезон буде останнім.

Stranger Things / Netflix / шоуранери — Метт і Росс Даффери / у головних ролях — Вайнона Райдер, Девід Гарбор, Міллі Боббі Браун, Фінн Вулфгард / тривалість — 9 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 92% від критиків, 90% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,7.

«Білий лотос» — другий сезон

«Білий лотос» — серіал-антологія, тож другий сезон пов’язаний з першим лише кількома другорядними персонажами та загальною атмосферою. У курортному готелі «Білий лотос» на Сицилії збираються гості. Серед них — Таня і Грег з першого сезону, які прибули з помічницею Поршею, Альбі ді Грассо з батьком Домініком та дідом Бертом і ще дві сімейні пари — Ітан з Гарпер і Кемерон з Дафною. Як і в першому сезоні, ми від початку знаємо, що знайомство героїв завершиться вбивством, але не знаємо, кого саме та чому.

Перший сезон «Білого лотосу» у 2021 році став приємною несподіванкою. Цього серіалу майже ніхто не чекав, але багато хто його полюбив. Другий сезон, на думку багатьох критиків, не гірший за перший. Він уже отримав номінації на «Золотий глобус» 2023 року — як найкращий мінісеріал чи антологія, за найкращу чоловічу роль у мінісеріалі (Фарід Мюррей Абрагам) та найкращу жіночу (тут аж дві актриси з цього серіалу — Дженніфер Кулідж та Обрі Плаза).

The White Lotus / HBO Max / шоуранер — Майк Вайт / у головних ролях — Фарід Мюррей Абрагам, Дженніфер Кулідж, Обрі Плаза, Меґан Фегі, Майкл Імперіолі / тривалість — 7 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 91% від критиків, 69% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,8.

«Андор»

Найуспішніший серіал у всесвіті «Зоряних війн» за останні роки. «Андор» — це приквел фільму «Бунтар Один» 2016 року із серії A Star Wars Story. За пʼять років до подій фільму злочинець Касіан Андор розшукує свою сестру, яку він не бачив з дитинства, і потрапляє у поле зору Галактичної імперії. На нього також виходить Альянс повстанців і пропонує співпрацю. Андор не вірить у революцію і спочатку допомагає повстанцям суто у власних інтересах. Однак поступово починає краще розуміти нових товаришів та їхні ідеї.

Після виходу «Мандалорця» у 2019 році саме серіальний формат став ключовим для франшизи «Зоряних війн». Але із часом якість серіалів почала падати. Уже «Книга Боби Фетта» була слабшою за «Мандалорця», а «Обі-Ван Кенобі», який вийшов влітку 2022 року, потрапив під шквал критики. «Андор» багато критиків назвали справжньою новою надією для франшизи, бо виявилось, що Disney ще може робити серіали на дуже високому рівні. У ролі рятівника тепер опинився режисер Тоні Гілрой.

Andor / Disney+ / шоуранер — Тоні Гілрой / у головних ролях — Дієго Луна, Стеллан Скашгорд, Адріа Архона / тривалість — 12 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 96% від критиків, 85% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,4.

«Чудовисько: Історія Джеффрі Дамера»

Головний серіал-трилер року. Джеффрі Дамер — реальний серійний вбивця та канібал, який вбив 17 людей у період з 1978 до 1991 року. Серіал заснований на історії Дамера та його злочинів, хоча й не відповідає реальності повністю. Крім самого вбивці, головні герої — сусідка Дамера, яка чула сморід з його квартири та неодноразово скаржилася в поліцію, та його батьки, що розлучилися, коли Дамер ще вчився у школі.

За перші 28 днів після релізу серіал подивилися 701,37 мільйона годин, що робить «Дамера» третім за популярністю англомовним релізом Netflix після четвертого сезону «Дивних див» і «Венздей». Серіал критикували за надмірну буденність насильства та нечутливість до жертв вбивці, але глядачам сподобалася моторошна історія — оцінки від них вищі за оцінки критиків. Серіал має чотири номінації на «Золотий глобус» 2023 року — як найкращий мінісеріал чи антологія, за найкращу чоловічу роль (Еван Пітер), жіночу роль (Нісі Неш) і за роль другого плану (Річард Дженкінс). З огляду на успіх шоуранер Раян Мерфі, який займається ще й «Американською історією жаху», уже заявив, що робитиме антологію про маніяків, а наступний сезон буде про іншого душогуба.

