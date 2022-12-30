Путін роздає золоті персні та бачить себе Сауроном? Що ж, згадаємо «Володаря перснів» і уроки, які варто засвоїти тим, хто воює зі злом? Тест «Бабеля» для шанувальників Толкіна

Двадцять сьомого грудня на зустрічі лідерів країн СНД володимир путін подарував вісім золотих каблучок президентам-учасникам. Девʼяту залишив собі. Шанувальники англійського письменника Джона Толкіна не втрималися від аналогій. Усе це вже було у всесвіті «Володаря перснів»: абсолютне зло Саурон дарував персні правителям девʼяти королівств людей. Усі вони стали його безсмертними рабами. Ну а те, шо російську армію називають орками, як й огидних воїнів зла, ви й самі знаєте. Цікаво, що у творах Толкіна також багато аналогій з іншими війнами, тож якщо читати їх уважно, можна зробити чимало корисних висновків. Один із головних: зло ніколи не зупиниться, якщо не змусити його це зробити. Ще один: стояти осторонь вирішальної битви не можна, бо коли добро програє, зло прийде по вас. Це з очевидного, а наш тест про факти, яких ви, можливо, не знаєте або лише здогадуєтесь. Про військовий досвід Толкіна, історичні аналогії з учасниками світових воєн і страшну битву, яка стала прообразом Мертвих боліт. Починаймо і памʼятаймо: великого Саурона перемогли ті, у кого спочатку мало хто вірив.