Monster: The Jeffrey Dahmer Story / Netflix / шоуранери — Раян Мерфі та Ян Бреннан / у головних ролях — Еван Пітерс, Річард Дженкінс, Нісі Неш / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 57% від критиків, 83% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,9.

«Миротворець»

Спіноф фільму DC Comics «Загін самогубців: Місія навиліт» 2021 року, що фокусується на подальшій долі Кріса Сміта — антигероя Миротворця, який хоче бути хорошим і робити добро, але єдине, що вміє, — убивати. Після подій «Загону самогубців» Кріс опиняється в лікарні, звідки його знову забирають урядові агенти, які пропонують приєднатися до розслідування в рамках таємничого проєкту «Метелик». Паралельно Сміт намагається налагодити стосунки зі своїм батьком, старим жорстоким расистом, який колись був відомим суперзлодієм Білим Драконом.

Серед супергеройських серіалів 2022 року у «Миротворця» було чимало конкурентів — щонайменше третій сезон «Хлопаків» і четвертий «Фатального патруля». Але ми вибрали саме «Миротворця» з двох причин. По-перше, ті два серіали завоювали любов глядачів уже давно, а «Миротворець» успішно зробив це з нуля. По-друге, попри загальну комічність серіал зачіпає багато актуальних тем — передчуття війни, проблеми міграції та ксенофобії, фатальний розрив між поколіннями, який неможливо подолати. «Миротворець» уже має дві номінації на премію «Сатурн» 2023 року — як найкращий пригодницький серіал і за найкращу роль другого плану (Даніел Брукс).

Peacemaker / HBO Max / шоуранер — Джеймс Ґанн / у головних ролях — Джон Сіна, Даніель Брукс, Стів Ейджі, Роберт Патрік / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 94% від критиків, 89% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,3.

«Поділ»

Головний науково-фантастичний серіал року. У недалекому майбутньому корпорація Lumen розробляє медичну технологію «поділу» — її співробітники нічого не памʼятають про свою роботу, коли перебувають за межами офісу, і про своє життя за межами офісу, коли працюють. Марка, співробітника Lumen, підвищують після раптового звільнення його начальника Піта. Того ж дня після роботи він зустрічає Піта за межами роботи, але не пам’ятає його. Піт передає йому записку із загадковими інструкціями.

Критики загалом хвалили серіал за те, що попри фантастичну основу він апелює до проблем реального життя. Сюжет «Поділу» порушує глобальні питання свободи вибору та людської моралі, як і має робити наукова фантастика. Серіал уже має три номінації на «Золотий глобус» 2023 року — як найкращий драматичний телесеріал, за найкращу чоловічу роль у драмі (Адам Скотт) та за роль другого плану (Джон Туртурро).

Severance / Apple TV+ / шоуранери — Ден Еріксон, Бен Стіллер, Айофе МакАрдл / у головних ролях — Адам Скотт, Зак Черрі, Брітт Ловер, Джон Туртурро / тривалість — 9 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 97% від критиків, 82% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,7.

«Ведмідь»

Головна несподіванка року. Молодий, але успішний шеф-кухар Кармен Берзатто повертається з Нью-Йорку до рідного Чикаго, щоб управляти рестораном The Original Beef of Chicagoland. Раніше закладом керував його брат Майкл, але він вкоротив собі віку. На місці Кармен розуміє, що все погано — брат залишив лише борги, ресторан на межі банкрутства, а персоналом майже неможливо керувати. Берзатто починає поступово відбудовувати бізнес, але стикається з тими ж проблемами, які довели Майкла до суїциду.

Цей серіал мало хто чекав, але після релізу 14 червня 2022 року він тиждень був другим за популярністю на всіх платформах і поступався лише четвертому сезону «Дивних див». Критики хвалили «Ведмедя» за майже ідеальний баланс драми й комедії та прекрасний акторський склад. Він уже має дві номінації на «Золотий глобус» 2023 року — як найкращий телесеріал у жанрі мюзиклу або комедії та за найкращу чоловічу роль у мюзиклі або комедії (Джеремі Аллен Вайт).

The Bear / Hulu / шоуранер — Крістофер Сторер / у головних ролях — Джеремі Аллен Вайт, Ебон Мосс-Бакрак, Айо Едебірі, Ліонель Бойс / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% від критиків, 91% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,4.

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